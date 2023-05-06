Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию с пожарами в регионе. По его словам, уже 7 мая на Среднем Урале будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны.

- В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду! К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много, - заявил губернатор.

Кроме этого глава региона обратился к мэрам.

- Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж, - добавил Евгений Куйвашев.

В эти минуты пожарные тушат огонь в поселке Первомайский под Режом, где загорелся склад с порохом. Там ввели режим ЧС.

- На территории Режевского городского округа с 23 часов 30 минут 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщил глава Режа Иван Карташов. Известно, что Авиалесохрана направила на Средний Урал два вертолета. В Екатеринбурге пожарные боролись с огнем на окраине Академического и вблизи озера Шарташ.

Утром 6 мая департамент информационной политики сообщал, что в регионе более тысячи специалистов ведут борьбу с природным пожарами. По данным правительства, уже ликвидировано 16 лесных пожаров на площади 550 гектаров.

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