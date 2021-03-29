"Отец Сергий - это любовь": олимпийский чемпион Павел Дацюк снова поддержал бывшего настоятеля Среднеуральского монастыря

Хоккеист никогда не скрывал, что является духовником бывшего схиигумена. Фото: скриншот видео фильма "Обитель веры и любви царская преемственность", Алексей Булатов "КП"

Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк снова высказался в поддержку опального отца Сергия (Николая Романова).

Напомним, бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря, отлученного от церкви, задержали в конце декабря прошлого года. В спецоперации участвовал спецназ и полиция, а после штурма следователи центрального аппарата СКР провели обыск на территории обители. Затем 65-летнего раскольника в срочном порядке вывезли на допрос, а после него этапировали в Москву.

Силовики больше суток хранили молчание, а потом рассказали, что бывшего схиигумена обвиняют по трем уголовным делам, среди которых склонение к суициду. В итоге Басманный суд арестовал опального отца Сергия на два месяца.

- Я уезжал за границу и приезжал уже после окончания сезона. Приезжаешь, смотришь - новое строение, новый храм, уже освятили, там уже идут службы, - рассказывает нападающий "Автомобилиста" о том, как застраивался Среднеуральский женский монастырь в документальном фильме "Обитель веры и любви царская преемственность".

Стоит отметить, что олимпийский чемпион никогда не скрывал, что Сергий является его духовным отцом. Когда вокруг бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря разразился скандал, нападающий "Автомобилиста" почти сразу высказался в поддержку бывшего священнослужителя.

- Отец Сергий для меня - это любовь, простота, честность. Он, как маяк. За ним легко идти. Идешь, и все становится намного легче, - заключил спортсмен.

Напомним, раньше отец Сергий был известен как духовник Натальи Поклонской. Но после того, как вокруг Николая Романова начался скандал, депутат Госдумы попросила больше не связывать ее с раскольником.

Также в поддержку Сергия продолжают высказываться актер шоу "Уральские пельмени" Сергей Соколов, актриса Мария Шукшина, а также телеведущая Екатерина Гордон.

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