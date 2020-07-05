Зона святого режима: как живет Среднеуральский женский монастырь после лишения сана отца Сергия

Как только вокруг Среднеуральского женского монастыря начали кипеть страсти, двери обители даже для паломников и прихожан оказались закрыты. Градус добавила и известная телеведущая Ксения Собчак, которая с боем прорывалась внутрь и пыталась поговорить с опальным отцом Сергием. И всю последнюю неделю попасть туда было почти невозможно. Въезд перегородили шлагбаумом, а рядом поставили крепких парней в камуфляже. Пускали только своих. А после того, как церковный суд лишил скандального священника сана, то в монастыре сбавили оборону. «Комсомолка» побывала в закрытом для журналистов и всех, кто не согласен с позицией Сергия, месте.

На входя все также стоят охранники, держат оборону у шлагбаума.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ СЛУХИ, ВСЕ ВРАНЬЕ!

Заехать на автомобиле на территорию монастыря не получилось. На месте стоят те самые суровые охранники, которые узнав, что ты журналист, достают телефоны и начинают снимать.

- Чтобы не было провокаций, - усмехнулся на мой вопрос один из них.

Мария прилетает в монастырь каждую неделю из Сочи. Благодаря сергию нашла свое успокоение после смерти сына.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запустить нас внутрь смогли только, когда появился Всеволод Могучев. Себя он называет помощником Сергия в общении со СМИ.

- Если бы вы приехали как прихожанка и были бы с детьми, вас бы пустили за шлагбаум, - отвечает Могучев.

Монахиня Филарета тут исцелилась от рака.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внутри уже подготовленные к нашим расспросам стоят монахини. Их одну за другой подзывают поговорить с журналистами. Начинаются рассказы о том, как отец Сергий чудом спас кого-то от смерти. Одной помог вместе с четырьмя детьми уйти от мужа-тирана, другой пережить потерю единственного сына, еще одной – вылечиться от рака.

- Я жила в миру обычной жизнью, работала в Институте международных связей преподавателем. А потом у меня обнаружили онкологию, муж меня сразу оставил. Такая я пришла в монастырь, и Отец меня взял. Лечилась я с 2008 года. Только молитвами монастыря и отцовскими я исцелилась. Он меня поддержал. Сейчас болезнь снова вернулась, я прохожу лечение - рассказывает сестра Филарета. – Отец Сергий никогда меня ни к чему не принуждал. Все слухи – вранье.

Вячеслав инвалид-колясочник даже в монастыре получает лечение. Откуда ему привозят инсулин, он не интересуются.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В стенах монастыря живут не только монахини, еще дети-сироты, инвалиды. Всего около 500 человек. Вячеслав - колясочкик, потерял обе ноги из-за прогрессирующего диабета. Под опеку отца Сергия пришел пять лет назад, потому что за пределами храма все родные от него отвернулись. Тут он продолжает лечение: пять раз в день колет инсулин. Ну и, конечно, как говорит, помогают молитвы Сергия. Нужные лекарства Вячеслав получает не от государства, как это полагается по месту прописки, их просто привозят. А мужчина и не спрашивает откуда и что берется.

- Мне главное, что я тут свой. Со мной общаются, как с равным. От пенсии я своей отказался, - продолжает мужчина.

- Отказались в пользу церкви? - спрашиваю я.

Собеседник уходит от ответа. Рядом с монахинями и Вячеславом стоит Могучев. На каждый неудобный вопрос одергивает.

- Мы вас сюда позвали, чтобы показать, как монастырь живет. Решение суда на нас никак не повлияло. Видите, все спокойно, - снова прерывает нас помощник эпатажного священника.

На територии четыре храма, но из-за большого количества прихожан, места уже не хватает.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вообще на все вопросы про церковный суд постояльцы реагируют нервно. Люди подготовленные, чуть уходя от темы, сразу осекаются. Внезапно рядом с нами появляется женщина и представляется учительницей. Говорит, оказалась тут сегодня совершенно случайно.

- Я тут работала в школе десять лет назад на протяжении трех лет, - решила тоже выступить в защиту Юлия Гришина. – Когда прочитала, что пишут про этот монастырь, была просто в шоке. Да, здесь были разные дети, с тяжелыми судьбами. О какой злобе, о каком насилии можно говорить, если эти дети продолжали любить своих родителей. Их тут никто не обижал. Если мы замечали что-то не так со здоровьем ребенка, сразу обращались в медицинские учреждения. Их никогда не наказывали, воспитывали только терпением. Если что-то случится с монастырем, куда пойдут дети? В наш «волшебный» мир?

Юлия Гришина работала в школе при монастыре. Утверждает, что над детьми тут никто не издевался.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«У ЕПАРХИИ НЕ ВЗЯЛИ НИ КОПЕЙКИ. ВСЕ САМИ»

Дальше мы пошли гулять по территории монастыря. Отец Сергий пообщаться так и не вышел. Все это время эпатажный священник находился в своей келье. Молился, как говорит его окружение. Подходим к строящемуся кирпичному зданию, это новый Покровский храм. Пока он еще не открыл свои двери для прихожан, но в конце лета он готовится принять верующих. Поднимаемся на второй этаж и заходим в комнату с четырьмя кроватями.

- Тут у нас будет келья для монахинь. Батарей нет, осенью включим теплые полы и станет хорошо. Уже постепенно заселяем сюда людей, - говорит нам одна из монахинь.

В новом храме будет келья для монахинь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поднимается еще на этаж выше и попадем в просторное помещение. Пока стены пустые, полов нет. Зато иконостас уже стоит готовый.

Все это выстроено на пожертвование прихожан. У Екатеринбургской епархии не взяли ни копейки, говорят они. В этом году хотели начать еще один грандиозный проект – самый большой храм в мире, высотой в 25 этажей. И назвать его в честь Святой Софии. Но стройка не удалась из-за скандала.

На третьем этаже расположится сам храм. Иконостас уже готов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Храм Святой Софии рассчитан на 37 тысяч прихожан. Ведь четыре церкви, которые уже есть на территории монастыря, уже не вмещают огромный поток людей. В новом храме собирались вести праздничные службы.

- Мы бы возвели его за счет пожертвований. Но Епархия не дает разрешение на строительство, - показывает рукой на теплицы Всеволод Могучев. – А пока на месте будущего храма у нас грядки.

На месте грядок хотят построить самый высокий в мире храм. Но Епархия пока не разрешает.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока мы гуляли по территории монастыря, прихожан почти не было видно. Кроме тех, которых к нам привели для общения. Но нас уверили, что они открыты и службы идут. Кстати, визит Ксении Собчак тут вспоминают до сих пор. Неделю назад телеведущая штурмовала монастырь вместе со съемочной командой и хотела снять фильм. Только разойтись по мирному не удалось, закончилось это дракой и поездкой в отделение полиции. Но спустя время здесь уже начали шутить, мол клумбу, куда упала московская гостья, назовут в честь нее.

- Вы ждете решение Патриарха Кирилла по поводу схиигумена Сергия. Он должен поставить точку в вопросе лишения сана. Если это произойдет, Сергий покинет монастырь? - настаиваю я.

- Отец Сергий делает все необходимое, чтобы не оскорбить своими действиями Бога, - продолжает Могучев.

Еще три дня назад в Среднеуральский женский монастырь никого не пускали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А сам Сергий не желает прийти к мирному соглашению с Екатеринбургской епархией?

- Этого должна захотеть сама Епархия. Когда тебе протягивают одну руку с предложением о мире, при этом делается все на публику. И тут же протягивают вторую руку уже с ножом. Стоит ли к ней подходить? Против Среднеуральского монастыря идет информационная компания, - закончил Всеволод.

Экскурсия в Среднеуральский женский монастырь: июль 2020 года.Комментарий помощника схиигумена Сергия (Николая Романова) по поводу скандала в монастыре. Видео: КП-Екатеринбург

Напомним, имя отца Сергия оказалось в информационной повестке в апреле 2020 года. Тогда схиигумен выпустил серию роликов с призывом игнорировать пандемию. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отстранил священника от церковных служб и посоветовал ему прекратить подобные проповеди, однако опальный священник продолжил и служить и проповедовать. Дело дошло до церковного суда. Ни на одно заседание он так и не явился и на последнем Сергия лишили сана.

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