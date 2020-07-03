«Извергнуть его из священного сана»: Церковный суд в Екатеринбурге решил судьбу опального отца Сергия

В Екатеринбурге состоялся церковный суд над отцом Сергием (Романовым), который захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов».

Скандальный схиигумен так и не приехал на заседание, но из-за третьего «прогула» суд вынес решение заочно – без его участия. Сотни послушников отца Сергия пришли поддержать его, многие из них даже подписали петиции в защиту проповедника. Но это не помогло. В половине третьего часа дня представители Церковного суда объявили свое решение.

Сторонники схиигумена Сергия требуют разговора с владыкой в Екатеринбурге.3 июля в Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия лишили сана, после чего толпа его сторонников потребовала разговора с владыкой. Видео: Евгений Стоянов/"Комсомольская правда"

- Постановили признать схиигумена Сергия Романова Николая Васильевича виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, правил..., - объявил Николай Малета, председатель Церковного суда. - В связи с нарушением священнической присяги, обетов и священных канонов извергнуть схиигумена Сергия из священного сана.

Церковный суд трижды собирался, чтобы решить судьбу опального схиигумена.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернуться в священный сан уже нельзя, отмечают в екатеринбургской епархии. Но решение Церковного суда в Екатеринбурге еще должны утвердить в Москве.

- Сегодня мы ожидаем следующего решения – утверждения решения Церковного суда Екатеринбургской епархии святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после чего решение будет окончательным и будет подлежать к исполнению, - говорит старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

В епархии также отметили, что ситуацией, сложившейся в Среднеуральском монастыре, сообщениями о жестоком обращении с детьми, могут заинтересоваться правоохранительные органы.

- Во время судебных разбирательств стали поступать утверждения очевидцев о фактах жестокого обращения с детьми, воспитывавшимися на территории Среднеуральского женского монастыря, - добавляет Николай Малета. - Не располагая возможностями для всестороннего исследования и сбора доказательств Епархиальный церковный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему Екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие.

Пока шел суд, на улице собрались сторонники схиигумена Сергия. Решением суда они были недовольны.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В епархии также напомнили, что законным руководителем Среднеуральского монастыря является игуменья Варвара (Крыгина), которая ранее покинула его, после того, как отец Сергий «забаррикадировался» в нем со сторонниками.

- Касательно тех людей который обратились в епархию и свидетельствовали о не должном обращении с ними в монастыре, им епархия окажет помощь и поддержку, - добавляет Максим Миняйло. - Единственным каноническим центром Среднеуральского монастыря законным руководством этой монашеской общины является игуменья Варвара Крыгина. Вместе с другими сестрами и священниками, которые покинули расположение Среднеуральского монастыря, они пребывает в паломническом центре у монастыря Ганина Яма. Мы надеемся, что она как законная игуменья вернется в свое время к управлению Среднеуральским женским монастырем.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

ВВВ

Текстовую трансляцию о происходящем под стенами епархии вы можете прочитать здесь.

Дети из Среднеуральского монастыря начинают нервничать при упоминании об отце Сергие 00:00 00:00

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