Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают действовать 67 природных пожаров. За минувшие сутки спасателям удалось локализовать 20 очагов, еще два – полностью ликвидированы: это возгорания в поселке Исеть под Верхней Пышмой и деревня Нагибина в Пышминском ГО.

- Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Группировка сил и средств от РСЧС, задействованная на тушение всех пожаров составляет 4125 человек и 658 единиц техники, из них от МЧС России 691 человека и 149 единиц техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также с огнем борются с воздуха, в небо поднимали семь бортов авиации сил РСЧС. Всего совершено 114 сбросов общим объемом более 480 тонн воды. Работа по тушению пожаров в Свердловской области продолжается.