В тушении пожаров задействованы 2471 человек и 496 единиц спецтехники Фото: Иван МАКЕЕВ

Волонтерские организации Свердловской области подключились к тушению пожаров и помощи жителям пострадавших территорий региона. На 7 мая в Свердловской области горит 53 пожара. Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил сбор волонтеров для тушения пожаров в регионе.

- В настоящий момент пожарным помогают более 1,7 тысячи человек из числа местных жителей, добровольцев-спасателей, волонтеров-студентов, - сообщили в департаменте информационной политики.

В ведомстве рассказали, как присоединиться к волонтерам.

Волонтеры должны иметь плотную одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге добровольцы собираются на базе центра «Мы рядом».

можно с 10:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 101-51-62. Обращения также принимают в Telegram, WhatsApp и во «ВКонтакте».

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Березовском

В Березовском требуются волонтеры для тушения возгораний от поселков Монетный, Ключевск, Островное, Солнечный и Зеленый Дол.

В 12:00 въезд в пос. Молодежный (беседка на въезде).

Сбор организован на ул. Гагарина 1, ЕДДС. Связаться можно со старшим на месте Игорем Русиновым по номеру телефона +79222141219. Также сбор волонтеров координируется в чате ВК «Пожары».

- В настоящий момент задействовано более 220 человек из числа местных жителей и прибывших волонтеров из соседних населённых пунктов, - сообщают в ДИПе.

В Асбестовском районе требуются добровольцы для тушения пожаров в поселке Красноармейский Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Ревде

Объявлен сбор на поляне ниже сада «Ромашка» на Козырихе и Динамитке. Ранцы со всем необходимым можно забрать на Энгельса, 32. С ними помогает Управление гражданской защиты.

Для уточнения важных моментов можно позвонить специалисту управления гражданской защиты администрации Ревды Татьяне Шадриной по номеру +79221046150.

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Верхней Пышме

Добровольцы могут обратиться в Исетскую администрацию (ул. Дружбы 1а). Телефон для связи — +79041643053 – Ольга Евгеньевна Ермилова, глава Исетской администрации.

- На борьбу с пожарами в Верхней Пышме уже пришло около 250 волонтеров из числа местных жителей, - отмечают в ведомстве.

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Реже

Задействовано 60 волонтеров на пожарах (Озерный, Липовка).

Волонтеры требуются в 10 районов Свердловской области Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Дегтярске

Волонтеров ждут по адресу Чернышевского, 90. Дополнительную информацию можно уточнить но номеру телефона +7(3439)737550.

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Асбесте

В Асбестовском районе требуются добровольцы для тушения пожаров в поселке Красноармейский. Точка сбора – улица Павлова, а также сады Черемшанка и база «Бодрость».

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Нижнем Тагиле

Нужна помощь волонтеров из Нижнего Тагила и соседних населенных пунктов в Анатольскую и Леневку.

Телефон координатора на месте: 8-908-634-30-78 (Дмитрий). Дополнительные контакты - 8-922-609-72-54 (Константин), 8-904-386-70-06 (Ольга).

- При тушении пожаров уже задействованы около 260 человек у детского лагеря «Янтарный», район Монзино. В числе волонтеров садоводы и студенты медицинского колледжа, - сообщают в департаменте информационной политики.

Кадры с пожара в поселке Красноармейский в Асбесте Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Тугулымском городском округе

Необходимы волонтеры для тушения трех пожаров. Необходимо: обработка кромки леса, земляные работы, окорауливание, тушение ранцевыми огнетушителями, подвоз воды, питания для спецов Лесоохраны.

На данный момент задействованы около 100 волонтеров.

Сбор волонтеров для тушения пожаров в Сухом Логу

30 волонтеров, работают местные жители на обработке кромки пожаров с использованием ранцев.

На тушение пожаров можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии – ранцы Фото: Иван МАКЕЕВ

Что важно знать волонтерам о тушении лесных пожаров

Волонтеры должны иметь плотную одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве. Необходимо с собой иметь сотовый телефон. Также можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии – ранцы.

- В пожароопасный период добровольцы-спасатели проходят подготовку по программе «Добровольный пожарный». Они изучают способы патрулирования и поиска очагов возгорания, способы тушения очагов возгорания, горящей кромки, а также учатся работать с противопожарным ранцем, - рассказала волонтер Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Миронович.

Отметим, наиболее крупные пожары продолжаются в десяти районах Свердловской области. В тушении пожаров задействованы 2471 человек и 496 единиц спецтехники. Для ликвидации возгораний привлечены, в том числе, вертолеты МЧС и Минобороны, самолёты Ил-76 и Бе-200.

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Что делать, если увидел огонь в лесу

Сразу звоните и сообщайте о нем лесоохране: 8 (800) 100-94-00

Либо звоните по единому номеру экстренных служб 112

КОНКРЕТНО

В пожароопасный сезон в лесах запрещается:

использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы вне предусмотренных специально для этого местах; засорять леса отходами производства и потребления.

На участках, примыкающих к лесам, запрещается любое выжигание (хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др.).

ВАЖНО!

Какие предусмотрены штрафы

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Например, за брошенный горящий окурок, мангал в месте с подсохшей травой или засорение лесов отходами нарушителю, если это граждан (физическое лицо), грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичное нарушение штраф значительно выше - от 100 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара, сумма штрафа для граждан - до 60 тысяч рублей, для организаций - до 2 миллионов рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Виновники лесных пожаров, причинивших значительный ущерб, несут уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.