Губернатор Свердловской области предложил выплачивать до 100 тысяч за информацию о поджогах лесов

Причиной некоторых мощных пожаров в Свердловской области, которые вспыхнули 6 мая, стали поджоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области во время оперативного совещания по природным пожарам предложил выплачивать жителям до 100 тысяч рублей за информацию о тех, кто поджигает леса.

- Считаю, что при необходимости мы можем рассмотреть возможность поощрения за сообщения о фактах умышленного поджога. Предлагаю за такую квалифицированную информацию до 100 тысяч рублей выплачивать, - передает «4-й канал» в своем Telegram-канале.

Сейчас в тушении пожаров принимают участие 4807 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что причиной некоторых мощных пожаров в Свердловской области, которые вспыхнули накануне, 6 мая, стали поджоги. Яркие огни были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничестве. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас в тушении пожаров принимают участие 4807 человек, а также несколько тысяч волонтеров.

Справляться с огнем помогают и добровольцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом Telegram-канал «Не для протокола», близкий к региональным властям, сообщает, что с 5 мая в области составлено 196 протоколов об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В основном это штрафы за приготовление шашлыков в лесах и парках.

Кстати, только за последние сутки составлено 55 административных протоколов и возбуждено 34 дела. Комиссии продолжат работу на выезде.

Напомним, Свердловская область продолжает бороться со страшными природными пожарами, которые охватили регион несколько дней назад. По данным на 8 мая 2023 года огонь охватил больше 54 тысяч гектаров леса на 64 очагах.

Из них локализовано 16 пожаров на площади 1584 га. Самый крупный локализованный – в Горноуральском ГО на площади 700 га.

ВАЖНО!

Какие предусмотрены штрафы

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Например, за брошенный горящий окурок, мангал в месте с подсохшей травой или засорение лесов отходами нарушителю, если это граждан (физическое лицо), грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за аналогичное нарушение штраф значительно выше - от 100 до 400 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара, сумма штрафа для граждан - до 60 тысяч рублей, для организаций - до 2 миллионов рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Виновники лесных пожаров, причинивших значительный ущерб, несут уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.