2020-07-04T00:29:54+03:00
Общество

«Больше служить не буду»: лишенный сана уральский священник рассказал, чем будет заниматься

Сергий (Николай Романов) получил благословение от старцев
Лев ИСТОМИН
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Схиигумен не намерен покидать монастырьСхиигумен не намерен покидать монастырьФото: Алексей БУЛАТОВ
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3 июля по итогам заседания церковного суда в Екатеринбургской епархии настоятеля Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) лишили сана священника.

Это произошло после проповедей настоятеля, в которых он обличал в смертных грехах мирскую и церковную власть. В конце апреля схиигумену Сергию запретили служить, но он не стал следовать решению владыки Кирилла.

После заседания суда десятки сторонников отца Сергия (Николая Романова) потребовали личного разговора с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, которая так и не состоялась.

Тогда толпа верующих приняла решение защищать монастырь, чтобы сохранить его под руководством схиигумена. Тот же продолжал обвинять власть в предательстве интересов людей.

Поздно вечером этого же дня теперь уже бывший священник принял решение не бунтовать и отказаться от дальнейшего служения. Однако монастырь покидать отказался.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

- 20 лет я старался безупречно служить церкви, прославлять святую Троицу, Богородицу и всех святых. Когда вера [была] в опасности – старался не молчать. За это вспомнили мой смертный грех, который я признаю. И меня лишили священнического сана, - говорит отец Сергий (Николай Романов). - По благословению старцев Святогорцев святой горы Афон отсекаю свою волю и не буду больше служить в сане священника. Буду руководить монастырем.

При этом, мятежный священник посоветовал настоятельнице монастыря искать себе другую работу, дав понять, что с ней в Среднеуральском монастыре он работать не будет. Также отец Сергий отказался поминать в своих молитвах патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и его окружение.

- Не благословлено, - кратко резюмировал это решение схиигумен Сергий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Больше служить не буду»: лишенный сана уральский священник рассказал, чем будет заниматься
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