2020-07-13T15:22:12+03:00
Общество

«В монастырь рвутся оборотни в погонах»: опальный отец Сергий – о насилии над детьми в стенах обители

Схимонах рассказал, что сейчас силовики проводят проверку в Среднеуральском женском монастыре
Евгений СТОЯНОВ
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Отец Сергий поделился своим тюремным опытом и рассказал о том, что в колониях делают с теми, кто совершает преступления против детей. Фото: скриншот видео Всеволода Могучева/youtube.comОтец Сергий поделился своим тюремным опытом и рассказал о том, что в колониях делают с теми, кто совершает преступления против детей. Фото: скриншот видео Всеволода Могучева/youtube.com
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Опальный отец Сергий (Николай Романов), лишенный церковного сана, сделал заявление по поводу информации о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре. Недавно мы рассказывали о том, что в стенах обители детей подвергали психологическому и физическому насилию. За любые шалости их могли не только высечь, но и запереть на неделю в строительной бытовке. Из еды давали лишь хлеб и воду. Кроме того, за шалости детей могли отправить в так называемые дальние скиты, расположенные в Алапаевском районе. Это место полностью оторвано от цивилизации.

Отец Сергий заявил, что в монастырь рвутся «волки-оборотни в погонах из следственного комитета, полиции и прокуратуры». Силовики, по словам отца Сергия, проверяют возможные факты насилия над детьми, о которых писали многие СМИ. Эту информацию схимонах наотрез отрицает, называя ее надуманной.

Схимонаха поддерживают многочисленные соратники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схимонаха поддерживают многочисленные соратникиФото: Алексей БУЛАТОВ

- У детей спрашивали: «Снимали ли с вас трусики, наклонялись ли вы, залезали ли к вам в кроватку?», - и так далее, - рассказывает отец Сергий о вопросах, которые силовики задавали детям. – Отрок Саша после этих допросов замкнулся, перестал говорить и начал писаться. Дети стали спрашивать у сестер: «Нас что, хотят посадить в тюрьму?». Сейчас прокуратура говорит о медицинском освидетельствовании детей – не по заявлениям частых лиц, а по сообщению в СМИ.

Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

Затем отец Сергий вспомнил свое тюремное прошлое (Николай Романов отсидел 13 лет за убийство и разбой. - Прим. ред.) и рассказал о том, что в колониях делают с «зэками», которые сидят за преступления против детей.

- Я находился там, где вы знаете - 13 лет. Все лица, которые имели преступления против детей, стали в зонах «опущенными», то есть, … [плохими людьми]. И раньше это было самым позорным – несмываемым пятном на всю жизнь, - поделился отец Сергий.

Среднеуральский женский монастырь начали возводить в 2002 году Фото: Евгений СТОЯНОВ

Среднеуральский женский монастырь начали возводить в 2002 годуФото: Евгений СТОЯНОВ

- Еще раз подчеркиваю, контроль над детьми в монастыре осуществляли два ученых профессора по психологии – игуменья Варвара и монахиня Нина Крыгина, которые имеют ученые степени. По воспитанию детей у меня никогда не было к ним вопросов, потому что с их стороны был постоянный контроль за воспитанием и обучением детей, - уточнил схимонах.

Сестры Крыгины, по словам отца Сергия, регулярно докладывали ему о всем, что связано с детьми, живущими на территории монастыря.

Затем схимонах обратился к родителям детей, живущих в обители. Он попросили их написать заявления на руководителей прокуратуры, полиции и СК за то, что те «дали эти грязные, необоснованные указания».

Напомним, бывший схиигумен впал в немилость из-за своих неоднозначных проповедей. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ. Но, как оказалось, судили отца Сергия вовсе не за содержание его проповедей. Об этом мы поговорили с членом епархиального суда, лишившего отца Сергия священнического сана.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Зона святого режима: как живет Среднеуральский женский монастырь после лишения сана отца Сергия. Репортаж из обители скандального уральского священника (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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