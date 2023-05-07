С огнем в регионе борется свыше 2,5 тысяч специалистов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области на 7 мая 2023 года зарегистрировано 53 крупных пожара. Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. 15 пожаров удалось локализовать. Еще восемь пожаров на площади 759 гектаров ликвидированы. Об этом сообщают в департаменте информационной политики.

Наиболее крупные пожары продолжаются в десяти районах. (Они не локализованы)

В Артемовском и Талицком районах площадь пожара составляет более 4000 га леса.

В Режевском городском округе – 5900 га.

В Тугулымском районе действуют три пожара на общей площади почти 5000 га.

Возгорания также не локализованы в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма и Сухого лога.

Локализованы пожары: в Алапаевске (площадь горения 253 га) и Нижнем Тагиле (700 га). Ликвидировать удалось два крупных пожара в Асбесте (357 га, 290 га).

Режим ЧС введен в Асбестовском районе и Режевском городском округе.

Власти приняли решение об эвакуации некоторых населенных пунктов. Фото: читатель «КП»

В тушении пожаров задействованы 2471 человек и 496 единиц спецтехники.

- Для ликвидации возгораний привлечены, в том числе, вертолеты МЧС и Минобороны, самолёты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра «Север» в Красноярске в регион также дополнительно переброшены 2 вертолета МИ-8, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

6 мая эвакуация прошла сразу в нескольких районах области. Покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским, Верхней Пышмой и Режевским ГО. Организованы пункты временного размещения. Эвакуация находится на контроле у Свердловской прокуратуры. Сотрудники ведомства следят, чтобы были соблюдены права жителей по обеспечении едой и водой.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь. В регионе будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны.

- В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду! К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много, - заявил губернатор Свердловской области.

Глава региона также пообещал привлечь к ответственности каждого нарушителя пожарной безопасности. На территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.

В городах формируются добровольческие отряды для тушения пожаров. Фото: читатель «КП»

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение с 24 по 26 километр трассы Верхняя Пышма-Невьянск.

В нескольких районах открыты пункты сбора добровольцев для помощи в тушении пожаров. Сейчас пункты сбора действуют в Ревде (сбор в 9:00 на поляне ниже сада «Ромашка» на Козырихе и Динамитке), Дегтярске (сбор в 9:00 на Чернышевского, 90), в Березовском (сбор в 9:00 на Гагарина, 1). Всем добровольцам необходимо иметь при себе еду и воду. Надеть лучше плотную синтетическую одежду, головной убор, рукавицы и обувь на толстой подошве.

Напомним, в поселке Первомайский Режевского, по данным МЧС, возгорание уничтожило два склада с порохом, еще три удалось отстоять. Со складов огонь перекинулся на леса, а затем подступился к Режу. В городе Загорелись территория возле детской больницы в районе Гавань. Тушить пожары сотрудникам МЧС помогали жители города.

6 мая пожары также действовали также в Ревде и Дегтярске. Как сообщили в прокуратуре, огонь распространился с территории в районе реки Кислинка.

Что делать, если увидел огонь в лесу

Сразу звоните и сообщайте о нем лесоохране: 8 (800) 100-94-00

Либо звоните по единому номеру экстренных служб 112

КОНКРЕТНО

В пожароопасный сезон в лесах запрещается:

использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы вне предусмотренных специально для этого местах; засорять леса отходами производства и потребления.

На участках, примыкающих к лесам, запрещается любое выжигание (хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др.).

ВАЖНО!

Какие предусмотрены штрафы

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Например, за брошенный горящий окурок, мангал в месте с подсохшей травой или засорение лесов отходами нарушителю, если это граждан (физическое лицо), грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичное нарушение штраф значительно выше - от 100 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара, сумма штрафа для граждан - до 60 тысяч рублей, для организаций - до 2 миллионов рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Виновники лесных пожаров, причинивших значительный ущерб, несут уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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