«Буду ездить, как ездил»: уральский «пельмень» Дмитрий Соколов поддержит опального отца Сергия, которого лишили сана

Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов будет продолжать поддерживать своего духовного отца Сергия, которого накануне лишили священнического сана. Такое решение накануне принял церковный суд Екатеринбургской епархии. Схиигумен Сергий впал в немилость из-за своих неоднозначных проповедей. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «жидовском иге», «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ.

Сначала епархия запретила одиозному схиигумену проповедовать и вести службы, а потом приказала покинуть территорию Среднеуральского женского монастыря. Но отец Сергий эти требования проигнорировал. Он уже заявил, что не собирается покидать обитель. Сейчас подступы к монастырю охраняют десятки крепких мужчин. На территорию они не пускают, как журналистов, так и многих прихожан.

Отец Сергий согласился сложить с себя сан священника, но покинуть монастырь отказалсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Своим духовным отцом Сергия называли многие известные люди. Среди них бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская, олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, а также звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Артиста в последнее время можно было довольно часто увидеть на территории Среднеуральского женского монастыря. Мы спросили у Дмитрия Соколова, не изменилось ли его отношение к своему духовному отцу после того, как его лишили сана священника.

- Я сегодня поеду в монастырь. И вообще, как ездил, так и буду ездить. Отец говорит правду. За эту правду его и пытаются убрать с его места, - рассказал Дмитрий Соколов «Комсомолке».

Дмитрий Соколов считает, что решение церковного суда не уменьшит число сторонников отца Сергия.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

- Те люди, которые с ним были раньше, продолжат его поддерживать, - считает артист.

Между тем, отец Сергий уже прокомментировал решение церковного суда, записав очередное видеообращение.

- 20 лет я старался безупречно служить церкви, прославлять святую Троицу, Богородицу и всех святых. Когда вера [была] в опасности – старался не молчать. За это вспомнили мой смертный грех, который я признаю. И меня лишили священнического сана, - говорит отец Сергий (Николай Романов). - По благословению старцев Святогорцев святой горы Афон отсекаю свою волю и не буду больше служить в сане священника. Буду руководить монастырем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

При этом, мятежный священник посоветовал настоятельнице монастыря искать себе другую работу, дав понять, что с ней в Среднеуральском монастыре он работать не будет. Также отец Сергий отказался поминать в своих молитвах патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и его окружение.

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