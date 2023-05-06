Крупный пожар начался вблизи Екатеринбурга

Дорогу в Ольховку перекрыли Фото: читатель «КП»

Жители поселка Ольховка сообщили о готовности к эвакуации в связи с пожарами, которые подступают к населенному пункту.

- Нас тут эвакуируют, не успели мангалы приготовить. Приехала машина, сигналила. Приезжала администрация поселка Кедровое. Глава, сообщил, что едут автобусы. Из-за сильного ветра огонь может окружить Ольховку и выбраться не получится. Местные срочно собираются. Движение транспорта в сторону поселка перекрыли, - сообщила читательница «КП-Екатеринбург». В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области подтвердили информацию о перекрытии дороги в поселок.

- В связи с сильным задымлением Госавтоинспекция ограничила движение транспорта с 24 по 46 км автодороги Верхняя Пышма-Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское, Ольховка Свердловской области, - сообщили в ГИБДД.

Читатели сообщают о сильном пожаре в районе Ревды, его видно за несколько километров. Известно, что в районе Балтыма для тушения пожара задействовали вертолет Ми-8.

- Борьба с огнем продолжается. Задействован вертолет Ми-8 и аэромобильная группировка ГУ МЧС, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области. Ранее об эвакуации двух поселков объявил мэр Березовского Евгений Писцов.