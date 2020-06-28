«Из-за адреналина не почувствовал боли»: режиссер фильма Ксении Собчак рассказал, как ему сломали руку в Среднеуральском женском монастыре

В субботу история с опальным схиигуменом Сергием, которому Екатеринбургская епархия запретила проводить службы за неоднозначные проповеди, получила новое развитие. На территории Среднеуральского женского монастыря, где находится отец Сергий, на съемочную группу Ксении Собчак произошло нападение. В результате режиссеру Сергею Ерженкову сломали руку.

- У меня зафиксирован перелом левой лучевой кости в запястье, - рассказал Сергей Ерженков «КП-Екатеринбург». - Я до последнего думал, что это всего лишь вывих, но врачи объяснили, что я не почувствовал боль, потому что был под воздействием адреналина, и что к следующему утру рука будет болеть. Собственно, так и произошло. Еще ночью мне наложили гипс. Хожу теперь с ним.

На территории монастыря Ксения Собчак и ее команда снимали фильм об опальном отце СергиеФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам режиссера, сегодня съемочная группа встретилась с руководством Екатеринбургской епархии, чтобы записать интервью. Однако из-за травмы руки съемочный процесс осложнился.

- Поскольку я режиссер, который любит и умеет сам снимать, обычно я либо сам снимал, либо дублировал съемки оператора. Но из-за перелома руки нам пришлось еще одного оператора нанимать. А я просто руковожу съемками, - поделился Сергей Ерженков.

Ксения Собчак со своей командой находится в Екатеринбурге уже несколько дней. Телеведущая снимает фильм об отце Сергие. На этой неделе церковный суд должен был второй раз рассмотреть его дело, но опальный схиигумен на заседание не явился — сейчас он «забаррикадировался» на территории Среднеуральского женского монастыря.

Ксения Собчак вместе с командой ждала полицию около 40 минутФото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу вечером Ксения Собчак приехала к обители вместе с бывшими послушниками отца Сергия. Они хотели снять их для фильма на территории обители, но к ним вышло около 30 человек в спортивных костюмах, а также несколько монахинь. Они стали вытеснять съемочную группу. Затем дело перешло к рукоприкладству. У режиссера Ерженкова забрали видеокамеру и побили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

После случившегося Ксения Собчак и Сергей Ерженков написали заявление в полицию. Камеру впоследствии им вернули, но по словам съемочной команды все отснятые материалы с карты памяти были удалены, да и сам объектив кто-то поцарапал, плюс был сломан разъем для флэшки.

- Люди просто по беспределу вырывают камеру, стирают все, потом возвращают ее, - сказала Ксения Собчак. - И дальше что? Это вещь, которая не компенсируется. Фильм лишился каких-то историй, которые мы будем пытаться восстановить – в том числе на территории монастыря.

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