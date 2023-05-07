Жители Асбеста пожаловались на нехватку питьевой воды

Из-за аварии город лишился нескольких источников с питьевой водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области наблюдается сложная обстановка с возгораниями. За прошедшие сутки было зарегистрировано 53 возгорания в регионе. В Асбесте ночью, 6 мая, лесной пожар повредил коммуникации. Так, из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции, пропала питьевая вода. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Асбеста.

Бригады коммунальщиков с 04:00 утра устраняют аварию на месте ЧП. График подвоза питьевой воды опубликовали в соцсетях водоканала Асбеста. Согласно ему, питьевую воду начали поставлять с 07:00 в районе городской больницы.

- Организован подвоз воды по точкам города. Водоснабжение присутствует в районе, напитанном от Грязнушенского водозабора: от улицы Труда по Аляскинцев до улицы Строителей, - сообщает telegram-канал администрации Асбеста.

Также власти города попросили жителей экономно расходовать имеющуюся питьевую воду.

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