Как отец Сергий Романов обороняет монастырь после лишения сана: онлайн-трансляция

3 июля 2020 года в Екатеринбургской епархии прошло итоговое заседание церковного суда над схиигуменом Сергием (Николаем Романовым) – одним из основателей Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» под Екатеринбургом.

На заседании, на которое отец Сергий не пришел, было принято решение о лишении его сана, после чего документы по этому делу в Екатеринбургской епархии пообещали отправить в Московский патриархат. Там его должны утвердить.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

У здания епархии в это время «дежурили» больше сотни сторонников схиигумена, которые оказались крайне недовольны таким решением, и стали вызывать на разговор митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

После этого сторонники пообещали организовать оборону монастыря и отправились к нему. Корреспонденты «Комсомольской правды - Екатеринбург» ведут репортаж с места событий.

Прямая трансляция: что происходит у Среднеуральского женского монастыря после того, как отца Сергия лишили сана .

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