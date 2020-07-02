2020-07-02T16:56:55+03:00
Общество

«Требовали продать имущество и переехать на Урал»: сектолог рассказал о людях, пострадавших от опального отца Сергия

Исследователь сектантства несколько раз жаловался на деятельность схиигумена в епархию, но реакции не было
Евгений СТОЯНОВ
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Опальный схиигумен заявил, что не собирается покидать монастырьОпальный схиигумен заявил, что не собирается покидать монастырьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне церковного суда над опальным схиигуменом Сергием Екатеринбургская епархия объявила о розыске потерпевших в Среднеуральском женском монастыре. Недавно о возможных фактах насилия со стороны монахов заявила телеведущая Ксения Собчак, которая снимает об этих событиях документальный фильм.

Но, как оказалось, задолго до Ксении Собчак Екатеринбургскую епархию о том же самом предупреждал и известный российский исследователь современного религиозного сектантства и православный богослов Александр Дворкин.

- Александр Леонидович, вы видите признаки секты в деятельности отца Сергия?

Это сложившаяся тоталитарная секта. В ней есть харизматичный лидер, которому нужно безоговорочно повиноваться, есть сектантская организация, построенная по многоступенчатому признаку: лидер, его непосредственное окружение и рядовые члены. Присутствует и контроль сознания. Слово лидера для адептов секты – закон, который не обсуждается. К требованиям здравого смысла они при этом не прислушиваются, критическое мышление отключено. Еще есть жесткая эксплуатация людей со стороны лидера.

Отца Сергия называют своим духовником многие известные люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отца Сергия называют своим духовником многие известные людиФото: Алексей БУЛАТОВ

Какая цель тоталитарной секты? Это власть и деньги для ее верхушки. Здесь мы видим тоже самое. Очевидно, что Сергий (Романов) наслаждается той абсолютной властью, которую он имеет, равно как и свалившейся на него всероссийской известностью.

Поэтому это вполне сложившаяся тоталитарная секта.

- Екатеринбургская епархия заявила, что ищет людей, пострадавших в стенах Среднеуральского женского монастыря. Может быть вы тоже слышали о пострадавших от рук Сергия (Романова) или его сподвижников?

- В течение последних 10 лет в «Центр религиоведческих исследований», который я возглавляю, время от времени поступали жалобы людей, пострадавших от секты Сергия (Романова). Также были недоуменные вопросы от людей, которые там были, и их поразила та, мягко говоря, странная атмосфера, которая была в монастыре.

Территория обители активно застраивается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территория обители активно застраиваетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

У кого-то из пострадавших распалась семья (например, после того, как туда начал ездить муж), у кого-то были проблемы из-за того, что от них требовали продать имущество и переехать на Урал, чтобы спастись от антихриста. Кто-то жег свои паспорта, ИНН и другие документы. Кроме того, были и жалобы на жестокое обращение с детьми и их телесные наказания.

3 июля в Екатеринбурге состоится третье заседание церковного суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июля в Екатеринбурге состоится третье заседание церковного судаФото: Алексей БУЛАТОВ

С этими вопросами я несколько раз обращался в епархию, но каждый раз наталкивался на глухую стену. То есть, епархия по неизвестным мне причинам не желала реагировать. То есть, сейчас ситуация стала такой запущенной, в том числе и из-за бездействия Екатеринбургской епархии.

- Можете объяснить, чем схиигумен Сергий притягивает известных и влиятельных людей?

- Нужно учитывать, что они такие же люди, как и все остальные. Есть простая аксиома: чтобы любой человек – от простого до самого высокопоставленного – попал в секту нужно, чтобы сектантская приманка соответствовала интересам самого человека. Во-вторых, человек должен быть в нужном состоянии – наиболее внушаемом. Наиболее внушаемы мы, когда переживаем стресс. В этом смысле все люди уязвимы.

А еще Сергий (Романов) – представитель нескольких субкультур. Он бывший милиционер, поэтому знает, как найти общий язык с правоохранителями. Также он экс-уголовник и бывший зэк, поэтому находит общий язык и с представителями этой субкультуры.

Напомним, схиигумен впал в немилость после своих провокационных проповедей. В них он, в частности, заявлял, что никакого коронавируса не существует, а еще призывал всех не соблюдать режим самоизоляции, выходить на улицы и идти в храмы. Скандальные заявления не понравились Екатеринбургской епархии, которая запретила отцу Сергию проповедовать и вести службы (он эти требования проигнорировал).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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