В тушении пожаров задействованы 2471 человек и 496 единиц спецтехники
Фото: Иван МАКЕЕВ
Волонтерские организации Свердловской области подключились к тушению пожаров и помощи жителям пострадавших территорий региона. На 7 мая в Свердловской области горит 53 пожара. Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил сбор волонтеров для тушения пожаров в регионе.
- В настоящий момент пожарным помогают более 1,7 тысячи человек из числа местных жителей, добровольцев-спасателей, волонтеров-студентов, - сообщили в департаменте информационной политики.
В ведомстве рассказали, как присоединиться к волонтерам.
Волонтеры должны иметь плотную одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве
Фото: Евгений СТОЯНОВ
В Екатеринбурге добровольцы собираются на базе центра «Мы рядом».
можно с 10:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 101-51-62. Обращения также принимают в Telegram, WhatsApp и во «ВКонтакте».
В Березовском требуются волонтеры для тушения возгораний от поселков Монетный, Ключевск, Островное, Солнечный и Зеленый Дол.
В 12:00 въезд в пос. Молодежный (беседка на въезде).
Сбор организован на ул. Гагарина 1, ЕДДС. Связаться можно со старшим на месте Игорем Русиновым по номеру телефона +79222141219. Также сбор волонтеров координируется в чате ВК «Пожары».
- В настоящий момент задействовано более 220 человек из числа местных жителей и прибывших волонтеров из соседних населённых пунктов, - сообщают в ДИПе.
В Асбестовском районе требуются добровольцы для тушения пожаров в поселке Красноармейский
Фото: Евгений СТОЯНОВ
Объявлен сбор на поляне ниже сада «Ромашка» на Козырихе и Динамитке. Ранцы со всем необходимым можно забрать на Энгельса, 32. С ними помогает Управление гражданской защиты.
Для уточнения важных моментов можно позвонить специалисту управления гражданской защиты администрации Ревды Татьяне Шадриной по номеру +79221046150.
Добровольцы могут обратиться в Исетскую администрацию (ул. Дружбы 1а). Телефон для связи — +79041643053 – Ольга Евгеньевна Ермилова, глава Исетской администрации.
- На борьбу с пожарами в Верхней Пышме уже пришло около 250 волонтеров из числа местных жителей, - отмечают в ведомстве.
Задействовано 60 волонтеров на пожарах (Озерный, Липовка).
Волонтеры требуются в 10 районов Свердловской области
Фото: Евгений СТОЯНОВ
Волонтеров ждут по адресу Чернышевского, 90. Дополнительную информацию можно уточнить но номеру телефона +7(3439)737550.
В Асбестовском районе требуются добровольцы для тушения пожаров в поселке Красноармейский. Точка сбора – улица Павлова, а также сады Черемшанка и база «Бодрость».
Нужна помощь волонтеров из Нижнего Тагила и соседних населенных пунктов в Анатольскую и Леневку.
Телефон координатора на месте: 8-908-634-30-78 (Дмитрий). Дополнительные контакты - 8-922-609-72-54 (Константин), 8-904-386-70-06 (Ольга).
- При тушении пожаров уже задействованы около 260 человек у детского лагеря «Янтарный», район Монзино. В числе волонтеров садоводы и студенты медицинского колледжа, - сообщают в департаменте информационной политики.
Кадры с пожара в поселке Красноармейский в Асбесте
Фото: Евгений СТОЯНОВ
Необходимы волонтеры для тушения трех пожаров. Необходимо: обработка кромки леса, земляные работы, окорауливание, тушение ранцевыми огнетушителями, подвоз воды, питания для спецов Лесоохраны.
На данный момент задействованы около 100 волонтеров.
30 волонтеров, работают местные жители на обработке кромки пожаров с использованием ранцев.
На тушение пожаров можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии – ранцы
Фото: Иван МАКЕЕВ
Волонтеры должны иметь плотную одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве. Необходимо с собой иметь сотовый телефон. Также можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии – ранцы.
- В пожароопасный период добровольцы-спасатели проходят подготовку по программе «Добровольный пожарный». Они изучают способы патрулирования и поиска очагов возгорания, способы тушения очагов возгорания, горящей кромки, а также учатся работать с противопожарным ранцем, - рассказала волонтер Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Миронович.
Отметим, наиболее крупные пожары продолжаются в десяти районах Свердловской области. В тушении пожаров задействованы 2471 человек и 496 единиц спецтехники. Для ликвидации возгораний привлечены, в том числе, вертолеты МЧС и Минобороны, самолёты Ил-76 и Бе-200.
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Что делать, если увидел огонь в лесу
Сразу звоните и сообщайте о нем лесоохране: 8 (800) 100-94-00
Либо звоните по единому номеру экстренных служб 112
КОНКРЕТНО
В пожароопасный сезон в лесах запрещается:
использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;
бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы вне предусмотренных специально для этого местах; засорять леса отходами производства и потребления.
На участках, примыкающих к лесам, запрещается любое выжигание (хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др.).
ВАЖНО!
Какие предусмотрены штрафы
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.
Например, за брошенный горящий окурок, мангал в месте с подсохшей травой или засорение лесов отходами нарушителю, если это граждан (физическое лицо), грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичное нарушение штраф значительно выше - от 100 до 400 тысяч рублей.
Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара, сумма штрафа для граждан - до 60 тысяч рублей, для организаций - до 2 миллионов рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).
Виновники лесных пожаров, причинивших значительный ущерб, несут уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.