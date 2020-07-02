2020-07-02T14:14:22+03:00
Общество

Епархия ищет жертв насилия в монастыре схиигумена Сергия

Несколько пострадавших уже обратились к священнослужителям
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Ранее схиигумен попросил поддержать его на суде в качестве свидетелейРанее схиигумен попросил поддержать его на суде в качестве свидетелейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне церковного суда над скандальным схиигуменом Сергием (Романовым) Екатеринбургская епархия объявила о розыске потерпевших в Среднеуральском женском монастыре. Впервые о возможных фактах насилия заявили в команде Ксении Собчак, которая еще несколько дней назад снимала документальный фильм о святыне.

Отец Сергий стал священником незаконно?

00:00
00:00

В епархии уточнили, что несколько жертв уже обратились к ним и впервые за 10 лет рассказали о бесчинствах.

- Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, опубликованные рядом СМИ. Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее, - говорится в заявлении епархии.

Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Сбором информации занимается протоирей Максим Миняйло, с ним можно связаться по телефону: +7 (912) 622-28-84. Екатеринбургская епархия гарантирует сохранение тайны, и в случае необходимости готова оказать духовную и психологическую помощь.

КСТАТИ

На днях представители Среднеуральского монастыря прислали в редакцию «КП»-Екатеринбург видео с участием несовершеннолетних послушников. На нем дети рассказывают, как им нравится жить в обители.

Как живут дети в Среднеуральском женском монастыре схиигумена Сергия.Видео: Всеволод Могучев

Но эксперт по лжи, которого мы попросили изучить ролик, пришел к выводу – детей пугает упоминание о схиигумене.

Дети из Среднеуральского монастыря начинают нервничать при упоминании об отце Сергие

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Новости 24
В аэропорту Кольцово снова заработали кафе и рестораны
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Свердловской области поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину
Двойная выгода: УБРиР запустил акцию для клиентов и их друзей
В Екатеринбурге запустили полугодовой эксперимент по раздельному сбору мусора: участвуют 45 тысяч человек
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В Екатеринбурге пьяная компания атаковала участника ДТП, после чего у него угнали машину
«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе
В Екатеринбурге на участки для голосования пришли только здоровые люди
В центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером протаранил сразу четыре машины
«Бил электрошокером и палкой»: в Екатеринбурге директор фирмы напал на собственную продавщицу
Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоговую явку на голосовании по Конституции
Синоптики спрогнозировали засушливый июль на Урале
Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки
Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 491 человек
В Свердловской области явка на избирательных участках составила почти 50%
Уральцы стали активнее пользоваться междугородними автобусами
Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост