В тушении принимают участие не только МЧС, но и волонтеры Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

Трасса, ведущая в Асбест, за несколько километров до въезда в город встречает нас плотной дымкой с характерным едким запахом. Несмотря на то, что в самом городе никаких возгораний пока не зафиксировано, ситуацию здесь нельзя назвать стандартной. Асбест заволокло дымом, а накануне лесной пожар повредил высоковольтной линии, питающие насосные станции. В итоге часть города осталась без питьевой воды.

ЭВАКУИРОВАЛИ ПОЧТИ 300 ЧЕЛОВЕК

По данным на утро 7 мая в окрестностях Асбеста действовали четыре лесных пожара. Общая площадь, охваченная огнем, достигла 7200 гектаров.

Такую картину можно наблюдать в окрестностях Асбеста Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

В эпицентре пожара оказался поселок Красноармейский, расположенный в 11 километрах от районного центра. Чтобы попасть в населенный пункт, нужно преодолеть дорогу, которую местами полностью затянуло густым дымом. На въезде в Красноармейский дежурит наряд ГИБДД, который останавливет все въезжающие автомобили.

Но в самом поселке очагов возгорания нет. Хотя в поселке довольно пустынно, но «вымершим» его назвать нельзя. К местному магазину то и дело идут местные жители – закупают питьевую воду, которую, к счастью, недавно привезли. Продавщица объясинила: большую часть людей на нескольких рейсовых автобусах накануне эвакуировали в Асбест. Остались только те, кто готов помогать пожарным, чтобы отстоять поселок.

Автомобилей на дорогах сейчас мало Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

Рядом с магазином организовали пункт приема и раздачи гуманитарной помощи.

- У нас в поселке официально проживает 431 человек, почти 300 человек вчера эвакуировали в Асбест – в пункт временного размещения. Мы кинули клич о помощи, и вот, неравнодушные люди стали собирать нам все необходимое для добровольцев. Со всей области везут вещи первой необходимости: продукты, фонарики, лопаты, средства от клещей. В общем, мы не теряем надежды отстоять Красноармейский, а эвакуированных мы возвращать пока не спешим, - рассказывает «КП-Екатеринбург» начальник управления сельских населенных пунктов Асбестовкого ГО, член оперативного штаба по пожаротушению Татьяна Кузнецова.

Сухая трава разгорается довольно быстро Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ ПОЖАРНЫМ СПРАВЛЯТЬСЯ С ОГНЕМ

В какой-то момент жители поселка начинают крутить головами и кивать в сторону леса: «Ты погляди, кажется, новый очаг, вон как высоко дым пошел, а ведь его не было еще полчаса назад».

И действительно, оказалось, что в поле за поселком вспыхнула трава. Пожалуй, сказать, сколько сейчас в районе поселка очагов не возьмется никто. Сухая трава вспыхивает мгновенно, а порывы ветра вновь и вновь разжигают угли, которые совсем недавно потушили.

Невозмутимости велосипедистов из Асбеста можно только позавидовать Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

Вдоль дороги из Асбеста в Красноармейский то и дело встречаются небольшие группы людей в сопровождении полиции или сотрудников МЧС. Это организованные точки сбора волонтеров. Такие пункты находятся рядом с эпицентрами пожаров.

Но встречаются и «дикие» группы волонтеров, ведь пожаров хватает на всех. Рядом с одним из очагов мы замечаем группу молодых ребят, суетящихся с пятилитровыми бутылками. Тлеющая полоса огня из глубины леса начинает все ближе подбираться к дороге. Теперь задача как профессиональных спасателей, так и неравнодушных местных жителей – не допустить распространение пожара на проезжую часть.

На фоне стелы также виден дым Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

Степан, Алена и два Никиты – жители Асбеста. Парням от 18 до 19 лет, а Алене – единственной девушке в компании – 17 лет. О пожаре они узнали еще накануне и поняли, что не могут оставаться в стороне.

- Решили действовать как группа добровольцев, тушим с помощью обычных 5-литровых бутылок с водой, закончили в час ночи, а сегодня с девяти утра снова тут, - говорят ребята. - В этих местах есть и торфяники, но туда нам посоветовали не лезть, их тушат профессионалы, - рассказали добровольцы.

Неравнодушные люди присылают в Асбест продукты для волонтеров и эвакуированных жителей Фото: Евгений СТОЯНОВ

Бутылки с водой они берут у МЧС или набирают в озере неподалеку, затем на своей «четырнадцатой» везут к месту пожара. Также в их «арсенале» есть обычная лопата, которой парням довольно ловко удается сбивать наступающее пламя. За 30 минут работы им удалось потушить площадь в несколько десятков метров.

Вскоре к месту тушения приехали еще несколько машин. Люди подвозят все новые бутылки с водой.

Алена, Степан и два Никиты тушат пожар уже второй день Фото: Евгений СТОЯНОВ

В ГОРОД ПРИЕХАЛ ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Напомним, 7 мая Асбест посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он координировал работу на месте и проверял, как выполняются его поручения.

- В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду! К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много, - отметил Евгений Куйвашев.

Для тушения волонтеры используют обычные пятилитровые бутылки с водой Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

На данный момент в Свердловской области всего зарегистрировано 53 пожара. Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. 15 пожаров удалось локализовать. Еще восемь пожаров на площади 759 гектаров ликвидированы.

Вдоль дороги, ведущей в поселок Красноармейский, то и дело возникают пункты сбора волонтеров Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

В Асбесте также есть смог, особенно в той части города, которая расположена ближе к Красноармейскому Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Асбестом ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров. Жители города жалуются на запах гари и дым, затянувший небо (подробнее)

Евгений Куйвашев срочно выехал в Асбест из-за крупных пожаров. Возгорание повредило насосную станцию и оставило жителей без воды (подробнее)

В Свердловской области загорелся склад с порохом Пожарные устраняют пожар в поселке Первомайский (подробнее)