После скандального заявления экс-духовнику Поклонской и Дацюка запретили проповедовать

В нескольких километрах от Екатеринбурга много лет действует Среднеуральский женский монастырь, который основал схиигумен Сергий (Романов). Здесь он не только проводит службы и обряды экзорцизма, но и читает прихожанам проповеди, записи которых периодически выкладываются на YouTube.

Отец Сергий – известный в обществе человек, к нему в монастырь не раз приезжали депутат Госдумы Наталья Поклонская, хоккеист Павел Дацюк. Ездят к нему и другие знаменитые люди.

На днях отец Сергий выразил свое несогласие с введением режима самоизоляции и призвал православных христиан игнорировать запрет на посещение храмов в период пандемии коронавируса. Тех, кто пытается закрыть на это время христианские приходы, схиигумен проклял.

- Как могло случиться, что мы превратились из православных в неверных? Никакие силы, ни политические, ни религиозные не могут закрывать храмы. Наше политическое руководство, закрывая храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу Божию общаться с Богом по онлайну, - заявил отец Сергий. – Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род.

Наталья Поклонская на протяжении нескольких лет посещала Среднеуральский женский монастырь. Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.com

Это громкое заявление не осталось без внимания Екатеринбургской епархии, на территории которой находится Среднеуральский женский монастырь. Оказывается, что отец Сергий не входит в штат сотрудников епархии.

- Содержание выступлений указанного клирика, облеченные в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигумена Сергия (Романова) были проигнорированы, 27 апреля принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.