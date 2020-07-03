2020-07-03T09:37:33+03:00
Общество

Церковный суд над отцом Сергием: онлайн-трансляция

Сегодня Екатеринбургская епархия должна решить судьбу скандального схиигумена
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
В числе духовных чад схиигумена хоккеист Павел Дацюк и актер шоу "Уральские пельмени" Дмитрий СоколовВ числе духовных чад схиигумена хоккеист Павел Дацюк и актер шоу "Уральские пельмени" Дмитрий СоколовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июля 2020 года, в Екатеринбурге состоится третье заседание церковного суда по делу отца Сергия. Опальному схиигумену ранее запретили проповедовать и носить крест. Однако, духовник отказался исполнять волю митрополита Кирилла и захватил Среднеуральский женский монастырь.

Уральская бизнес-леди рассказала о жизни в Среднеуральском монастыре

00:00
00:00

Ситуация накалилась до предела, когда на Урал прилетела Ксения Собчак. Телеведущая снимала документальный фильм о происходящем вокруг Екатеринбургской епархии. Попытка проникнуть в охраняемую святыню обернулась потасовкой и кражей техники. В итоге у оператора Сергея Ерженкова диагностировали перелом левой кисти, а 20% отснятого материала были удалены.

Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Отметим, что в числе духовных чад схиигумена хоккеист Павел Дацюк и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Ранее Сергий игнорировал заседания церковного суда. Ожидается, что сегодня он все же приедет в Екатеринбург в окружении своих послушников.

В Екатеринбурге решается судьба отца Сергия: онлайн-трансляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви
Схимонаха Сергия ждут церковный и мирской суды за захват обители. Но после визита Ксении Собчак речь зашла и о насилии над детьми-послушниками.
Новости 24
За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей
«Нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями»: глава свердловского минздрава о медпомощи в эпоху COVID-19
На Урале лихачу, устроившему аварию, в которой беременная женщина потеряла ребенка, изменили условное лишение свободы на реальное
Судебные приставы забрали «Пежо» у екатеринбуржца, задолжавшего банку миллион
«Отключали противоугонную систему специальным прибором»: в Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже четырех иномарок
На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы
На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись две «Лады» и одна «Дэу Нексия»: пострадали три человека
На Урале работники фермы спасли из огня 100 коров
В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль
Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус