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НовостиОбщество8 мая 2023 10:55

Из пансионата «Опека» под Дегтярском эвакуировали несколько десятков отдыхающих

Причиной стали природные пожары, бушующие в нескольких километрах от города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Из пансионата «Опека» эвакуировали 38 человек

Из пансионата «Опека» эвакуировали 38 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из пансионата «Опека» под Дегтярском эвакуировали несколько десятков отдыхающих из-за лесных пожаров, бушующих в нескольких километрах от города.

- Из пансионата «Опека» эвакуировали 38 человек, из них 18 - лежачих, всех доставили в город. Садоводов также попросили покинуть дачи. Пожар окопали по периметру бульдозером и вручную, с помощью волонтеров, - сообщил Telegram-канал «Не для протокола», который близок к региональным властям.

Ранее губернатор Свердловской области во время оперативного совещания по природным пожарам предложил выплачивать жителям до 100 тысяч рублей за информацию о тех, кто поджигает леса.