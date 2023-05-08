Появились кадры, как выглядят пожары в Свердловской области из космоса

На кадре видно, как дым от возгораний окутал несколько крупных районов региона. Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

«Роскосмос» опубликовал снимок, на котором с высоты запечатлены пожары в Свердловской области. На кадре видно, как дым от возгораний окутал несколько крупных районов региона.

- Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области. Снимок нашего спутника «Канопус-В» - этот космический помощник оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях, - говорится в официальном сообщении корпорации.

Напомним, что Свердловская область продолжает бороться со страшными природными пожарами, которые охватили регион несколько дней назад. По данным на 8 мая 2023 года огонь охватил больше 54 тысяч гектаров леса на 64 очагах.

- Привлечены два борта Ми-8 от Министерства обороны РФ, три борта от МЧС России, в том числе вертолет МИ-8, самолеты БЕ-200 и самолет ИЛ-76. Всего из-за угрозы за последние два дня эвакуирован 1241 человек, - уточняют в департаменте информационной политики.