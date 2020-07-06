«Вы не схимник, а модный блогер»: глава Екатеринбургской епархии обратился к отцу Сергию

Митрополит Кирилл написал открытое письмо к главе Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Романову), которого недавно лиши сана схиигумена. В конце прошлой недели церковный суд вынес приговор духовнику заочно, священнослужитель так и не пришел на заседание.

- Отец Сергий! Я не высказывался открыто и подробно относительно Вашего поведения, поскольку надеялся сохранить Вас для Церкви, а саму Церковь уберечь от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах и нестроениях. Думал, что разговор с Вами должен вестись внутри Церкви, а не перед лицом всех, кто имеет доступ к сети интернет. Вы избрали странный для монаха способ общения – выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер, - с таких слов начинается обращение митрполита к бывшему схиигумену.

Накануне послушники Сергия устроили для журналистов полноценный пресс-тур, но показывали лишь то, что было «удобно». В частности, представителям СМИ показали тяжелобольных прихожан, которые уверяют – в обители их состояние улучшилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788900" frameborder="0"></iframe> Учительница школы в Среднеуральском женском монастыре опровергает насилие над детьми.Юлия СТАЛИНА

- Вы взяли на себя роль обличителя. Но Вашим же судом я сужу Вас и Вашим же обличением обличу. Ваши проповеди полны не только глупостей, чего не должно быть в словах проповедников, но и, что самое страшное, клеветы и лжи, - написал глава Екатеринбургской епархии.

Кроме этого в своем письме митрополит указал на то, что Романов обанным способом получил наперсный крест и в реальности не получал благословение от патриарха Алексия II.

Экскурсия в Среднеуральский женский монастырь: июль 2020 года.Комментарий помощника схиигумена Сергия (Николая Романова) по поводу скандала в монастыре. Видео: КП-Екатеринбург

- Я, как и многие знающие Вас люди, был сердечно к Вам расположен и обманут Вашей харизмой. И сейчас переживаю болезненный момент разочарования и избавления от иллюзий. Поэтому не осуждаю Ваших чад, хотя они и ведут себя чрезмерно нервно, а порой агрессивно.

Ситуация вокруг монастыря обострилась после визита Ксении Собчак. Журналистка и ее команда подверглась нападению со стороны послушников, оператору Сергею Ерженкову сломали руку. Также с камеры были удалены 20% от отснятого материала. Ожидается, что в документальном фильме примут участие бывшие прихожане отца Сергия, которые расскажут об избиениях и насилии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти Среднеуральского женского монастыря: как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви. Отец Сергий - фигура неоднозначная. Он изгоняет бесов: на его проповедях женщины могут корчиться на полу и выкрикивать бранные слова. А нечистая, если верить старцу, попадает в тела несчастных через Интернет (подробнее)

«Буду ездить, как ездил»: уральский «пельмень» Дмитрий Соколов поддержит опального отца Сергия, которого лишили сана. Артиста в последнее время можно было довольно часто увидеть на территории Среднеуральского женского монастыря. Мы спросили у Дмитрия Соколова, не изменилось ли его отношение к своему духовному отцу после того, как его лишили сана священника (подробнее)

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Сергий стал священником незаконно? 00:00 00:00