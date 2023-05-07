Власти объявили режим ЧС из-за лесных пожаров еще в трех поселках

В населенных пунктах собирают волонтеров для тущения пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели бросили силы на тушение лесных пожаров. Напомним, что в Свердловской области было зарегистрировано 53 возгорания. Так, сразу в нескольких населенных пунктах округа Верхней Пышмы, 7 мая, был введен режим ЧС из-за огня. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава городского округа Верхней Пышмы Иван Соломин.

- В Мостовской сельской администрации объявлен режим ЧС. В том числе в посёлках Ольховка, Верхотурка, Первомайка. Вчера вечером удалось отстоять все посёлки, хотя огонь подошёл к окраинам населённых пунктов. Ситуация под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда. Для тушения используется самолёт-амфибия БЕ-200, - сообщил Иван Соломин.

Также чиновник выразил благодарность спасателям и добровольцам за предотвращение пожара. Также Иван Соломин сообщил, что в населенных пунктах ведется набор и инструктаж волонтеров для борьбы с огнем.