«Из православной церкви не уйду»: опальный отец Сергий обьяснил почему не ходит на Церковный суд

В пятницу Церковный суд Екатеринбургской епархии пытался во второй раз рассмотреть поведение схиигумена Сергия - в своих проповедях, среди прочего, он настаивал на том, что коронавируса не существует, за что ему в итоге запретили проводить службы. На заседание отец Сергий так и не пришел. Он по-прежнему находится в Среднеуральском женском монастыре, внутрь которого сейчас пускают далеко не всех.

Телеведущая Ксения Собчак со съемочной командой в субботу 27 июня попыталась провести съемку на территории обители, но на ее группу напали, отобрали камеру и сломали режиссеру руку.

Схиигумен Сергий в пятницу 26 июня не пришел на повторное заседание Церковного суда Екатеринбургской епархии, на котором должны были рассмотреть его поведение. Фото: кадр из видеообращения отца Сергия

А сегодня схиигумен Сергий опубликовал очередное видеообращение со своим видением ситуации.

- Много кривотолков на данный момент ходит вокруг моего имени, - говорит в видеообращении схиигумен Сергий. - Не могут состояться церковные суды, не дают на руки суть обвинительного заключения, размытого в необоснованных утверждениях: непослушание епископу и раскол. В чем непослушание, в чем раскол? Гробовое молчание... Из Русской Православной Церкви я не уйду, уходить надо тем, кто ввели нас во Всемирный Совет Церквей, через экуменизм готовят царство антихриста.

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