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НовостиОбщество8 мая 2023 16:16

Появились кадры, как выглядят пожары в Свердловской области из космоса

На кадре видно, как дым от возгораний окутал несколько крупных районов региона
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На кадре видно, как дым от возгораний окутал несколько крупных районов региона. Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

На кадре видно, как дым от возгораний окутал несколько крупных районов региона. Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

«Роскосмос» опубликовал снимок, на котором с высоты запечатлены пожары в Свердловской области. На кадре видно, как дым от возгораний окутал несколько крупных районов региона.

- Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области. Снимок нашего спутника «Канопус-В» - этот космический помощник оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях, - говорится в официальном сообщении корпорации.

Напомним, что Свердловская область продолжает бороться со страшными природными пожарами, которые охватили регион несколько дней назад. По данным на 8 мая 2023 года огонь охватил больше 54 тысяч гектаров леса на 64 очагах.

- Привлечены два борта Ми-8 от Министерства обороны РФ, три борта от МЧС России, в том числе вертолет МИ-8, самолеты БЕ-200 и самолет ИЛ-76. Всего из-за угрозы за последние два дня эвакуирован 1241 человек, - уточняют в департаменте информационной политики.