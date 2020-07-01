«Имя отца Сергия вызывает отвращение»: эксперт по лжи «прочитал» лица детей из Среднеуральского монастыря

Несмотря на то, что Ксения Собчак уже два дня как покинула Свердловскую область и вернулась в столицу, скандал вокруг Среднеуральского монастыря еще долго будет обсуждать вся страна. Попытка снять документальный фильм на территории святыни обернулась потасовкой с прихожанами и переломом кисти оператора Сергея Ерженкова.

Кроме этого, у съемочной бригады украли технику, с которой впоследствии были стерты все файлы за два дня работы. Уже после заявления в полицию в команде Собчак заявили о том, что с 2009 по 2010 года в монастыре схиигумена Сергия (Романова) избивали и насиловали детей.

Ответ не заставил себя долго ждать – помощник духовника Всеволод Могучев подготовил целый видеосюжет о том, как живут дети на территории монастыря.

На видео запечатлены три девочки и мальчик. Публиковать изображения с ними без согласия законных представителей – незаконно. Но оригинал записи, которую разослали десяткам журналистов, мы показали эксперту по лжи, профайлеру Илье Анищенко. На протяжении последних лет он помогает Кольцовской таможне. А проще говоря - по внешнему виду определяет поведение человека на основе его внешности, невербального и вербального поведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788084" frameborder="0"></iframe> Как живут дети в Среднеуральском женском монастыре схиигумена Сергия.Видео: Всеволод Могучев

Специалист с первых секунд заметил, как сильно нервничают дети при упоминании отца Сергия.

Дети из Среднеуральского монастыря начинают нервничать при упоминании об отце Сергие 00:00 00:00

- Обратите внимание на реакцию маленькой девочки: когда ее спрашивают про схиигумена, она вытягивает одну руку, а второй начинает дергать косичку и перекатывается с ноги на ногу. Кроме этого на ее лице видна сильная эмоция – отвращение и неприязнь. У мальчика Саши до вопроса есть легкая улыбка на лице. Но как только задают вопросы о жизни здесь, у него лицо каменеет, улыбка пропадает. Также идет блокировка глаз – он закрывает и опускает их. Сильный контраст между двумя эмоциональными состояниями. Не берусь судить, с чем это связано, но перепады настроения сразу бросаются в глаза. Реакции плохие с точки зрения профайлинга, - рассказал «КП» Илья Анищенко.

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