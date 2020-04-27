2020-04-27T13:11:18+03:00
Общество

После скандального заявления экс-духовнику Поклонской и Дацюка запретили проповедовать

Схиигумен Сергей призвал не слушаться власть и идти в храмы
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Схиигумен Сергий (Романов) не согласовал свою позицию с Екатеринбургской епархией. Фото: скрин с записи выступленияСхиигумен Сергий (Романов) не согласовал свою позицию с Екатеринбургской епархией. Фото: скрин с записи выступления
Изменить размер текста:

В нескольких километрах от Екатеринбурга много лет действует Среднеуральский женский монастырь, который основал схиигумен Сергий (Романов). Здесь он не только проводит службы и обряды экзорцизма, но и читает прихожанам проповеди, записи которых периодически выкладываются на YouTube.

Отец Сергий – известный в обществе человек, к нему в монастырь не раз приезжали депутат Госдумы Наталья Поклонская, хоккеист Павел Дацюк. Ездят к нему и другие знаменитые люди.

На днях отец Сергий выразил свое несогласие с введением режима самоизоляции и призвал православных христиан игнорировать запрет на посещение храмов в период пандемии коронавируса. Тех, кто пытается закрыть на это время христианские приходы, схиигумен проклял.

- Как могло случиться, что мы превратились из православных в неверных? Никакие силы, ни политические, ни религиозные не могут закрывать храмы. Наше политическое руководство, закрывая храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу Божию общаться с Богом по онлайну, - заявил отец Сергий. – Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род.

Наталья Поклонская на протяжении нескольких лет посещала Среднеуральский женский монастырь. Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.com

Наталья Поклонская на протяжении нескольких лет посещала Среднеуральский женский монастырь. Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.com

Это громкое заявление не осталось без внимания Екатеринбургской епархии, на территории которой находится Среднеуральский женский монастырь. Оказывается, что отец Сергий не входит в штат сотрудников епархии.

- Содержание выступлений указанного клирика, облеченные в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигумена Сергия (Романова) были проигнорированы, 27 апреля принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Награда пала»: умерла лошадь, которую спасали екатеринбуржцы после страшного пожара в конюшне
Парки и скверы Екатеринбурга обработают от клещей до середины мая
«На устранение недочетов – один день»: в больницах Свердловской области не хватает оборудования для лечения пациентов с коронавирусом
В Артемовском свердловские власти к 9 Мая отреставрируют сквер Победы
«Ребенок в коме»: в Екатеринбурге двухлетний малыш выпал из окна, когда его мама спала
Стартовал второй этап разработки талисмана для Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Сад Вайнера у Свердловской филармонии отказались признавать объектом культурного наследия
Родительский день в Екатеринбурге: верующим предложили заказать поминальную службу по WhatsApp
Свердловские медики за сутки вылечили от коронавируса еще девять человек
Юные хористы из Екатеринбурга на самоизоляции спели «Смуглянку»
В Екатеринбурге закрыли «Курико», в котором не было специальной разметки на полу
Энергетики Екатеринбурга починят тепломагистраль, которая обеспечивает горячей водой ГКБ №40
Уральским военкоматам перед весенним призывом выдали медицинские маски
Роспотребнадзор Каменска-Уральского получит новое медоборудование для выявления коронавируса
План Путина выполнен: в Свердловской области завершили развертывание коек под COVID-19
Теперь еще быстрее: посылки из Москвы в Екатеринбург будут доставлять прямым рейсом на самолете
«Поставлен новый печальный рекорд»: когда Свердловская область выйдет на плато по числу заболевших COVID-19
Признали аварийной: единственную больницу в уральском поселке превратили в гараж
Tele2 построила виртуальный «Дом по другим правилам»
«Уральские авиалинии» вернули домой из ОАЭ 50 свердловчан
Вытаскивали из горящего дома через окна: в Североуральске в пожаре пострадал один человек
Трех человек увезли в больницу: в Екатеринбурге пьяный водитель вылетел на встречку и протаранил легковушку
Последняя апрельская неделя в Екатеринбурге будет теплой и дождливой
Свердловские чиновники пообещали бороться с очередями, которые появились после ограничения продажи алкоголя
«Почему нельзя было готовиться к пандемии заранее?». Отвечает свердловский губернатор Евгений Куйвашев