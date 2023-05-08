В Тугулыме из-за лесного пожара эвакуировали пациентов местной больницы

Всех новых пациентов также везут в Ирбитскую городскую больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулыме из-за лесного пожара, который произошел недалеко от местной больницы, эвакуировали несколько десятков пациентов: 45 человек выписали домой, а еще троих перевели в Ирбит.

По данным Telegram-канала «Не для протокола», который приближен к региональным властям, всех новых пациентов также везут в Ирбитскую городскую больницу.

- 30 человек из учреждения соцобслуживания в деревне Дубровино эвакуировали во временный пункт в селе Верховино. Госпитализация никому не потребовалась, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из пансионата «Опека» под Дегтярском эвакуировали несколько десятков отдыхающих из-за лесных пожаров, бушующих в нескольких километрах от города.