С одной стороны, это позволит снизить риски новых возгораний, а с другой – обезопасит самих горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга полностью запретили посещать лес и лесопарковые зоны. Такие меры были приняты для борьбы с природными пожарами, которые охватили регион в начале мая.

- С одной стороны, это позволит снизить риски новых возгораний, а с другой – обезопасит самих горожан от приближения к потенциально опасным при распространении пожаров объектам, - говорят в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также по поручению мэра уральской столицы в Асбест, Верхнюю Пышму и Богданович направили 17 комбинированных дорожных машин, каждая из которых вмещает около 10 кубометров воды

Напомним, что Свердловская область продолжает бороться со страшными природными пожарами, которые охватили регион несколько дней назад. По данным на 8 мая 2023 года огонь охватил больше 54 тысяч гектаров леса на 64 очагах.