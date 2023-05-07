«Воют сирены по всему городу»: в Свердловской области из-за пожара на складе с порохом эвакуируют поселок

Мощное пламя подбиралось к жилым домам. Фото: читатель «КП»

Свердловскую область 6 мая 2023 охватили лесные пожары. По словам губернатора Евгения Куйвашева горит 20 тысяч гектаров. Наиболее серьезная обстановка сложилась на территории городских округов: Верхняя Пышма, Асбест, Дегтярск, Ревда, Березовский и Артемовский. Также в Режевском городском округе с 23:30 6 мая был введен режим ЧС. Об этом сообщил глава города Иван Карташов.

Дело в том, что в поселке Первомайский огонь из лесного массива перекинулся на склады с порохом. Из-за угрозы взрывов спасатели свердловского МЧС приняли решение об эвакуации жителей города. Пожар тушат более 50 спасателей.

- Было установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет. Идет наращивание сил и средств для недопущения распространения огня, - сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По словам жителей, зарево от пожара виднелось и на трассе. Фото: читатель «КП»

В областной ГИБДД также сообщали, что семь экипажей помогают эвакуировать жителей Первомайского.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также комментировал ситуацию с пожарами. Глава региона распорядился, чтобы мэры городов проводили инструктаж для волонтеров, а также распространяли информацию о поисках добровольцев для тушения пожара.

По словам жителей Режа в городе слышны звуки сирены. Также, уральцы говорят, что в поселках формируются группы добровольцев для тушения огня, однако, их к очагу не пускают.

- У меня родители ездили в сторону Первомайского, думали, может, как-то помочь. Но их уже не пропустили, на въезде в поселок стоят дежурные. Проезжают несколько рейсовых автобусов. Местных жителей в срочном порядке эвакуируют. В самом Реже стоит жуткий смог, дышать вообще нечем, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Режа.

- Нам скинули информацию о том, что нужна помощь в Первомайский. Я поехала, по дороге увидела большое количество машин. Все предлагают помощь. Никого в поселок не пускают. Разворачивают обратно. Заезжала также в Липовку. Видела, что лес горит около деревни, - сообщает другой очевидец.

Уральцы оповещают своих родных о том, как проходит эвакуация.

- Нас вернули по домам и будут вызывать по сменам. Смотрю в окно, а в паре десятков метров от меня горит лес подбираясь к гаражам. Едут пожарные. Это какой-то ужас. Машины сплошным потоком, воют сирены по всему городу. Какой-то мужчина во дворе орал: «Выходите, люди! Горим!». Народ из гаражей выгоняет машины, выносит вещи. Со стороны Первомайского слышен шум и хлопки, - говорит жительница Режа Ника.

Также по словам местных жителей, дороги заволокло дымом.

- На Первомайском виднеется большое зарево. Также по трассе в сторону Алапаевска в километрах 30, виден огонь за рекой от выезда с медгородка, - делится с места ЧП житель Режа Сергей.

Местные жители были готовы добровольно тушить пламя. Фото: читатель «КП»

Ранее, губернатор области сообщал, что в регионе на борьбу с лесными пожарами запустят самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны.

- Сейчас нам очень нужна помощь наших жителей. Знаю, во многих городах волонтеры весь день работают вместе с сотрудниками МЧС. Огромное человеческое спасибо всем неравнодушным. Но нужно больше людей. В первую очередь — взрослых мужчин, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж, – говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также по словам главы региона на Средний Урал дополнительно направят 8 воздушных судов.

Евгений Куйвашев поручил областному правительству и властям муниципалитетов принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей, включая эвакуацию людей. В муниципалитетах по поручению главы региона разворачиваются пункты временного размещения, обеспеченные всем необходимым. Прокуратура контролирует эвакуацию жителей Режевского городского округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области загорелся склад с порохом. Пожарные устраняют пожар в поселке Первомайский. (Подробнее)

Страшные пожары в Свердловской области: полная хронология 6 мая 2023. Рассказываем, как Средний Урал борется с огнем. (Подробнее)