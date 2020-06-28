2020-06-28T11:15:38+03:00
Общество

«Из-за адреналина не почувствовал боли»: режиссер фильма Ксении Собчак рассказал, как ему сломали руку в Среднеуральском женском монастыре

В субботу Сергей Ерженков приехал к обители, чтобы провести съемку об опальном схиигумене Сергие
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Сергею Ерженкову наложили гипс на руку. Фото: со страницы Ксении Собчак в instagram.com/xenia_sobchakСергею Ерженкову наложили гипс на руку. Фото: со страницы Ксении Собчак в instagram.com/xenia_sobchak
Изменить размер текста:

В субботу история с опальным схиигуменом Сергием, которому Екатеринбургская епархия запретила проводить службы за неоднозначные проповеди, получила новое развитие. На территории Среднеуральского женского монастыря, где находится отец Сергий, на съемочную группу Ксении Собчак произошло нападение. В результате режиссеру Сергею Ерженкову сломали руку.

- У меня зафиксирован перелом левой лучевой кости в запястье, - рассказал Сергей Ерженков «КП-Екатеринбург». - Я до последнего думал, что это всего лишь вывих, но врачи объяснили, что я не почувствовал боль, потому что был под воздействием адреналина, и что к следующему утру рука будет болеть. Собственно, так и произошло. Еще ночью мне наложили гипс. Хожу теперь с ним.

На территории монастыря Ксения Собчак и ее команда снимали фильм об опальном отце Сергие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории монастыря Ксения Собчак и ее команда снимали фильм об опальном отце СергиеФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам режиссера, сегодня съемочная группа встретилась с руководством Екатеринбургской епархии, чтобы записать интервью. Однако из-за травмы руки съемочный процесс осложнился.

- Поскольку я режиссер, который любит и умеет сам снимать, обычно я либо сам снимал, либо дублировал съемки оператора. Но из-за перелома руки нам пришлось еще одного оператора нанимать. А я просто руковожу съемками, - поделился Сергей Ерженков.

Ксения Собчак со своей командой находится в Екатеринбурге уже несколько дней. Телеведущая снимает фильм об отце Сергие. На этой неделе церковный суд должен был второй раз рассмотреть его дело, но опальный схиигумен на заседание не явился — сейчас он «забаррикадировался» на территории Среднеуральского женского монастыря.

Ксения Собчак вместе с командой ждала полицию около 40 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Собчак вместе с командой ждала полицию около 40 минутФото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу вечером Ксения Собчак приехала к обители вместе с бывшими послушниками отца Сергия. Они хотели снять их для фильма на территории обители, но к ним вышло около 30 человек в спортивных костюмах, а также несколько монахинь. Они стали вытеснять съемочную группу. Затем дело перешло к рукоприкладству. У режиссера Ерженкова забрали видеокамеру и побили.

Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

После случившегося Ксения Собчак и Сергей Ерженков написали заявление в полицию. Камеру впоследствии им вернули, но по словам съемочной команды все отснятые материалы с карты памяти были удалены, да и сам объектив кто-то поцарапал, плюс был сломан разъем для флэшки.

- Люди просто по беспределу вырывают камеру, стирают все, потом возвращают ее, - сказала Ксения Собчак. - И дальше что? Это вещь, которая не компенсируется. Фильм лишился каких-то историй, которые мы будем пытаться восстановить – в том числе на территории монастыря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это какой-то православный Талибан»: Ксения Собчак, на которую напали в Среднеуральском женском монастыре, хочет подавать в суд

Сегодня вечером, 27 июня, в Среднеуральском женском монастыре произошел очередной конфликт, который так или иначе связан со скандальным отцом Сергием. (Подробнее)

Все что известно об избиении Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре: версии конфликта.

«Комсомолка» поговорила с обеими сторонами (подробнее)

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий

Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре.

Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Сергий сам руководил войском Христовым»: Ксения Собчак рассказала о травмах, которые нанесли им монахи
Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи
Ксения Собчак рассказала, что снимала в Среднеуральском женском монастыре, когда на нее напали
К Среднеуральскоому женскому монастырю, в котором напали на Ксению Собчак, приехал актер «Уральских пельменей»
«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре
«Стрелять буду!»: полицейские задержали екатеринбуржца, который пытался сбежать от них с обрезом ружья
Грозы, град и ливни: на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге лжетеррориста, угрожавшего взорвать жилой дом, отправили под суд
За сутки от коронавируса умерли еще пять уральцев
Из-под капота вырвало двигатель: в центре Екатеринбурга легковушка на гигантской скорости протаранила столб
Хромает на левую ногу: на Среднем Урале ищут мужчину во всем синем
Из огня выбрались 12 человек: в Екатеринбурге на улице Шекспира загорелись деревянные дома
«Попросил друга подержать руль»: на Кольцовском тракте пьяный водитель протаранил бетонное ограждение
В Свердловской области за сутки провели 10 733 исследований проб на коронавирус
Обновили газон и сменили покрытие забеговых зон: на «Екатеринбург Арене» завершилась реновация футбольного поля
В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль
Нарушений нет: на Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию
Отменили ли доплаты воспитателям, работающим в дежурных группах: отвечает губернатор
В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника районного отдела судебных приставов
Забор отлетел на пешеходов: в Екатеринбурге внедорожник въехал в ограждение
«Монашества никто не сможет лишить отца Сергия»: активист Максим Румянцев о деле опального схиигумена
В Екатеринбурге полиция устроила облавы на бутлегеров