Глава Рослесхоза предположил, в течение какого времени удастся справиться с пожарами на Урале

По мнению чиновника, в течение ближайших двух-трех дней все возгорания будут ликвидированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Рослесхоза Иван Советников, который накануне прилетел в Свердловскую область, предположил, в течение какого времени удастся справиться со всеми очагами лесных пожаров в регионе.

- Сегодня я работаю в Свердловской области, на улице солнечно, сухо, нет осадков - это осложняет лесопожарную обстановку. Но необходимо отметить, что в целом ситуация стабилизируется, - заявил чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, основные крупные практически локализованы, поэтому ожидается, что в течение ближайших двух-трех дней все крупные возгорания будут ликвидированы.

Напомним, что по данным на 8 мая 2023 года огонь охватил больше 54 тысяч гектаров леса на 64 очагах. Из них локализовано 16 пожаров на площади 1584 га. Самый крупный локализованный – в Горноуральском ГО на площади 700 га.