«Каждую минуту они здесь молятся за всю Россию»: Мария Шукшина рассказала о тайных скитах опального отца Сергия

Мария Шукшина посетила скиты скандального отца Сергия. Местоположения их держится в тайне и попасть туда можно с трудом, так как большая часть из них расположена в тайге и на болоте. Актриса записала новое видео о схимонахе и рассказала о своих впечатлениях, побывав в закрытых поселениях для монахов.

В скиты Мария Шукшина отправилась по благословению батюшки. Чтобы добраться туда сначала актриса ехала пять часов на машине, час на лодке и час шла пешком по лесу.

- Болота, тайга, комары, мошка. Электричество у сестер нет. Они все к нам побежали, довольные, со счастливыми лицами. Непередаваемые ощущения, когда к тебе бегут чистые и светлые лица. Девчонки совсем молоденькие, по 20 лет. Все кто приезжает от отца Сергия, они встречают так, - начала Шукшина.

Мария Шукшина рассказывает правду о скитах схиигумена Сергия (Романова) и своем будущем фильме.Видео: https://www.youtube.com/ Всеволод Могучев

По словам московской гостьи, несколько скитов находятся в лесу на небольшом расстоянии друг от друга. Связи и электричества там нет. Люди, которые там живут, а их около 70 человек, общаются между скитами с помощью котов. Привязывают записки к ошейникам, а животные доносят их до адресата.

Дальше Мария Шукшина рассказала, чем занимаются в скитах. Она отметила, что хозяйства у них нет – никто не разводит скот или выращивает овощи в огороде. Сутками на пролет монахини и монахи там молятся.

- Они молятся за всю Россию. Каждую минуту идет молитва, где просят помиловать Россию-Матушку. Это молитвенный подвиг, который они совершают. У них там нет хозяйства, нет коров и курочек. Там болото. Он6и спят по два-три часа в сутки, может даже меньше. Ночные бдения длятся с часу до пяти ночи, они делают тысячу поклонов. Это словами не передать. Они самые счастливые люди, они не хотят уезжать в мир, - продолжает дочь знаменитого актера.

Отец Сергий захватил монастырь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шукшина добавила, что во время пребывания в скитах, она все снимала на камеру. Вскоре она выпустит фильм о монахах и сестрах, которые там живут. Так артистка хочет показать, что над людьми в скитах никто не издевается.

Раннее Мария Шукшина также выступила в поддержку отца Сергия после лишения его сана в церковном суде и даже прилетела в Среднеуральский женский монастырь.

Напомним, скандал вокруг бывшего духовника Натальи Поклонской отца Сергия (Романова) начал разгораться еще в апреле. Тогда священник записал несколько провакационных проповедей и выложил это на Youtube. Будучи в сане схиигумена он призывал людей игнорировать пандемию, критиковал церковную и федеральную власть, рассуждал о чипировании. Епархии это не понравилось и те решили снять «погоны» с опального священника. Назначили суд, но ни на одно заседание Сергий не явился. Его разжаловали до схимонаха и лишили права проповедовать. Еще один гражданский суд случился над ним, где его оштрафовали на 90 тысяч рублей за распространения фейковых новостей в интернете.

Отец Сергий не явился ни на один суд на ним.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокруг Среднеуральского женского монастыря крутится много слухов и тайн. Учитывая, что отец Сергий захватил монастырь и не пускает туда представителей епархии, журналистов. Две недели назад историей Сергия заинтересовалась Ксения Собчак. Телеведущая заявила, что нашла жертв, над которыми издевались в монастыре. Среди них женщины и дети.

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