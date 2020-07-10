Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детей

Скандал в Екатеринбургской епархии прогремел на всю Россию. Речь идет об отце Сергии. Сейчас скандальный схимонах прячется в обители – Среднеуральском женском монастыре. Откуда продолжает править своей «империей». В нее входят и тайные скиты, затерянные в уральской тайге, куда отвозили многих пострадавших детей. «Комсомолке» удалось поговорить с одной из жертв.

МОНАХИ ТВЕРДЯТ О КОНЦЕ СВЕТА

Из тех, кто побывал в скитах отца Сергия, говорить о них соглашаются немногие. Тем, кому удалось из них выбраться, вспоминать об этом времени тяжело. Более того бывшие послушники опасаются мести многочисленных сторонников схимонаха и говорят о поступающих в свой адрес угрозах.

Наш герой, назовем его Александр, (парень очень просил не упоминать его настоящее имя) прожил в Среднеуральском женском монастыре три года. Туда его привела собственная мать. Мол, отец Сергий убедил ее, что в стенах обители 14-летнего мальчика оградят от влияния дурной компании.

Отца Сергия постоянно сопровождает свитаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Уже на следующий день меня и остальных детей посадили в автобус, - после некоторой паузы продолжает свой рассказ Александр. – Нас было примерно человек 15. Парни и девушки в возрасте от 13 до 17 лет. Повезли в сторону Алапаевска. Никто ничего не объяснял. Только раз один из монахов буркнул: в скитах вы будете ближе к Богу. Я тогда понятия не имел, что такое скиты… Сначала нас привезли в деревню Новоселово – там нас встретили монахи Сергия, которые там живут. А уже ночью посадили на моторную лодку. Больше часа мы ехали по реке, а потом еще шли пешком несколько километров через глухой лес и болота. Сейчас я даже не могу сказать, где находятся эти тайные скиты. Я пытался отыскать это место на карте, но не смог.

Когда мы вышли из леса, то увидели поселение. Небольшой деревянный храм, а вокруг него одни землянки. Мы приехали туда целой колонией, в лицо я еще толком никого не знал. Все люди были в монашеской одежде. Было сложно понять, кто приехал вместе со мной, а кто жил в этих скитах постоянно. Но я помню, что там были и мужчины и женщины. В основном взрослые, детей мало.

В землянках были кровати – каждому определили свою. Ели то, что привезли с собой. Хотя у монахов там есть свой огород, где они выращивают картошку и пасека. В деревянном храме служили литургию. Нас же заставляли молиться с самого утра и до позднего вечера. Монахи то и дело твердили о конце света и не разрешали общаться друг с другом...

В скитах Александр пробыл два дня. После этого монахи увезли его обратно в Среднеуральский женский монастырь.

Сейчас Среднеуральский монастырь вновь открыли для посещенийФото: Алексей БУЛАТОВ

ГОВОРИТЬ О СЕКСЕ – ГРЕХ

Александр надолго замолкает… Затем тяжело вздыхает и продолжает рассказ.

- Я потом вычитал, что по канонам православной церкви, скит - место, куда монахи уходят, чтобы оставить мирскую жизнь и уединиться ради молитв, - объясняет Александр. – Но в случае с отцом Сергием, скиты считались формой наказания! Туда регулярно увозили непослушных детей. За что? Просто за то, что они вели себя, как обычные подростки – общались между собой, играли. А еще в Среднеуральском женском монастыре все были словно помешаны на теме секса. Он им постоянно везде мерещился. Нас все время в нем подозревали.

Одну из девушек отправили в скиты только за то, что мы с ней дружили. Между нами не было никакой близости, да и в монастыре это просто невозможно представить. Но, увидев, что мы общаемся, ее стали называть «шлюхой», подвергали публичным оскорблениям, внушали, что она плохая. Она была веселой, часто смеялась. Из-за этого отец Сергий называл ее бесноватой. Говорил ей это прилюдно и ее стали презирать.

Александр вновь замолчал. Немного подумав, парень достал из кармана мятый и слега потрепанный листок бумаги:

- Это ее письмо. Она отправила мне весточку, когда я уже жил в монастыре, - протягивая листок, говорит Александр.

«Как ты? Я (может, ты и сам догадываешься) не очень. Буду краткой: меня совсем ненадолго привезли со скита, я сейчас в монастыре. Жить я там не могу, но и здесь я никому не нужна такая. Единственное, что меня удерживает, это слова отца С. и его благословение. Я уже «забила» на то, что я «хочу». Приходится пересиливать себя и делать то, что «надо», как бы тяжело и больно не было. «Учись ради любви к Богу расставаться даже с близким и дорогим тебе человеком» (слова царицы Александры Федоровны). Пытаюсь это воплотить в своей жизни. Я тебя помню (и не благодаря твоим фоткам – ты всегда в моем сердце!). Не обижайся. Я сделала выбор не в свою пользу (хотя внешне это выглядит именно так…). В принципе выбор был уже сделан и не мной. Но я не хочу больше об этом. Все равно я тебя никогда не забуду!».

Вскоре после этого девушку увезли обратно в скит. Больше Александр ее так и не увидел.

ИЗНАСИЛОВАЛИ? САМА ВИНОВАТА

- В скиты увозили не только провинившихся детей, - уточняет наш собеседник. – Туда еще свозили девственниц. Молитвы непорочных девушек сильнее, чем те, которые читают люди испорченные грехом. Девственна девушка или нет, отец Сергий узнавал во время исповеди. Тема секса его очень волновала и, когда об этом заходила речь, он расспрашивал все до деталей. Девственным девушкам, отец Сергий по большому секрету говорил,

что им очень повезло, так как они умрут в скитах. А девушки радовались, считая себя избранными, и часто передавали его словам другим послушникам. Я хорошо помню случай, когда в Среднеуральском женском монастыре один послушник изнасиловал 14-летнюю девочку. Она призналась в этом отцу Сергию на исповеди. Из обители его прогнали. Куда он делся - не знаю. А девочку обвинили в том, что она во всем виновата сама и в качестве наказания увезли в скиты. Как и свою подругу, эту девушку я тоже уже не видел.

В скитах людям ломают психику. Это точно не место для детей! Я встречал тех, кто прожил в скитах полгода. Это просто другие люди, в измененном состоянии, словно после «психушки». Человек постоянно смотрит в пол, говорит, что грешен и нужно молиться. Причем даже если вы решите забрать этих людей из скита, они с вами не пойдут. Ответят, что находятся там добровольно и уходить оттуда не собираются, ведь скоро конец света...

Когда я был в скитах и в деревне Новоселово меня не били. Зато другие рассказывали, что их наказывали. Монахи могли избить хлыстом. Были и более изощренные пытки. Представьте, ребенка одного на неделю-две могли закрыть в строительном вагончике. Что-то вроде карцера. Из еды давали только булку хлеба и литр воды на день.

Александру в какой-то степени повезло. Спустя три года жизни в монастыре у него обострилась язва желудка. В возрасте 17 лет родственники забрали его и увезли больницу. Больше в монастырь он не вернулся. Но так было далеко не со всеми.

- Детям из монастыря нужна помощь психологов и общение с нормальными священниками. Конечно, когда за спиной стоят эти «церберы», дети будут говорить, что в монастыре им нравится. На одном из недавних видео я видел двух девочек, которые жили со мной в монастыре. Они были нормальными, адекватными подростками, пока не побывали в этих скитах. А сейчас они поют песни, прославляя отца Сергия и Сталина.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Нахождение мужчин и детей в женском монастыре ненормально"

Петр МАНГИЛЕВ, протоирей, член церковного суда:

- Есть определенные правила, которые предписывают и определяют бытие монастыря. Проживание там большого количества мужчин, как и детей, это все, строго говоря, ненормальные вещи.

Есть даже специальное постановление, согласно нему даже духовниками в женских монастырях должны быть не монахи, а женатые священники. Это нужно, чтобы избежать разного рода искушений. Все-таки все живые люди. В том числе и монахи.

Ненормально и то, что на территории монастыря находится детское учреждение и учреждение для престарелых. Монастырь может учреждать

подобные заведения, но по логике вещей, они должны находиться не на территории монастыря, а рядом с ним. Эти заведения должны быть отдельно существующими и устроенными по государственным стандартам: иметь все лицензии и так далее. Хотя монастырь и может их содержать и обеспечивать.

ВОПРОС РЕБРОМ

Откуда такие деньги?

Тайных скитов, куда возили Александра ни один и не два. Есть информация, как минимум о шести подобных местах, разбросанных по течению реки Тура. В основном это заброшенные деревни, где все дома скуплены последователями Сергия. Расположены они в труднодоступных местах.

Случайных охотников, забредавших на территорию. Некоторые скиты пытались проверить местные чиновники, но получали такой же холодный прием... Все это порождает большое количество вопросов. Главный: откуда у простого схимонаха такие огромные средства и на содержание монастыря, и на поддержку скитов, и на новые проекты? Например, на строительство на территории Среднеуральского женского монастыря нового Покровского храма, на который епархия не дала ни копейки. Или на закладку еще более грандиозного храма Святой Софии, который должен стать самым большим храмом в мире?

Тему изучала Раиса Ильина, православная журналистка, которая много лет ведет борьбу с отцом Сергием:

- Поначалу Сергий (Романов) координировал строительство монастыря на Ганиной Яме. Деньги выделил владелец «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Козицын. Позже они рассорились. Романову якобы почудилась дьявольское число «666» на одной из башен. Но к тому моменту Сергий уже научился общаться с бизнес-элитой. Когда в 2002 году правящий архиерей Викентий благословил его на строительство Среднеуральского женского монастыря, Романову удалось при помощи своих помощников, хорошо сведущих в индустрии Урала, добиться благорасположения руководителей крупных металлургических заводов. Вот их он и «доил». Он же бывший опер и бывший уголовник, в общем, умеет манипулировать людьми. Часто во вложениях в храмы и монастыри заинтересованы и третьи лица, например, из руководства регионального правительства. Чиновники преследуют свои политические цели, и просят крупных промышленников помочь монастырю деньгами. Кроме того, у монастырей есть своеобразные менеджеры по продажам из числа монахинь. Такая есть у женского Ново-Тихвинского монастыря. Она просто берет справочник «Желтые страницы» и весь его прозванивает. Просит оказать финансовую помощь монастырю, а взамен обещает, что монахини будут за благодетелей молиться.

Письмо девушки из скитов, публикуется впервые:

Девушка написала трогательно послание на клочке бумаги. Фото: читатель "КП"

По словам Александра, девушка живет в скитах и больше о ее судьбе он ничего не знает. Фото: читатель "КП"

Девушку называли бесноватой из-за того, что она любила смеяться. Фото: читатель "КП"

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