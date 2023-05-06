Гаишники перекрыли свердловскую трассу из-за пожаров

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение с 24 по 26 километр трассы Верхняя Пышма-Невьянск, въезд и выезд в поселки Мостовское, Ольховка. Все из-за пожаров, которые приближаются к проезжей части.

- Данные меры вынужденные и направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения. Просим автомобилистов отнестись с понимаем к сложившейся ситуации и заранее планировать пути объезда, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По словам очевидцев, сотрудники местных администраций эвакуируют жителей. В первую очередь – пенсионеров.

- Министерство общественной безопасности Свердловской области в тесном контакте с главами муниципальных образований региона и территориальным управлением МЧС России принимают решения, необходимые для ликвидации возгораний на территории региона и защиты людей, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ранее эвакуацию в поселках Островное и Зеленый Дол объявил глава Березовского Евгений Писцов.

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