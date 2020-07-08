«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана

Церковный суд 3 июля извергнул скандального отца Сергия (Николая Романова) из священного сана. Схиигумен впал в немилость из-за своих неоднозначных проповедей. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ. Но, как оказалось, судили отца Сергия вовсе не за содержание его проповедей.

О тонкостях церковного права «Комсомолка» поговорили с протоиереем Петром Мангилевым, который был членом суда над опальным отцом Сергием.

ЛЮДИ ПРИБЛЕЖЕННЫЕ К СЕРГИЮ - РАСКОЛЬНИКИ

- Отец Сергий может подавать апелляцию уже сейчас или только после того, как решение Екатеринбургской епархии утвердит патриарх Кирилл?

- У церковного суда три уровня. Нижний из них - епархиальный суд. Какие-то его дела не требуют утверждения Святейшего патриарха, а вот митрополит всегда утверждает решения этого суда.

Если возникает апелляция (на решение епархиального суда), то ее рассматривает Общецерковный суд. Он состоит из нескольких епископов и священников. Этот суд уже более высокого уровня. Решения данного суда утверждаются Святейшим патриархом. Если у человека возникает желание подать апелляцию и на решение Общецерковного суда, то он подает ее уже на суд Архиерейского Собора. Это суд всех епископов Русской православной церкви. Это высшая инстанция и ее решения уже не пересматриваются.

Сторонники схимонаха заявили, что не оставят своего духовного отца, не смотря на лишение церковного санаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Отец Сергий уже заявил, что не собирается покинуть монастырь. Епархия продолжает рассчитывать на его благоразумие. А вообще в истории церкви были примеры, когда церкви приходилось обращаться за помощью к государству, чтобы выдворить кого-либо за пределы монастыря?

- В этой ситуации силовые методы были бы крайне нежелательны. Здесь стоит действовать словом и убеждением. Хотя, надо сказать, каноны допускают возможность обращения церкви к государственной власти.

Такие примеры были в дореволюционной России. Например, когда в одном монастыре произошел бунт, организованный Илиодором Труфановым (русский иеромонах-черносотенец, протеже Григория Распутина. – Прим. Ред.). Тогда пришлось обращаться к государственной власти. Но это, конечно же, была другая историческая реальность.

По словам сторонников отца Сергия, за три дня они собрали 6000 подписей в его поддержкуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как можно охарактеризовать людей, которые сейчас поддерживают отца Сергия и находятся с ним в монастыре?

- Сейчас он пребывает в монастыре своевольно, но есть утвержденная игуменья Варвара, с ней есть монахини и духовенство, которые были вынуждены покинуть монастырь. Игуменья Варвара, верные ей монахини и то духовенство, которое с ней служило и которое с ней ушло, это и есть Среднеуральский женский монастырь, который сейчас находится в изгнании. Потому что монастырь, это прежде всего люди. Те люди, которые собрались вокруг схимонаха Сергия, согласно церковному определению, могут быть определены, как самочинное сборище, находящееся на территории Среднеуральского монастыря. Самочинное сборище – канонический термин. Существуют разные степени раскольничества, самочинное сборище – одно из них. Так скажем, первая ступень.

Член епархиального суда Петр Мангилев считает, что отец Сергий учиняет раскол. Фото: Екатеринбургская епархия

- То есть, людей, приближенных к отцу Сергию, можно назвать раскольниками?

- Явно эти люди учиняют раскол в церкви. Есть разные стадии, эта – начальная. Поскольку та деятельность, которую учиняет схимонах Сергий – в данном случае раскольническая.

- Могут ли быть какие-то последствия для людей, наиболее приближенных к отцу Сергию?

- Теоретически да. Например, в отношении тех, кто с ним сослужил, когда отец Сергий находился в запрещенном состоянии. Но это только в том случае если с ним сослужили, ведь он мог делать это один.

На территории женского монастыря постоянно находятся мужчины, которые поддерживают отца СергияФото: Алексей БУЛАТОВ

«СУД НЕ ОЦЕНИВАЛ СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ПРОПОВЕДЕЙ»

- Если он не остановится и продолжит дальше записывать свои проповеди, которые станут еще более провокационными, его могут отлучить от церкви?

- Теоретически такое возможно. Это следующая ступень церковного наказания. В церковном праве действует принцип римского права о том, что нельзя дважды наказывать за одно нарушение. То есть, то наказание, которое вынесено сейчас, исчерпывающее. Дальнейшее наказание возможно только по открывшимся вновь обстоятельствам, либо по новым действиям. То есть, двух наказаний за один проступок быть не должно.

Территория обители активно застраиваетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

- Его судили за последние проступки или разбиралась и более ранняя деятельность? Ведь подобные проповеди были и раньше.

- Конкретное решение было принято в большей степени за последние эпизоды. Но это шло по мере накопления. Эпатажных высказываний было довольно много, и владыка митрополит проводил с отцом Сергием определенную работу. Были увещевания, как и попытки его урезонить. Недовольство его высказываниями были и раньше, но последние, скажем так, переполнили чашу терпения. Да, если бы он высказался так первый раз, то возможно было бы просто какое-то предупреждение, но здесь накопилось…

Он дерзнул служить тогда, когда не имел на это права, и продолжил проповедовать тогда, когда ему это было запрещено.

Тут нужно понимать, что отец Сергий – монах-схимник. Монах, принимающий Великую Схиму, совершенно отрекается от мира. Он принимает на себя обязательства сидеть в монастыре и молиться. То есть, по характеру принятых им обетов, он не должен выступать в публичном пространстве и делать публичные заявления. Он принял на себя эти обязанности тогда, когда постригался в Великую Схиму и надел на себя одежды, в которых он теперь предстает.

К тому же, схимонах Сергий не признает вину. Он пытается создать удобную для себя позицию страдальца за правду, гонимого за какие-то праведные и справедливые высказывания.

Суд оценивал содержание его проповедей?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

- Нет, в данном случае суд не оценивал содержание его проповедей. Его судили за канонические нарушения и конкретное непослушание. К тому же во время нарушения канонов он повел за собой людей, создавая самочинное сборище. Он ослушался игуменью, которая является в монастыре главной. Он апеллировал к тому, что он духовник монастыря, но с другой стороны в 2011 году он подал прошение о выходе за штат епархии. И с момента выхода архиерейского указа, причисляющего его за штат, прекращаются все его полномочия. В том числе и как духовника монастыря. Конечно, неформальные связи могут сохраняться, но формально он перестал быть духовником монастыря. Он сам отказался от обязанностей духовника в 2011 г. подав прошение о выходе за штат.

- Речь о том, когда он перешел в Ташкентскую епархию?

- Он туда не перешел. Он начал этот процесс, но не завершил. Но, поскольку схимонах Сергий находится на территории Среднеуральского женского монастыря, то он является заштатным клириком Екатеринбургской епархии – в ее каноническом ведении. Но он не находится в ее штате.

Если бы он находился в ведении Ташкентской епархии, то его бы судили там.

- Многих людей интересует вопрос, почему на территории женского монастыря так много мужчин? Это вообще нормально?

- Нет, это не нормально ,не канонично. Есть определенные правила, которые предписывают и определяют бытие монастыря. Проживание там большого количества мужчин, как и детей, это все, строго говоря, ненормальные вещи.

Есть даже специальное постановление, согласно нему даже духовниками в женских монастырях должны быть не монахи, а женатые священники. Это нужно, чтобы избежать разного рода искушений. Все-таки все живые люди. В том числе и монахи.

Ненормально и то, что на территории монастыря находится детское учреждение и учреждение для престарелых. Монастырь может учреждать подобные заведения, но по логике вещей, они должны находиться не на территории монастыря, а рядом с ним. Эти заведения должны быть отдельно существующими и устроенными по государственным стандартам: иметь все лицензии и так далее. Хотя монастырь и может их содержать и обеспечивать.

- Какой сейчас у отца Сергия статус с церковной иерархии?

- Он лишен права служения, но не лишен монашества. Отец Сергий по прежнему является схимонахом и должен пребывать в том месте, которое ему определит правящий архиерей.

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