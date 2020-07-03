Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви

- Журналисты? - хмуря брови, спрашивает крепкий мужик на входе в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. - Отец Сергий не благословил. Уходите.

Так сейчас встречают в уральской обители чужаков. Прихожан, которых знают в лицо, пускают проще. Особо приближенные к отцу Сергию на «лексусах» и «крузаках» сразу проезжают на территорию.

Тех, кто с ним давно, не отпугивают ни его уголовное прошлое, ни скандальные проповеди, ни церковный суд, который сейчас идет над схиигуменом. Последним толчком к грядущей буре стал визит в монастырь Ксении Собчак. Журналистка задумала снять фильм об опальном схимонахе и тех страстях, которые кипят на его огромной территории, но нарвалась на боевых монахинь…

16 июня отец Сергий призвал в монастырь казаков, а 17 июня там уже дежурила полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОРЕЦ С ИНТЕРНЕТОМ И БЕСАМИ

Отец Сергий - фигура неоднозначная. Он изгоняет бесов: на его проповедях женщины могут корчиться на полу и выкрикивать бранные слова. А нечистая, если верить старцу, попадает в тела несчастных через Интернет. И это в наше время информационных технологий! Но паства духовника к этому привычна. Другое дело - случайные свидетели этого действа.

Три года назад свердловские школьники во время экскурсии по монастырю услышали, как «визжат черти», выходя из бренного тела, потому что ритуал транслировался на улицу через динамики.

- Это было недоразумение. Вовремя не отключили аудиотрансляцию, которая включается во время богослужения, - оправдывались тогда в Екатеринбургской епархии. - Изгнание нечистой не самое легкое зрелище. Бес несет человеку колоссальные страдания. Поэтому одержимый выглядит, как наркоман во время ломки.

В 2017-м, когда на экраны вот-вот должен выйти фильм «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, грянул еще один скандал. Против картины восстали царебожники (те, кто почитает последнего русского императора как страстотерпца), кричавшие, что фильм оскорбляет чувства верующих. Их лидером как раз считается отец Сергий. Громче всех «Матильду» критиковала Наталья Поклонская, чьим духовником называли Сергия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» начали строить в 2002 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый поворот для своих проповедей старец нашел, когда на страну обрушилась пандемия коронавируса. В Пасхальную неделю он опубликовал пламенную речь (все в том же ненавистном им Интернете) о том, что никакой заразы не существуют и все это происки властей:

- Как могло случиться, что мы из православных превратились в неверных? Дух русского народа всегда был в церкви! А наше руководство закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию. Это трусость и малодушие. Бог предупреждает: страшливые царства небесного не наследуют. Предлагаю, страдающих старческим маразмом и пандемией и самоизоляцией забыть и хулить Бога. Их надо выселить в Республику Биробиджан (Еврейская автономная область) или на острова Мартиника (департамент Франции) или Спиналонга (Греция). Как только это произойдет, несуществующая коронавирусная эпидемия пройдет. А кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!

Священноначалие пыл схимонаха остудили: отняли у него наперсный крест и право вести богослужения. Дело отца Сергия должны были рассмотреть на церковном суде сначала 15 июня, затем 26-го. Но старец мало того, что не явился, так еще и вернулся в Среднеуральский женский монастырь, где продолжил вопреки запретам вести богослужения. Настоятельница Варвара (в миру Крыгина) тогда была вынуждена покинуть обитель. На подмогу отец Сергий вызвал крепких спортивных мужиков «из своих». Видели среди них и казаков.

- Я давно знаю отца Сергия и в тот день просто приехал к нему в гости, -объясняет атаман казачьего хутора в Горном Щите Олег Сененко. В прошлом он сам был священником, а потом решил податься в атаманы. - Мы пробыли там буквально три часа. Со мной было три человека. Да, мои казаки не пускали внутрь журналистов. Но это было нужно, чтобы просто спокойно разобраться в ситуации.

- Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит, - обратился тогда к пастве схиигумен. - Мы строили его вместе с насельником монастыря с Божьей помощью 18 лет на пустом месте. Когда моих чад, монахинь послушниц, захотели отдать под духовное руководство, я остался в доме Матери, чтобы дети не остались без отца.

Прихожане Сергия частенько приезжают на элитных авто.Фото: Олег ГАЛИМОВ

«ИМПЕРИЯ» ОТЦА СЕРГИЯ

«Комсомолка» не раз бывала в женском монастыре, духовником которого является Сергий: облагороженная земля, которая продолжает обрастать новыми зданиями, три церкви с массивными куполами, одна часовня, сам монастырь, многочисленные кельи, хоспис, школа для детей, трапезные - все построено на деньги спонсоров.

- Отец Сергий основал монастырь в 2005 году, - рассказывают послушники. - Тут тогда вообще ничего не было. А сейчас посмотрите, какая красота!

- А откуда у него на это деньги?

- Курочка по зернышку, - загадочно отвечает монахиня Мария. - Видишь, вон ту дорогу, которая идет вдоль обители? Деньги на ее строительство пожертвовал один чайный магнат из Москвы. В благодарность за сына. Он здесь жил, учился. Мальчик - гений в математике. А вообще здесь такая территория… Думаю, что кто-то положил глаз на эти земли, именно в этом настоящая причина конфликта.

Обширные земли под монастырь епархии выделила администрация Верхней Пышмы. Правда, местный фермер Сергей Креков заявлял, что монахи захватили под обитель и часть его земель. А еще он говорил о крепких мужчинах в камуфляже, непонятно откуда взявшихся на территории женского монастыря, и об угрозах в свой адрес. На судебные тяжбы у фермеров ушло 18 лет!

- Мы выиграли все суды вплоть до Верховного суда РФ, но это решение не исполнялось, - вздыхает в разговоре с «КП» супруга Сергея, Дания. - Благодарим Всевышнего, в мае этого года в нашем деле поставлена окончательная точка! Видела фото Сергия на фоне нашей яблони. Для них кто-то купил у нас землю намного ниже стоимости, но главное вопрос решился хоть так. Эту тему закрываем и забываем навсегда, тогда будет без последствий. У меня дети и внуки, ради них вынуждена молчать!

Сергий во время своих видеообращений. Фото: скрин с видео YouTube

И все-таки это лишь видимая часть «империи» схиигумена. По слухам и разговорам послушников, к ней относят Крестовоздвиженский Кыртомский монастырь в Алапаевском районе. Добраться до этого места сложно. Едва ли не единственными фотографиями этого места в Сети являются снимки, сделанные туристами на квадроциклах.

Еще одной вотчиной отца Сергия называют небольшое поселение, находящееся в деревне Новоселова в Туринском городском округе. Также ходят слухи о целой сети тайных скитов, затерянных в глухой тайге.

- В этих скитах живут послушницы. Добраться до них непросто. Дорогу никто не покажет. А территория там закрытая - не пустят. Послушники периодически уезжают туда на неделю-другую. Как бы работать: дрова колоть, по хозяйству помогать, - рассказывает бывший силовик, а ныне бизнесмен, знакомый с ситуацией. - Но кто их знает, чем они там на самом деле занимаются. Мой бывший партнер давно к Сергию ездит. Так вот раньше он мог встать посреди совещания и уехать, потому что Сергий позвал. Ну а как? Духовный наставник все-таки. Возвращался, как чужой. Зомбированный, что ли.

Часовня на территории Среднеуральского женского монастыря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТ УГОЛОВНИКА ДО СХИМОНАХА

Мирское имя отца Сергия - Николай Романов, ему 65 лет.

- Он когда-то давно в ДТП попал. Смерть клиническую пережил. В тот момент видел тело свое со стороны. Тогда-то и пришло ему видение, что должен он монастырь на Урале основать. Так и сделал, - с воодушевлением рассказывала все та же монахиня Мария.

Но это лишь часть легенды, которую Сергий сам себе придумал. И, видимо, внушает ее же своим послушникам.

В реальности было куда страшнее. Недаром Екатеринбургская епархия признала отца Сергия заштатным клириком. Проще говоря, схиигумен не состоит в штате.

Карьеру будущий духовник начинал в милиции, оперативником внутренней службы. Свернув с этого пути, буквально погряз в криминале. Первой об уголовном прошлом схиигумена заговорила православный журналист Раиса Ильина. В 2017 году она же предоставила «Комсомолке» приговор Николаю Романову за убийство.

«В 1985 году взятый за хищение госимущества тридцатилетний Николай рассказал, как с двумя товарищами монтировкой забил в Подмосковье попутчика-пьянчужку с целью ограбить. Подпоил, привязал к бетонной плите и утопил, тело забросал другими плитами…»

Приговор за убийство Николаю РомановуФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Приговор за убийство Николаю РомановуФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Романова признали виновным по статье 102 УК РСФСР «Умышленное убийство», а также по статьям «Кража» и «Грабеж». За свои злодеяния он 13 лет отсидел в «Красной утке» под Нижним Тагилом - в колонии для «оборотней в погонах».

И если до этого отец Сергий всегда уходил от вопросов про криминальное прошлое - мол, а кто не без греха, то в одном из последних видеообращений старец признался:

- Дорогие отцы братья и сестры, 36 лет назад я, Романов Николай, преступил Уголовный кодекс, за что получил наказание по законному решению Областного суда. Вину признал и раскаялся. Простите меня все.

Документы из картотеки МВД России. Статьи по которым был осужден Николай Романов (отец Сергий).

При этом духовник не говорит о том, что в его послужном списке, помимо вышеперечисленных статей, есть еще и «Нарушение правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть» и «Кража государственного или общественного имущества».

Также он признал, что в священники его рукоположили с нарушением церковных канонов. Но на то якобы было благословление ныне покойного патриарха Алексия II.

- Вообще, Романов появился на горизонте около 1998 года. Болтался по монастырям Алапаевского района, Верхотурского. Отовсюду его прогнали, - рассказывает Раиса Ильина. - Потом сюда приехал на Ганину Яму (место, где по постановлению синода Русской Православной церкви покоятся останки царской семьи). И погрузился в идею царебожничества…

Территория Среднеуральского женского монастыря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЕКТА?

В то время к этим идеям питала страстный интерес Русская Православная Церковь за рубежом. Последнего русского императора Николая II начали почитать как страстотерпца, который безропотно и беззлобно принял свою жестокую смерть. А к Ганиной Яме начали стекаться потоки паломников. В их числе потомки эмигрантов и те, кто так или иначе считает себя продолжателем царского рода. Под это дело подтянулись и представители бизнес элиты, и власти.

Романов выбрал для себя привлекательный образ старца, который несет идеи царебожничества в массы. А учитывая, что он еще и тезка последнего русского самодержца, схимонах стал едва ли не напрямую ассоциироваться со святыми из династии Романовых.

В 2000 году, после канонизации Николая II, тогда еще патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благословил строительство монастыря на Ганиной Яме. Позднее архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий (Морарь) (ныне митрополит Среднеазиатский. - Прим. ред.) с нарушением церковных канонов рукоположил тогда еще монаха Николая в священники.

Отец Сергий в окружении монахинь в Среднеуральском женском монастыре.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сам Романов не возглавлял строительство монастыря. Откуда навыки строительства у зэка с 13-летним стажем? - рассуждает Раиса Ильина. - Строительством занимался наш олигарх Андрей Козицын, директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК). А Николай Романов все эти заслуги на себя перекладывает. Черта у него такая - все благие поступки себе приписывать.

Тогда же отец Сергий привлек в свои ряды сестер Крыгиных, в монашестве Нину и Варвару. Обе они работали в Магнитогорском университете, преподавали психологию. Одна из них - доктор наук, а другая - кандидат. Варвара - та самая настоятельница Среднеуральского женского монастыря, которая нынче покинула обитель. Официально: «дабы избежать ненужных распрей, к коим склонен отец Сергий».

- Почуяла, видимо, что дело жареным пахнет. Настоятельница - юридически ответственное лицо перед органами власти. То есть она отвечает за все, что творится на территории монастыря. Должна отвечать и за каждую занозу на теле ребенка, - говорит Раиса Ильина. - А они там, что только не творили. Монахини и девчонок молодых мутным воцерковлением окучивали. К матерям не пускали. В скитах их закрывали. Принуждали сжигать паспорта, мол, там символ дьявола «666» и отказываться от ИНН. Ко мне лично в 2000-х матери похищенных детей за помощью обращались - мол, помоги, везде двери для нас закрыты.

Сектантскими наклонностями уже не то, что попахивает, скорее, разит. Но сторонников у Сергия от этого меньше не стало. О поддержке 65-летнего проповедника открыто говорят олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк (он, кстати, по слухам однажды пожертвовал монастырю сразу 60 миллионов рублей!), а также звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Они, кстати, частые гости в обители.

Представители отца Сергия считают, что Ксения Собчак решила пропиарить свой будущий фильм.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОБЧАК - ПРОВОКАТОР ИЛИ ПРАВДОРУБ?

Следующий церковный суд у отца Сергия назначен на 3 июля. Помимо этого, его ждет и мирской суд, назначенный на 7 июля. Центр «Э» регионального полицейского главка усмотрел в речах схиигумена нарушение Административного кодекса. Отца Сергия подозревают по статье «Распространение в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

В дни «тишины» представители Екатеринбургской епархии дали Сергию время одуматься и покаяться.

Но тут ситуацию раскачала Ксения Собчак. Журналистка стала этаким катализатором очередного поворота в деле отца Сергия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

- Меня очень трогает тема ковид-диссидентства. А еще тема конфликта отца Сергия с патриархией. Это же уникальный случай, когда человек не слушает прямые указания православной церкви, - рассказывала Ксения Собчак. - Кроме того, интересна фигура самого отца Сергия, почему за ним следует так много известных людей. Этот феномен…

Ксения Собчак во время перепалки с монахиней. Фото: скрин с видео Ксении Собчак.

Но важнее, пожалуй, то, что на территории монастыря Собчак снимала историю девушки Христины, которая много лет жила в этой обители. Здесь же от рака умерла ее духовная мать, монахиня Татьяна.

- Христина нарушила молчание после стольких лет, - рассказывает Ксения Собчак. - Монахиня Татьяна умерла от лейкемии на последней стадии. По мнению Христины, это случилось из-за того, что ей вовремя не оказали медицинскую помощь. Как вы все знаете, отец Сергий отрицает коронавирус и медицину в целом. Когда на нас напали, мы снимали могилу духовной матери нашей героини. Мы прошли к кладбищу, там не было никаких ограждений. Пришли к могиле, и потом к нам стали подходить люди в черных спортивных костюмах, быдловатого, бандитского вида родом из 90-х. Кто эти люди? Какое отношение они имеют к служению, к женскому монастырю, к монашкам? Из того, что я видела, они представляют такой силовой блок «православной» истории внутри храма. И у меня очень много вопросов. Та территория, где мы были, официально не является территорией монастыря. Там находится только кладбище. Они вытолкали нас с территории кладбища, стали идти на нас, указывая нам, куда надо идти. Вывели нас на какую-то площадь рядом с монастырем и там уже избили и отобрали камеру стоимостью 260 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787427" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала, о чем ее фильм.Олег ГАЛИМОВ

Кроме того, в распоряжении Ксении есть несколько показаний бывших послушников, которые признаются, что их избивали в качестве «наказаний», когда они жили на территории монастыря будучи подростками. По их словам, насилие было не только физическое, но и сексуальное.

Героиня будущего фильма Собчак Христина. Ее духовная мать монахиня Татьяна умерла от рака в монастыре.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имидж у Собчак хоть и скандальный и вполне может быть, что журналистка хотела отчасти пропиарить свой будущий фильм (на этом настаивают представители отца Сергия), но ведь и монахини повели себя не по-христиански. На видео, которое предоставила сама Ксения журналистам «КП», видно, как тучные монашки дергают ее за кофту и толкают.

- Одна из них явно знакома с приемами джиу-джитсу, - дает свою оценку православная журналистка Раиса Ильина. - Настоящие монахини себя так не ведут.

А вот режиссеру Сергею Ерженкову досталось уже от мужиков - врачи зафиксировали у него перелом кисти левой руки. Съемочная группа Собчак написала заявление в полицию. Силовики камеры вернули, только материалы с трех флешек были уже подчищены…

Отсюда вопросы: а так ли все миролюбиво и благочестиво на территории монастыря, как рассказывают об этом представители схимонаха? Если бы нечего было скрывать, повели бы себя так истинно верующие православные люди? На все эти вопросы еще предстоит ответить силовикам да и самой РПЦ. Ведь если на территории монастыря столько лет творился произвол, почему власти закрывали на это глаза и кто столь влиятельный «крышует» опального отца Сергия?

xenia_sobchak Режиссеру Ксении Собчак Сергею Ерженкову во время "битвы" в монастыре сломали кисть руки.

Юморист из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов примчался на подмогу к Сергию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр ДВОРКИН, богослов, профессор, заведующий кафедрой сектоведения Православного Свято-тихоновского университета:

- Община Сергия - это сложившаяся тоталитарная секта. В ней есть харизматичный лидер, которому нужно безоговорочно повиноваться, есть сектантская организация, построенная по многоступенчатому признаку: лидер, его непосредственное окружение и рядовые члены. Присутствует и контроль сознания. Слово лидера для адептов секты - закон, который не обсуждается. К требованиям здравого смысла они при этом не прислушиваются, критическое мышление отключено. Еще есть жесткая эксплуатация людей со стороны лидера. Какая цель тоталитарной секты? Это власть и деньги для ее верхушки. Здесь мы видим тоже самое. Очевидно, что Сергий наслаждается той абсолютной властью, которую он имеет, равно как и свалившейся на него всероссийской известностью. В течение последних 10 лет в Центр религиоведческих исследований, который я возглавляю, время от времени поступали жалобы людей, пострадавших от секты Сергия. Также были недоуменные вопросы от людей, которые там были, и их поразила та, мягко говоря, странная атмосфера, которая была в монастыре. У кого-то из пострадавших распалась семья (например, после того, как туда начал ездить муж), у кого-то были проблемы из-за того, что от них требовали продать имущество и переехать на Урал, чтобы спастись от антихриста. Кто-то жег свои паспорта, ИНН и другие документы. Кроме того, были и жалобы на жестокое обращение с детьми и их телесные наказания. С этими вопросами я несколько раз обращался в епархию, но каждый раз наталкивался на глухую стену. То есть епархия по неизвестным мне причинам не желала реагировать. Иными словами, сейчас ситуация стала такой запущенной в том числе и из-за бездействия Екатеринбургской епархии.

Дорогую аппаратуру Ксении Собчак вернули полицейские.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Максим МИНЯЙЛО, протоиерей, старший священник Храма на Крови, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии:

- Суд пока идет. Согласно процессуальным рамкам, человека нужно пригласить на суд хотя бы три раза, даже если он на него не является. Церковный суд исследует все доказательства, представленные тем, кто находится под судом. Также в ход идут показания свидетелей, информация из открытых источников. Сегодня к отцу Сергию обращен призыв церкви, указ которой он попросту нарушил. Дело не только в высказываниях отца Сергия, но и в его поведении и той позиции, которую он демонстрирует. Отец Сергий как клирик и чадо церкви должен подчиняться ее указам. На него распространяется каноническое право и указы правящего архиерея. У нас процесс не уголовный и никак не связан с государством. Поэтому никакое насилие над человеком невозможно. Церковный суд просто по факту оценивает поведение того или иного клирика и насколько оно соответствует его нахождению в священном сане. Если клирик несколько раз не является на суд, то предел церковному производству будет положен. Если отец Сергий не сможет или не захочет поучаствовать в суде, то третий раз, возможно, будет последним.

Монашка снимала на телефон Ксению Собчак, пока та писала заявление.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА «КП»

На Урале подобные церковные расколы уже бывали.

В 1922 году в Екатеринбурге протоиерей Иоанн Уфимцев стал помогать советской власти изымать из Екатерининского собора ценности. Церковная община из-за этого затаила на него обиду и изгнала из своих рядов. Спустя два года Уфимцев создал свою общину в 50 человек и попытался занять с нею Екатерининский собор. Кончилось все массовой дракой, во время которой Уфимцева побили. Утихомирить людей удалось только конному патрулю. Впрочем, стычки вокруг собора и двух общин продолжались еще несколько дней, пока советские власти просто не запретили в нем богослужения. А затем собор и вовсе снесли. Если углубиться в историю России, то как не вспомнить протопопа Аввакума. В XVII веке, когда патриарх Никон начал проводить церковную реформу (после нее тех, кто придерживался старых порядков стали называть старообрядцами, - Ред.), одним из самых ярких ее противников и был Аввакум. За это Никон велел лишить его сана, но царь вместо этого отправил Аввакума в ссылку. Спустя десять лет он вернулся в Москву. Но вскоре за критику реформы его вновь подвергли ссылке. А в 1667 году его отправили в Пустозерск в земляную тюрьму, где он просидел 14 лет, после чего его казнили – сожгли в срубе.

Если же смотреть поближе к нашим дням, то памятен конфликт между Филаретом (Михаил Денисенко), руководившим Украинской православной церковью и РПЦ. После распада СССР Филарет стал добиваться полной независимости украинской церкви от российского духовенства. Весной 1992 года действия Филарета рассматривали на Архиерейском соборе РПЦ. Михаила Денисенко обвинили в ошибках при управлении украинской церковью и настояли на его уходе с поста. Он обещал сложить полномочия, но позже, вернувшись в Киев, объявил пастве, что не признает обвинений, и вопреки воле РПЦ будет и дальше руководить Украинской православной церковью. Призывы Священного синода Русской православной церкви сдержать свое обещание, Филарет игнорировал. Не пришел он и на Архиерейский собор Украинской православной церкви, который должен был решить его дальнейшую судьбу. В итоге 11 июня 1992 года Архиерейский собор РПЦ лишил его всех степеней священства.

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