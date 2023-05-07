В тушении принимают участие не только МЧС, но и волонтеры
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Трасса, ведущая в Асбест, за несколько километров до въезда в город встречает нас плотной дымкой с характерным едким запахом. Несмотря на то, что в самом городе никаких возгораний пока не зафиксировано, ситуацию здесь нельзя назвать стандартной. Асбест заволокло дымом, а накануне лесной пожар повредил высоковольтной линии, питающие насосные станции. В итоге часть города осталась без питьевой воды.
ЭВАКУИРОВАЛИ ПОЧТИ 300 ЧЕЛОВЕК
По данным на утро 7 мая в окрестностях Асбеста действовали четыре лесных пожара. Общая площадь, охваченная огнем, достигла 7200 гектаров.
Такую картину можно наблюдать в окрестностях Асбеста
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В эпицентре пожара оказался поселок Красноармейский, расположенный в 11 километрах от районного центра. Чтобы попасть в населенный пункт, нужно преодолеть дорогу, которую местами полностью затянуло густым дымом. На въезде в Красноармейский дежурит наряд ГИБДД, который останавливет все въезжающие автомобили.
Но в самом поселке очагов возгорания нет. Хотя в поселке довольно пустынно, но «вымершим» его назвать нельзя. К местному магазину то и дело идут местные жители – закупают питьевую воду, которую, к счастью, недавно привезли. Продавщица объясинила: большую часть людей на нескольких рейсовых автобусах накануне эвакуировали в Асбест. Остались только те, кто готов помогать пожарным, чтобы отстоять поселок.
Автомобилей на дорогах сейчас мало
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Рядом с магазином организовали пункт приема и раздачи гуманитарной помощи.
- У нас в поселке официально проживает 431 человек, почти 300 человек вчера эвакуировали в Асбест – в пункт временного размещения. Мы кинули клич о помощи, и вот, неравнодушные люди стали собирать нам все необходимое для добровольцев. Со всей области везут вещи первой необходимости: продукты, фонарики, лопаты, средства от клещей. В общем, мы не теряем надежды отстоять Красноармейский, а эвакуированных мы возвращать пока не спешим, - рассказывает «КП-Екатеринбург» начальник управления сельских населенных пунктов Асбестовкого ГО, член оперативного штаба по пожаротушению Татьяна Кузнецова.
Сухая трава разгорается довольно быстро
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ ПОЖАРНЫМ СПРАВЛЯТЬСЯ С ОГНЕМ
В какой-то момент жители поселка начинают крутить головами и кивать в сторону леса: «Ты погляди, кажется, новый очаг, вон как высоко дым пошел, а ведь его не было еще полчаса назад».
И действительно, оказалось, что в поле за поселком вспыхнула трава. Пожалуй, сказать, сколько сейчас в районе поселка очагов не возьмется никто. Сухая трава вспыхивает мгновенно, а порывы ветра вновь и вновь разжигают угли, которые совсем недавно потушили.
Невозмутимости велосипедистов из Асбеста можно только позавидовать
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Вдоль дороги из Асбеста в Красноармейский то и дело встречаются небольшие группы людей в сопровождении полиции или сотрудников МЧС. Это организованные точки сбора волонтеров. Такие пункты находятся рядом с эпицентрами пожаров.
Но встречаются и «дикие» группы волонтеров, ведь пожаров хватает на всех. Рядом с одним из очагов мы замечаем группу молодых ребят, суетящихся с пятилитровыми бутылками. Тлеющая полоса огня из глубины леса начинает все ближе подбираться к дороге. Теперь задача как профессиональных спасателей, так и неравнодушных местных жителей – не допустить распространение пожара на проезжую часть.
На фоне стелы также виден дым
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Степан, Алена и два Никиты – жители Асбеста. Парням от 18 до 19 лет, а Алене – единственной девушке в компании – 17 лет. О пожаре они узнали еще накануне и поняли, что не могут оставаться в стороне.
- Решили действовать как группа добровольцев, тушим с помощью обычных 5-литровых бутылок с водой, закончили в час ночи, а сегодня с девяти утра снова тут, - говорят ребята. - В этих местах есть и торфяники, но туда нам посоветовали не лезть, их тушат профессионалы, - рассказали добровольцы.
Неравнодушные люди присылают в Асбест продукты для волонтеров и эвакуированных жителей
Фото: Евгений СТОЯНОВ
Бутылки с водой они берут у МЧС или набирают в озере неподалеку, затем на своей «четырнадцатой» везут к месту пожара. Также в их «арсенале» есть обычная лопата, которой парням довольно ловко удается сбивать наступающее пламя. За 30 минут работы им удалось потушить площадь в несколько десятков метров.
Вскоре к месту тушения приехали еще несколько машин. Люди подвозят все новые бутылки с водой.
Алена, Степан и два Никиты тушат пожар уже второй день
Фото: Евгений СТОЯНОВ
В ГОРОД ПРИЕХАЛ ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Напомним, 7 мая Асбест посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он координировал работу на месте и проверял, как выполняются его поручения.
- В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду! К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много, - отметил Евгений Куйвашев.
Для тушения волонтеры используют обычные пятилитровые бутылки с водой
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На данный момент в Свердловской области всего зарегистрировано 53 пожара. Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. 15 пожаров удалось локализовать. Еще восемь пожаров на площади 759 гектаров ликвидированы.
Вдоль дороги, ведущей в поселок Красноармейский, то и дело возникают пункты сбора волонтеров
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В Асбесте также есть смог, особенно в той части города, которая расположена ближе к Красноармейскому
Фото: Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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