«Скажите спасибо Собчак»: стало известно, когда откроется женский монастырь отца Сергия

Расположенный в 20 километрах от Екатеринбурга Среднеуральский женский монастырь стал известен чуть ли не на весь мир после скандала вокруг отца Сергия (Романова) и Ксении Собчак. 27 июня на команду журналистки тайно пробралась на территорию святыни, где позже подверглась нападкам со стороны прихожан.

По словам Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова, люди схиигумена отобрали аппаратуру и стерли с нее отснятый за два дня материал. Дело закончилось заявлением в полицию, а у Ерженкова диагностировали перелом кисти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787464" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

Помимо прочего вновь стало обсуждаемым криминальное прошлое схигумена. В 1986 ему назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и разбой.

- Рукоположение таких людей является нарушением канона. Но если такое произошло, то сан не снимается. Видимо, в свое время его патриарх Викентий (ныне Викентий митрополит Ташкентский и Узбекистанский – Прим. Ред) решил его принять в надежде, что человек сможет достойно вести праведную жизнь. Были случаи, когда люди, ходившие по грани, подобно Сергию, смогли примириться с церковью. Когда есть малейшая возможность решить дело миром, без карательных актов, стараются так сделать. Это называется милосердие. Бывает, помогает, бывает, нет. Все зависит от человека. Но если гордыня одерживает верх над человеком, как в случае с отцом Сергием, то остальное бесполезно, - комментировал ситуацию доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

В епархии Екатеринбурга считают, что отец Сергий захватил монастырьФото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты считают, что Романов мог скрыть свою биографию. Вот как прокомментировали эти обвинения в окружении схиигумена.

- Отец Сергий никогда не скрывал своей биографии, - рассказывает «КП» Всеволод Могучев. – Митрополит Викентий назначил его главой монастыря с благословения Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. А какие он тогда предоставлял документы мне неизвестно.

Отец Сергий стал священником незаконно? 00:00 00:00

Кроме того помощник схиигумена рассказал, при каких условиях монастырь вновь откроет свои двери для посетителей.

- Когда закончатся провокации, тогда и откроем. Скажите спасибо даме с сотрясением головного мозга, она через кусты проникла в монастырь и вела несанкционированную съемку. Мы очень беспокоимся за состояние наших прихожан, среди них есть и дети, и тяжелобольные старики.

3 июля в Екатеринбургской епархии пройдет третье заседание церковного суда над отцом Сергием, но, скорее всего, схиигумен не придет на него.

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