Люди ведут борьбу один на один с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области второй день бушуют лесные пожары. 6 мая очаги возгорания зафиксировали в пригороде Асбеста и недалеко от Режа, а жителей поселка Первомайский пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва пороха на складах.

Пожары В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На данный момент в регионе действуют 53 крупных природных пожаров, охватившись территорию 33 тысячи гектаров леса, 8 очагов удалось ликвидировать на общей площади 759 гектаров, 15 пожаров – локализовать.

Огонь в траве может вспыхнуть в любой момент Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас борьбу с огнем ведут 2 902 человек и 537 единиц спецтехники, включая 437 сотрудников МЧС, которые используют 98 единиц техники.

- Для ликвидации возгораний привлечены, в том числе, вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра «Север» в Красноярске в регион также дополнительно переброшены 2 вертолета МИ-8, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

К тушению огня привлекли авиацию МЧС России и других задействованных ведомств. За день воздушные спецсудна сбросили за 48 вылетов 300 тонн воды. Эта работа ведется в круглосуточном режиме. Так, Ил-76 МЧС России пару часов назад сбросил 42 тонны воды под Режом.

Почти три тысячи человек откликнулись на призыв о помощи в первые часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС по Свердловской области рассказывают, что ситуация с природными пожарами в регионе постепенно стабилизируется. Так, 7 мая удалось ликвидировать угрозу распространения огня на поселения.

Волонтеры со всей Свердловской области отправились в леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство природных ресурсов сообщило, что в трех свердловских лесничествах пожары начались из-за поджогов. Так, еще 5 мая вблизи Буланаша и около озера Шитовское заметили вспышки яркого света, а в Тугулымском округе очаги пяти пожаров возникли практически одновременно. Чиновники передали информацию об этом в прокуратуру Свердловской области и региональное ГУ МВД.

К вечеру 7 мая удалось восстановить отключенное из-за пожара электроснабжение в Асбесте, Малышевском, Рефтинском, Березовском городских округах и Сухом Логе.

- Электроэнергия подана, сейчас идет проверка по потребителям, - сообщим буквально час назад региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

К ночи в домах жителей Асбеста должна появиться вода. Энергетики запустили городскую насосную станцию, которая была обесточена накануне из-за повреждения ЛЭП из-за пожара.

- Резервуары заполнялись водой 8 часов, но процесс приостанавливался на полтора часа из-за отключения электричества. После заполнения резервуаров давление постепенно поднимали, чтобы не порвать сети. Сейчас вода уже поступила в «нижнюю» часть города. Постепенно планируем заполнить все трубы и пустить воду повсеместно, – рассказывает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сейчас в регионе действуют несколько горячих точек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Департаменте информационной политики региона «КП-Екатеринбург» сообщили, что в настоящий момент режим «Чрезвычайная ситуация» действует на следующих территориях: Сосьвинский городской округ, Карпинск, Махневское муниципальное образование, поселки Зеленый Дол, Солнечный, Лубяной, Асбестовский городской округ, Тугулымский городской округ, Белоярский городской округ, Режевской городской округ, Талицкий городской округ, Дегтярск, Ревда, Артемовский городской округ, Пышминский городской округ.

Пожары в Свердловской области: как присоединиться к волонтерам

Утром в сложных территориях к решению проблемы подключились волонтерские организации.

Сбор волонтеров объявили в Екатеринбурге, Березовском, поселке Молодежный, Асбесте, Ревде, Верхней Пышме, Реже, Дегтярске, Тугулыме, Сухом Логе и Нижнем Тагиле.

- В настоящий момент пожарным помогают более 1,7 тысячи человек из числа местных жителей, добровольцев-спасателей, волонтеров-студентов, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Добровольцы ведут борьбу с огнем вместе с профессиональными спасателями. Корреспонденты «КП-Екатеринбург» также выехали на места событий.

Очень непростая ситуация в Реже, днем город оказался затянут дымом, многие горожане выходили на улицу в масках. Мэрия Режа организовала два пункта временного размещения для эвакуированных жителей поселка Первомайский – в спортшколе и Центра творческого развития.

- Для всех поступивших организована вода, чай и питание, - рассказал «КП-Екатеринбург» заместитель директора Спортивной школы Руслан Чапанов.

Воду к местам тушения подвозили даже на бетономешалках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людей разместили по комнатам, по виду напоминающим больничные палаты. В каждой около 12-ти спальных мест. В обычное время здесь живут спортсмены во время длительных соревнований.

Под Асбестом огню противостоит поселок Красноармейский, который расположен в 11 километрах от районного центра. Дорогу к нему днем затянуло густым дымом. На въезде в Красноармейский дежурит наряд ГИБДД, который останавливает все въезжающие автомобили.

В самом Красноармейском очагов возгорания нет. Хотя в поселке довольно пустынно, но «вымершим» его назвать нельзя. Отсюда эвакуировали 400 жителей. К местному магазину то и дело идут люди – закупают питьевую воду, которую, к счастью, недавно привезли. Остались здесь только те, кто готов помогать пожарным, чтобы отстоять поселок.

«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» ГУБЕРНАТОРА

7 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в самые сложные территории, чтобы лично убедиться, как ведется борьба с пожарами, а также дать поручения.

Днем глава региона провел оперативное совещание с главами муниципалитетов в Асбесте.

- Мы уже привлекли дополнительные силы и средства тушения. В том числе, авиацию. Я дал поручение привлечь тяжелую технику Минтранспорта, максимально мобилизовать имеющиеся в области ресурсы, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Десятки тысячи гектаров в Свердловской области охвачены огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди поручений для глав муниципалитетов значатся мобилизация сил для прокладки заградительных полос возле населенных пунктов, окарауливание лесных пожаров, ликвидация очагов горений, недопущение повторных возгораний. Что касается работы с волонтерами, то тут важно обеспечить их безопасность, обеспечить медикаментами, питанием и водой.

Власти региона настоятельно просят оперативно сообщать о новых возможных возгораниях в лесах Свердловской области по телефонам 8 800 100-94-00 или 112.

ПОЖАРЫ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: что известно

Непростая ситуация с лесными пожарами и в соседней Курганской области. Здесь борьбу с огнем осложняет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и жаркая погода до +28 градусов.

В Зауралье борьбу с огнем ведут более 700 человек и почти 200 единиц спецтехники. Огонь поступил к населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах, непростая ситуация и в отдельных микрорайонах столицу региона.

Из-за сильных пожаров пришлось ограничить движение по трассам. Так, временно приостановлено движение по трассе Р-254 «Иртыш» в направлении от Челябинска в сторону Кургана и Омска на участке от 313 до 316 километра. Днем был ограничен подъезда в Тюмени (соседний регион), но сейчас движение на этом участке уже восстановлено.

Жители Курганской области сняли на видео огненные смерчи, которые проходят по территории из-за сильного ветра.

В отдельных населенных пунктах региона огонь перекинулся на здания. Так, по официальным данным МЧС, в деревне Юлдус полыхают 20 жилых домов, а также школа. Никто из людей не пострадал – жителей заблаговременно эвакуировали.

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