«Это началось восемь лет назад»: стало известно, почему Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» так предан опальному отцу Сергию

Церковный суд отстранил опального отца Сергия от служения еще в начале июля. Помимо этого вокруг бывшего схиигумена постоянно разгораются скандалы. Чего только стоит приезд в Среднеуральский женский монастырь, Ксении Собчак. Тогда телеведущая заявила, что в стенах обители на нее напали «быдловатые парни из 90-х», а сама она готовит фильм о том, что в монастыре на протяжении нескольких лет издевались над детьми…

Не смотря на все это, паства отца Сергия меньше не стала. В его защиту высказывались многие известные люди, в том числе олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк, актер «Уральский пельменей» Дмитрий Соколов. Последний одним из первых приехал поддержать отца Сергия во время конфликта с Собчак.

«Комсомолке» удалось выяснить, почему Дмитрий Соколов так предан опальному старцу.

ПРИВЕЛА БЕДА

К православию юморист пришел уже в зрелом возрасте. Крестился, когда ему исполнилось 40 лет.

- Я раньше, чем только не занимался. И пьянствовал, и буддизмом интересовался, но никак не мог найти свой путь. А когда к отцу пришел, все мне понятно стало. Человек все трезво объясняет. Через него много людей к вере приходит, - рассказывал Дмитрий Соколов на видео в поддержку отца Сергия.

Ксения Соколова приходила к зданию епархии во время суда над опальным отцом СергиемФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако к схиигумену Соколова и его вторую супругу 32-летнюю Ксению (в девичестве Ли) привела личная беда. Когда Ксюше исполнилось 18 лет, у нее от онкологии умер отец - это случилось буквально на следующий день после ее дня рождения. А восемь лет назад раком заболела ее мама.

- Третья стадия рака была, - рассказывает лучшая подруга Ксении. – Ксюша на тот момент была беременной. Они нашли больницу. Ее мама прошла курс химиотерапии, пережила операцию. Но врачи были настроены не оптимистично – давали ей еще пять лет, а дальше, сказали, как Бог даст. Вот они с Димой и пошли в церковь. Ксюша тогда обет Богу дала, что теперь в храм всю жизнь ходить будет, только бы он маму ее сберег. Сначала в Ново-Тихвинский храм пошли. А там батюшка Георгий их так встретил нехорошо, мол, грешили, получайте. Потом Диме кто-то рассказал про отца Сергия, Соколовы к нему поехали. Их батюшка встретил по-доброму, начал с мамочкой ее так тепло разговаривать: «Солнышко, а какая у тебя болезнь? Так тебе же вырезали все. Что же ты печалишься? Живи сто лет». Вы бы видели, они прямо воспрянули духом! Это же беда такая. А тут человек нашел нужные слова, поддержал их.

Семья Соколовых купила участок в Новоселова, где строит домФото: Алексей БУЛАТОВ

С тех пор Соколовы регулярно ездят на службы к отцу Сергию. В Среднеуральском женском монастыре проводят каждые субботу и воскресенье.

– Сейчас люди страдают, потому что отца сняли со служения, - вздыхает в разговоре с «КП» Дмитрий Соколов. – Без его поддержки не понятно, что делать. Его выставляют, чуть ли не врагом народа, а человек защищает всю нашу страну. Я люблю отца, люблю монастырь. Здесь благодать божья, бог здесь являет себя людям. Люди излечиваются, из них выходят бесы, слепые прозревают, калеки выздоравливают, раковые встают на ноги.

Кроме того Соколовы купили дачу в деревне Новоселова Алапаевского района, где отец Сергий построил мужской и женский монастыри и откуда девушки уезжают в так называемые дальние скиты.

В Новоселова есть мужской и женский монастыри. Первый покрашен в розовый цветФото: Алексей БУЛАТОВ

- Уже, шесть лет прошло, как они к отцу Сергию ездить начали, - продолжает близкая подруга Ксении. – Мама у Ксюши редко приезжает, а вот Соколовы каждые выходные там проводят. Сейчас у Ксюши сестра переехала в Екатеринбург из Казахстана, так она с мужем тоже в Среднеуральский женский монастырь приезжает. Дачу Соколовы поближе к отцу купили. Чтоб душой отдыхать можно было. Любят они там время всей семьей проводить (У Дмитрия и Ксении трое детей: две дочки и сын - Прим. Ред.) Правда, бывают они там нечасто. Пока их нет, за домом соседи смотрят.

Отец Сергий известен своими обрядами по изгнанию из людей бесов. Фото: скриншот канала Всеволода Могучева в ютьюб

НАПУГАЛО ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

По словам все той же подруги Ксению немного пугали отчитки (обряд изгнания бесов, которыми славится Сергий). И на какое-то время она даже переставала ходить в Среднеуральский женский монастырь.

- Ксюша же к православию тоже не сразу пришла. Ее же в «языческой среде» воспитывали, если можно так выразиться. Она в приметы верила, а в Бога нет. Когда она перестала к батюшке ездить, отец Сергий ее тогда потерял. Ксюша рассказывала, что он все спрашивал у Димы: «А Ксения где?», - рассказывает собеседница «КП». – В итоге, когда она пришла, отец спросил у нее: «Ты кто?» Она отвечает: «Ксения, батюшка, вы меня не узнали». Он: «А это у тебя в коляске кто?». Ксюша говорит: «Ванечка, сынок». Батюшка ее спрашивает: «А ты уверена, что это Ванечка? А почему же ты тогда во мне сомневаешься? Господь сказал либо да, либо нет. А в пограничном состоянии – людей бесы и путают». Ксюша тогда была очень удивлена, ведь она никому не рассказывала, что усомнилась в отце Сергии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

Кстати, не так давно в обители побывала актриса Мария Шукшина. Приехала она туда, потому что ее пригласила чета Соколовых, чтобы актриса своими глазами увидела, как на самом деле обстоят дела в монастыре. Вместе с Шукшиной там побывала и Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ. Последняя так же оценивала состояние детей в монастыре, с точки зрения своей профессиональной деятельности. Именно Жгутова встала на защиту детей, когда ребятишек начали допрашивать следователи и сотрудники прокуратуры. После этого родители и опекуны Среднеуральского женского монастыря сделали обращение о том, что следователи во время допроса нарушали права несовершеннолетних. Например, во время «неудобных вопросов» рядом с детьми не было психологов. Силовики напугали ребят, да так, что они плакали, отказывались есть, один ребенок даже начал заикаться.

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