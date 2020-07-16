Что скрывает отец Сергий в тайных скитах и как уральская деревня превращается в «империю» бывшего схиигумена

Будущий храм пророка Илии или братский скит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает разбираться в деле опального отца Сергия (в миру Николая Романова), который вместе со своими сподвижниками пошел против церкви. На этот раз мы оказались в трехстах километрах от Екатеринбурга в небольшой деревушке под названием Новоселова. В ней прочно обосновались монахи отца Сергия, которого недавно лишили священнического сана. Паства бывшего схиигумена последние 15 лет активно скупает в поселке дома. А еще Новоселова является отправной точкой на пути к так называемым дальним скитам, где в полной изоляции от мира живет около сотни молодых девушек. Некогда вымирающее поселение возрождается на глазах, вот только многие местные жители новым соседям не рады.

Новоселова находится в 300 км от Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОБЧАК ПРИЛЕТАЛА НА ВЕРТОЛЕТЕ

- Не надо тут ничего фотографировать. И вообще с вами здесь никто общаться не будет, можете уезжать, - хмурится монах с окладистой бородой.

Признаться, не такого приема мы ожидали от божьих людей. Чтобы добраться до Новоселова пришлось не только проехать больше двухсот километров по трассе. Но и около семидесяти километров «ползти» по совершенно разбитой грунтовой дороге. Ни асфальта, ни щебеночной отсыпки. От былой роскоши остались только предупреждающие знаки – не разгоняться больше 90 км/час.

Новоселова – деревня небольшая. По данным администрации соседнего села Санкино (оба поселка разделяют только указатели), местных жителей там всего 15 человек. Монахов и монахинь никто сосчитать не может.

Отец Гавриил разговаривал неохотно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едва въезжая в Новоселово, в глаза бросается храм ярко розового цвета. Обитель окружена крепким забором, а во дворе кипит стройка.

- Я тут главный, но мне нельзя с вами разговаривать без благословления отца Сергия. Мне это время лучше на молитвы потратить. Уходите, - настаивает все тот же монах (как позже расскажут местные это настоятель братского скита отец Гавриил).

Во всех чужаках в деревне теперь подозревают журналистов, которым тут не рады. Особенно после недавнего визита телеведущей Ксении Собчак.

- Эта бесноватая прилетала на вертолете, а потом понаписала всяких небылиц про нас,– объясняет отец Гавриил. – Еще и пыталась ворваться в храм без благословения отца Сергия! Вот Мария Шукшина – другое дело. Она сюда приехала с благословлением, ее везде пустили.

Розовый цвет - это цвет молодого кедра. Так объясняют в монастыре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Скажите, а как ваш храм называется? – пытаемся настроить монаха на дружественный лад.

- Никак не называется, - бурчит отец Гавриил. - Это братский скит, а вот тот – сестринский (показывает в сторону еще одного храма на противоположной стороне улицы). Теперь уходите. С Богом!

После этих слов тучный монах скрылся за оградой строящегося храма. Может монахини будут более разговорчивы? Сестринский скит – большой деревянный монастырь, обнесенный гораздо более глухим забором, нежели братский. Сквозь щели видно как, озираясь, то и дело пробегают монахини. Но к воротам никто из них не подходит. На территорию не пускают. Исключений не делают и для местных.

- Четыре года назад еще пускали. А теперь все. Для кого все это богатство строят? Для себя разве что, - ворчит женщина, проходящая мимо.

Но дальше разговаривать отказывается. Как и большинство местных. Едва услышав вопросы о монахах, они резко прекращают разговор и спешно уходят.

«МОНАХИ ЗАХВАТИЛИ ПОЛЯ»

В соседнем Санкино жители более словоохотливы. Но о монахах говорят вполголоса и постоянно оглядываются.

- А что вы хотели? Монахи сюда лет пятнадцать назад пришли. Скупили покинутые дома (по нынешним ценам участок 15 соток можно купить от 300 до 500 тысяч рублей.) и начали застраиваться. И земли наши захватили. Поставили заборы прямо на покосах, - негодует одна из женщин (имена мы не указываем намеренно). Мы косили эти поля много лет, а в итоге остались ни с чем, нас попросту прогнали. Я свой участок отстаивала с боем. С ружьем выходила. Говорила: если не уйдете, колеса прострелю. Они везде тут шлагбаумы понаставили. Мол, наша территория. Все бумагами грозятся. Но этих бумаг никто в глаза не видел. Конечно, людям это не нравится. Но кому жаловаться? «Мэр» наш (глава Санкинской сельской администрации) с ними в хороших отношениях.

Местные жители про монахов разговаривать не любят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна боль для местных – разбитая дорога. Мол, к монахам грузовики лес возят, стройматериалы. Потому от дороги одни ухабы да колеи остались. Но глава сельской администрации уверяет – монахи все делают по закону.

- Люди годами работали на этих покосах. Естественно, у них сложилось мнение, что земля им принадлежит, - объясняет Юрий Морозов. – На самом деле земля на них никак не была оформлена. Монахи отца Сергия приехали в 2006-м, подали документы в Махневскую администрацию, чтобы разрабатывать земли сельхозназначения. Им предоставили ее на 49 лет в аренду. Они сделали все по букве закона и сеют уже третий год. А дорога? В скиты, грузовики, конечно ходят. Но помимо них от Фоминки идут тонары, лес, скальник возят. Так что бред винить в разбитой дороге монахов. Да и в администрацию на них никто не жаловался.

Глава сельской администрации Юрий Морозов уверяет - монахи все делают по закону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Передохнув, Юрий Морозов интересуется:

- А вы сами были в Среднеуральском женском монастыре? Я был в 2017-м году по приглашению батюшки Сергия. Они там такие храмы отгрохали! А теперь и здесь отстраиваются. Сестринский скит – это храм мученика Вонифатия, его в 2011-м поставили, сейчас храм пророка Илии строят (тот самый розовый скит). Еще они восстановили храм на Куртомке - Кыртомский Крестовоздвиженский мужской монастырь. Наверное, слышали про него. Его снесли большевики, а монахи отца Сергия полностью его восстановили. Вообще они нам помогают: одежду привозят, продукты. Как-то раз мы крупу и сахар по 5 кг на человека выдавали. А у нас здесь общее население – 400 человек! Для местных ребятишек монахи привозили форму марки Bosco, абсолютно новую, представляете? Мы в нее всю нашу детскую волейбольную команду одели.

ДМИТРИЯ СОКОЛОВА К ОТЦУ СЕРГИЮ ПРИВЕЛА БЕДА

Судя по домам Новоселова нынче поселок не бедный. Большие современные дома соседствуют со старыми покосившимися избами, в которых еще живут местные старики. В нескольких метрах от братского скита идет стройка. Похоже, это один из самых больших коттеджей в поселке – двухэтажный дом из клееного бруса. За воротами виднеется черный внедорожник «Лексус». Тот самый, на котором ездит КВН-щик из «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Юморист один из самых преданных защитников отца Сергия. Когда в Среднеуральском женском монастыре спортивные парни в компании монахинь напали на Ксению Собчак, Соколов примчался в обитель одним из первых.

Обратите внимание, на крыше - солнечные батареи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я раньше, чем только не занимался. И пьянствовал, и буддизмом интересовался, но никак не мог найти свой путь. А когда к отцу пришел, все мне понятно стало. Человек все трезво объясняет. Через него много людей к вере приходит, - говорит Дмитрий Соколов.

Но к отцу Сергию Соколова и его вторую супругу Ксению (в девичестве Ли) привела еще и личная беда. Когда Ксюше исполнилось 18 лет, у нее от онкологии умер отец - это случилось буквально на следующий день после ее дня рождения. А восемь лет назад раком заболела ее мама.

- Третья стадия рака была, - рассказывает лучшая подруга Ксении. – Ксюша на тот момент была беременной. Они нашли больницу. Ее мама прошла курс химиотерапии, пережила операцию. Но врачи были настроены не оптимистично – давали ей еще пять лет, а дальше, сказали, как Бог даст. Вот они с Димой и пошли в церковь. Ксюша тогда обет Богу дала, что теперь в храм всю жизнь ходить будет, только бы он маму ее сберег. Сначала в Ново-Тихвинский храм пошли. А там батюшка Георгий их так встретил нехорошо, мол, грешили, получайте. Потом Диме кто-то рассказал про отца Сергия, Соколовы к нему поехали. Их батюшка встретил по-доброму, начал с мамочкой ее так тепло разговаривать: «Солнышко, а какая у тебя болезнь? Так тебе же вырезали все. Что же ты печалишься? Живи сто лет». Вы бы видели, они прям воспряли духом! Это же беда такая. А тут им поддержка. С тех пор они к отцу Сергию так и ходят. Уже, как шесть лет прошло. Мама у Ксюши редко приезжает, а вот Соколовы каждые выходные там проводят. Вот и дачу поближе к отцу купили. Чтоб душой отдыхать можно было. Любят они там время всей семьей проводить (У Дмитрия и Ксении трое детей: две дочки и сын - Прим. Ред.)

Дом Дмитрия Соколова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, сам Дмитрий Соколов крестился, когда ему было 40. На такой шаг его сподвиг близкий друг и музыкант «Уральских пельменей» Сергей Калугин.

– Сейчас люди страдают, потому что отца сняли со служения, - вздыхает в разговоре с «КП» Дмитрий Соколов. – Без его поддержки не понятно, что делать. Его выставляют, чуть ли не врагом народа, а человек защищает всю нашу страну. Я люблю отца, люблю монастырь. Здесь благодать божья, бог здесь являет себя людям. Люди излечиваются, из них выходят бесы, слепые прозревают, калеки выздоравливают, раковые встают на ноги.

Дмитрий Соколов во время визита в Среднеуральский женский монастырь. В тот день в обители напали на Ксению Собчак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕВЧУШКИ ТАМ КАК СОЛНЫШКО, НЕПОРОЧНЫЕ

Позади братского скита проходит река Тура. Монахи, по словам отца Гавриила, в ней не купаются даже в жару. У них все дни проходят в молитвах. Местные смеются - еще как купаются, что они не люди что ли?

А еще за мороженым в местные магазинчики частенько бегают. Но речь не об этом…

Моторные лодки стоят напротив братского скита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На берегу напротив скита стоят две моторных лодки. Отсюда они уходят в так называемые дальние скиты, затерянные в лесах. Но говорить про них никто не хочет: ни местные, ни тем более монахи.

- Слышали, что где-то там, в лесу, они живут. Но где не знаем, - это самый частый ответ, который можно услышать от простых жителей деревни.

Это уже сестринский скит или храм мученика Вонифатия, который построили в 2011 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да вы Кольку отыщите, он один их возит,- внезапно отзывается одна из старожил и тут же заговорчески подмигивает, – у него на воротах изображение буйвола. Поищите.

Дом Кольки – на окраине Новоселова. Старенькая избушка, дровница. Колька, мужичок лет пятидесяти, оказался дома. И на наше счастье «страстно искал» компанию для разговоров.

- А это мы с отцом Сергием все построили, - начинает рассказывать Николай. – Я начальником лесоучастка тогда был. А лет 20 назад меня нашли, привели к отцу Сергию. Он попросил показать в лесу места, где можно жить. А я же лес рубил, все знал. Вот и показал местечко. Там раньше при царе монахи жили. Огородик у них был, пасека. Они по деревням ходили. Малоимущим рыбу, мед давали.

- А сейчас в этих скитах как? Говорят, люди там в землянках живут.

- Это по первости. Сейчас там уже домики хорошие. Двухэтажные. Срубы на лодках завозят. Работники зимой приезжают, строят, собирают. Уже целая деревня. Отец Сергий там земли в аренду взял: 500 га на 49 лет. Скиты на расстоянии шести километров друг от друга стоят. Шесть двухэтажных домиков. Храм у них есть, где они молятся. Сейчас еще один строить собираются.

Достопримечательности поселка Новоселова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А кто в них живет?

- Девчушки. Это же женский монастырь. Человек сто там их. Да батюшек четыре человека. Охраняют. По первости рыбаки приезжали, лезли к ним. Батюшка разбирался с ними, вместе со мной. Я то пасть порву любому. Прости Господи.

- А зачем они там живут?

- Молятся в уединении. Это же скиты. По первости, года два назад, всякие были. Бывало, наркоманок бывших привозили. Родители бабло отстегивали за лечение... А бывало женщину с ребенком мужик бросил. Куда ей идти? Не на панель же. Она в храм. Сама монахиней стала и ребенка в монастыре воспитывает. Там их отец Сергий кормит, одевает, учит, лечит. А что еще надо? Девчушки вырастают, и лет в 13-15 их сюда привозили. При мне все выросли.

- Говорят, там девственниц много?

- Да, непорочные. С малых лет там. Так думай! Они мужиков то не видали. Хорошенькие все девчушки. Молоденькие. По 20, по 30 лет им. Просто уединились там. Им с детства прививали, что к Богу надо идти. Вот они и пришли. Их там насильно никто не держит. Они сами в мир не хотят возвращаться. Бывает, уезжают на лечение. Потом обратно в эти скиты рвутся. Одна в Америке училась четыре года. А потом в Среднеуральский женский монастырь зашла и осталась. Родители богатые приезжают к ней. А она все в лесу живет. Ей уж лет 30. Другая лет в 17 туда заехала и тоже живет. Отец у нее даже сюда в деревню переехал, чтобы поближе к дочери быть.

Дядя Коля уже больше 15 лет возит монахов в дальние скиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А их там как-то наказывают?

- Ниче их не наказывают. Глупости все.

- А чем они там питаются?

- Всяко бывает. Когда батюшка Сергий приезжает у них на столе и черная икра, и красная. И осетры, и селедка. Фрукты заморские привозят. Вы таких поди и не видывали. Я их на лодках вожу, и вожу. На счет продуктов батюшка никогда не обижает. А сейчас я его уже месяц не видал. Еще огородик там есть. Они для меня клубнику садят. Бобы, горох. Я им рыбку привожу. Порыбачу, к ним заеду.

- Далеко до скитов ехать?

- До скитов только на моторной лодке добраться можно. На хорошем моторе ехать около часа. По речке километров 40. Потом по лесу до монахов идти нужно. А дальше вас не пустят. Тем более без благословления. Мне проблемы не нужны. Да и мотор у нас только у монахов. Я их сам научил ездить. Там же главное русло реки знать. Сейчас воды мало. Не каждый проедет. Ну еще по лесу можно, по прямой, километров 28.

- Откуда ж у отца Сергия денег столько на осетров, на икру, на храмы.

- Он людям добро делает, и люди ему добро делают. Вот ты вором был. Грешил много. Вот такие люди приходят, грехи замаливают… Вот сейчас Сергий с владыкой Алапаевским Кыртымский монастырь делят. Он забрал у Сергия. А его же обслужить надо. А денег таких, как У Сергия нет… Вообще Сергий дерзкий мужик, но хороший. Крикнуть может. Но добрый.

- А вам этих девушек не жалко? Они же явно находятся там под влиянием.

- Жалко! Им бы семью, детей. Им рожать всем надо. А они в лесу. Девочки там, как солнышко все. Непорочные. Но что тут сделать. Отец Сергий – здесь начальник.

СКАЗАНО

Люди, приближенные к Сергию - раскольники

Петр Мангилев, протоирей, член Церковного суда:

- Сейчас Сергий пребывает в монастыре своевольно. Есть утвержденная игуменья Варвара, с ней есть монахини и духовенство, которые были вынуждены покинуть монастырь. Игуменья Варвара, верные ей монахини и то духовенство, которое с ней служило и с ней ушло, это и есть Среднеуральский женский монастырь. Сейчас они находятся в изгнании. Потому что монастырь, это, прежде всего, люди. Те люди, которые собрались вокруг схимонаха Сергия, согласно церковному определению, могут быть определены, как самочинное сборище, находящееся на территории Среднеуральского монастыря. Самочинное сборище – канонический термин. Существуют разные степени раскольничества, самочинное сборище – одно из них. Так скажем, первая ступень. Эти люди явно учиняют раскол в церкви. Есть разные стадии, эта – начальная. Поскольку та деятельность, которую учиняет схимонах Сергий – в данном случае раскольническая. (Подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще шесть священников из окружении Сергия собираются лишить сана

Отец Сергий – монах-схимник. Монах, принимающий Великую Схиму, совершенно отрекается от мира. Он принимает на себя обязательства сидеть в монастыре и молиться. То есть, по характеру выбранных обетов, он не должен выступать в публичном пространстве. Но Сергий пошел иным путем – и вышел со своими проповедями в YouTube. Отчасти за это Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил его права вести богослужения.

Однако этим работа церковного суда не ограничилась. Сейчас «судьи» решают, что делать со священнослужителями монастыря, которые помогали опальному схиигумену проводить службы.

- Предупредить (клириков, - Ред.), что Таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться незаконными и недействительными, - сообщалось в решении церковного суда от 15 июня.

Сразу же после этого законная настоятельница Среднеуральского женского монастыря игуменья Варвара (Крыгина) с несколькими монахинями покинула обитель. Но в ней остались сам Сергий, пять преданных ему иеромонахов и один иерей. Им в итоге 6 июля временно запретили проводить службы «вплоть до выяснения степени вины и ответственности». Дату, когда церковный суд соберется, чтобы разобраться в их судьбе в Екатеринбургской епархии пока не называют.

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Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детей

Скандал в Екатеринбургской епархии прогремел на всю Россию. Речь идет об отце Сергии. Сейчас скандальный схимонах прячется в обители – Среднеуральском женском монастыре. Откуда продолжает править своей «империей». В нее входят и тайные скиты, затерянные в уральской тайге, куда отвозили многих пострадавших детей. «Комсомолке» удалось поговорить с одной из жертв. (Подробности)