Церковный суд над отцом Сергием: онлайн-трансляция

Сегодня, 3 июля 2020 года, в Екатеринбурге состоится третье заседание церковного суда по делу отца Сергия. Опальному схиигумену ранее запретили проповедовать и носить крест. Однако, духовник отказался исполнять волю митрополита Кирилла и захватил Среднеуральский женский монастырь.

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Ситуация накалилась до предела, когда на Урал прилетела Ксения Собчак. Телеведущая снимала документальный фильм о происходящем вокруг Екатеринбургской епархии. Попытка проникнуть в охраняемую святыню обернулась потасовкой и кражей техники. В итоге у оператора Сергея Ерженкова диагностировали перелом левой кисти, а 20% отснятого материала были удалены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Отметим, что в числе духовных чад схиигумена хоккеист Павел Дацюк и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Ранее Сергий игнорировал заседания церковного суда. Ожидается, что сегодня он все же приедет в Екатеринбург в окружении своих послушников.

В Екатеринбурге решается судьба отца Сергия: онлайн-трансляция.

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