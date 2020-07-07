«Его слово меня пронзило»: Мария Шукшина заступилась за схиигумена Сергия

Известная актриса театра и кино Мария Шукшина посетила Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где в эти дни разгорелась борьба между Екатеринбургской епархией и опальным схиигуменом Сергием, лишенным сана за скандальные проповеди.

Ранее на сторону скандального священника встали известный хоккеист с мировым именем Павел Дацюк, артист команды "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов и титулованный биатлонист и депутат Госдумы Сергей Чепиков. Теперь список сторонников отца Сергия пополнился еще одной известной персоной.

«ЦЕРКОВЬ МОЛЧИТ»

Актриса объяснила свой приезд необходимостью поддержать бывшего священника, позицию которого она разделает.

По словам Марии Шукшиной, она следит за тем, что происходит в стране.

- Я имею в виду те нагромождения цифровых законов, которые сейчас принимаются: о дистанционном образовании, о проведении эксперимента по введению искусственного интеллекта, по биометрии. Разговоры идут о принудительной вакцинации - говорит актриса. – Это острейшие проблемы, которые обсуждают политики, ученые, историки. Но мы не слышим слово церкви. Церковь молчит.

По словам актрисы, несколько месяцев назад она услышала проповедь отца Сергия (Николая Романова) и его речь потрясла ее.

Мария Шукшина приехала в Екатеринбург поддержать отца Сергия.Видео: Всеволод Могучев

- Его слово меня пронзило. Это глас вопиющего в пустыне. Я возрадовалась, что хоть кто-то это говорит. Русским православным людям это слово просто необходимо. Это острейшие проблемы, мы хотим, что с нами церковь это обсуждала, а не замалчивала, и не говорила: как все замечательно, - рассуждает актриса на территории Среднеуральского женского монастыря.

«ЕГО НЕЛЬЗЯ ОТСЮДА УБИРАТЬ»

Актриса говорит, что в обществе слова отца Сергия с каждым днем слышны все громче.

- Чем дальше, тем больше его слышат. И даже заграница подключается, - говорит Мария Шукшина.

По ее словам, отец Сергий сразу благословил ее приезд, так как с почтением относится к ее отцу – советскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину.

- Я захотела с ним лично побеседовать. И еще один момент: образ искаженный, который сейчас подается во всех СМИ. Я не согласна с этой подачей в прессе, на телевидении. Люди судят, и церковь судят. Ни в коем нельзя, чтобы этот храм был закрыт. Нельзя, чтобы схиигумена Сергия отсюда убрали, - говорит актриса. - Слово правды раздается сегодня только здесь, в монастыре под Екатеринбургом.

священник отказался служить в монастыре, но заявил, что продолжит им управлятьФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в начале недели митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо лишенному сана священнику, назвав его модным блогером. который отрицает интернет, но выкладывает в нем свои скандальные проповеди.

В ответ Сергий (Николая Романов) заявил о намерении провести свой Крестных ход в царские дни.

Ситуация с настоятелем Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием обострилась в апреле 2020 года. Священник начал выкладывать на YuoTube ролики, в которых обличал светскую и церковную власть, заявляя о том, что она предала свой народ.

После этого руководство Екатеринбургской епархии запретило священнику проводить церковные службы и проповедовать. Но отец Сергий не послушался. Тогда по итогам заседания Церковного суда 3 июля его лишили сана. Многочисленные сторонники схиигумена приняли решение отстоять монастырь.

7 июля в городе-спутнике Екатеринбурга - Верхней Пышме стартовал гражданский судебный процесс над Николаем Романовым (отец Сергий) по делу о распространении фейковой информации.

СКАЗАНО

Исследователь современного религиозного сектантства, православный богослов Александр ДВОРКИН:

- Это сложившаяся тоталитарная секта. В ней есть харизматичный лидер, которому нужно безоговорочно повиноваться, есть сектантская организация, построенная по многоступенчатому признаку: лидер, его непосредственное окружение и рядовые члены. Присутствует и контроль сознания. Слово лидера для адептов секты – закон, который не обсуждается. К требованиям здравого смысла они при этом не прислушиваются, критическое мышление отключено. Еще есть жесткая эксплуатация людей со стороны лидера.

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