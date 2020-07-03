Два десятка жертв отца Сергия рассказали Ксении Собчак о сексуальных домогательствах

Жертвы схиигумена Сергия (Романова) рассказали об истязаниях в Среднеуральском монастыре Ксении Собчак. Тележурналистка опубликовала трейлер документального фильма о Среднеуральском женском монастыре

- На прошлых выходных на нас с моим боевым коллегой оператором Сергеем Ереженковым напали в Среднеуральском женском монастыре. Меня толкнули, а Сереже сломали руку и отобрали камеру. Самым агрессивным оказался спортсмен Сергей Колесов. У него черный пояс по тхэквондо, он физрук в православной гимназии. Ранее его замечали во время событий в сквере у Драмтеатра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

- Тогда сквер отстоять удалось, а это был реванш за сквер. А еще уральский пельмень Дмитрий Соколов, не выходя из образа, назвал меня «шальной». Но пока не императрицей к сожалению. Он заявил, что меня не благословили на съемку. Но отец Сергий там со своими боевиками снимает видео. Мы обязательно выпустим наш фильм о сексуальных домогательствах в монастыре, к нам обратились два десятка жертв, - говорит в анонсе будущего фильма Собчак.

Телеведущая также прокомментировала лишение сана схиигумена:

- В Екатеринбургской Епархии мы устроили первую встречу отца Максима и нашей героини Христины,которая рассказала нам о фактах избиения и попросила защиты. Я тоже выражаю надежду что правоохранительные органы вытащат тех детей,которые сейчас проживают в монастыре.

Стоит напомнить, что Николай Романов (настоящее имя отца Сергия) был осужден за убийство в 1986 году. Свое наказание бывший сотрудник милиции отбывал в исправительной колонии № 13 в Свердловской области.

Кроме этого Собчак показала кадры с признаниями бывших послушников отца Сергия Филиппа Малюткина и Христина Самушкина.

- Матушка Варвара берет меня за руку и меня начинают бить, - рассказывает Самушкина. – Меня вывернуло всю. А матушка мне говорит «Ты уж так сильно не кричи, ты же ребенок». Отец Сергий называл меня «бесноватым ребенком». За все время меня избивали около 20 раз.

Христина Симушкина заявила, что из-за бездействия отца Сергия ее мать скончалась от ракаФото: Алексей БУЛАТОВ

- За то, что бегали купаться, нас били палками по пяткам. Крапивой били, прутьями. А однажды нас с братом на три дня заперли в железных вагончиках с пачками сигарет и пятилитровкой воды. Сергий сказал – «Курите до тех пор, пока не станете блевать». А еще Христине устроили публичную порку за то что она вступила в сексуальные отношения (лишилась девственности), - заявил Филипп Малюткин и его брат Федор.

Ранее представители монастыря заявляли, что Самушкину выгнали из обители за недостойное поведение, а братья Малюткины были изгнаны за употребление наркотиков.

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