Епархия ищет жертв насилия в монастыре схиигумена Сергия

Накануне церковного суда над скандальным схиигуменом Сергием (Романовым) Екатеринбургская епархия объявила о розыске потерпевших в Среднеуральском женском монастыре. Впервые о возможных фактах насилия заявили в команде Ксении Собчак, которая еще несколько дней назад снимала документальный фильм о святыне.

Отец Сергий стал священником незаконно? 00:00 00:00

В епархии уточнили, что несколько жертв уже обратились к ним и впервые за 10 лет рассказали о бесчинствах.

- Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, опубликованные рядом СМИ. Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее, - говорится в заявлении епархии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Сбором информации занимается протоирей Максим Миняйло, с ним можно связаться по телефону: +7 (912) 622-28-84. Екатеринбургская епархия гарантирует сохранение тайны, и в случае необходимости готова оказать духовную и психологическую помощь.

КСТАТИ

На днях представители Среднеуральского монастыря прислали в редакцию «КП»-Екатеринбург видео с участием несовершеннолетних послушников. На нем дети рассказывают, как им нравится жить в обители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788084" frameborder="0"></iframe> Как живут дети в Среднеуральском женском монастыре схиигумена Сергия.Видео: Всеволод Могучев

Но эксперт по лжи, которого мы попросили изучить ролик, пришел к выводу – детей пугает упоминание о схиигумене.

Дети из Среднеуральского монастыря начинают нервничать при упоминании об отце Сергие 00:00 00:00

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