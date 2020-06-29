2020-06-29T18:37:38+03:00
Общество

Избитый режиссер фильма Ксении Собчак заявил о детском насилии в Среднеуральском женском монастыре

Об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»
Екатерина САЛТЫКОВА
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Ксения Собчак и Сергей Ерженков сразу после нападения.Ксения Собчак и Сергей Ерженков сразу после нападения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшую субботу на Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре, где засел опальный отец Сергий. Якобы последнему не по нраву пришелся сюжет будущей картины, и он направил на журналистку «Войско Христово». А именно: монахинь и около тридцати амбалов спортивного телосложения. Так, по крайней мере, описывает ситуацию сама Ксения Собчак.

Мужики повалили журналистку на землю, а у режиссера Сергея Ерженкова силой забрали камеру стоимостью 260 тысяч рублей. Ксения написала заявлению в полицию.

Скрин с видео нападения на Ксению Собчак.

Скрин с видео нападения на Ксению Собчак.

А монахини тем временем подчистили с камеры весь наработанный материал. Новый фильм из серии «Осторожно Собчак» рассказывал историю не столько про опального отца Сергия, сколько про его послушниц. Например, у героини Христины мать-монахиня умерла от рака. Сергий не дал ей обратиться за помощью в больницу, так как отрицает медицину в целом.

Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Сейчас и Собчак, и ее режиссер Ерженков уже вернулись в Москву. В эфире Радио «Комсомольская правда» Ерженков заявил о том, что он три дня вел съемку на территории обители:

- Я три дня провел в монастыре. Я общался с этими людьми. Они показывали мне потемкинские деревни. Там не было этих людей в спортивных костюмах, не было этих урок, извините за выражение, которые на нас напали. Нам говорили про то, что здесь Покров Богородицы, здесь благостное состояние, здесь все прекрасно… Но насколько я помню, 21 человек бывших послушников свидетельствуют о том, что в этом монастыре было детское насилие, сексуальное насилие.

В ГУ МВД по Свердловской области данное заявление пока не прокомментировали, попросив написать официальный запрос.

Ксения Собчак пишет заявление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Собчак пишет заявление.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, опубликованные рядом СМИ. На сегодня установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания. Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе, причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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