В лесу дежурят спасатели и следят за распространением очагов горения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обстановка с жуткими пожарами в Свердловской области стабилизируется. Напомним, на 7 мая в регионе зарегистрировано 53 пожара площадью более 33 тысяч гектаров леса, 15 из них удалось локализовать. На данный момент борьбу с огнем продолжают 2802 человека и 537 единиц техники в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России.

Свердловчанам напоминают о недопустимости использования открытого огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом в 16 муниципалитетах введен режим ЧС. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Режим действует в Сосьвинском, Асбестовском, Тугулымском, Белоярском, Режевском, Талицком, Пышминском и Артемовском городских округах, в Ирбитском и Махневском муниципальных образованиях, в Карпинске, Дегтярске и Ревде, а также в поселках Зеленый Дол, Солнечный и Лубяной Березовского городского округа, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Режим ЧС предполагает ряд ограничений, о которых на официальных страницах в соцсетях рассказал мэр Дегтярска Вадим Пильников.

- Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, соломы, порубочных остатков, проведение пожароопасных работ.

Не допускаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу.

Жителей эвакуировали из горящих поселков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности, - сообщил Вадим Пильников.

Также в целях безопасности в Свердловской области до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, а с 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников.

В лесах плотная и густая дымка Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным МЧС, на данный момент на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь.

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