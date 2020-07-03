2020-07-03T16:46:58+03:00
Общество

«Из монастыря не уйду!»: отец Сергий прокомментировал лишение его сана

Очередное обращение он записал в своей келье
Олег ГАЛИМОВ
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Отец Сергий не приехал на церковный судОтец Сергий не приехал на церковный судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана отца Сергия (Романова), который захватил Среднеуральский женский монастырь. В РПЦ не оценили его проповедей, в них усматривался экстремизм. Схиигумен так и не приехал в Екатеринбург на заседание, поэтому приговор ему вынесли заочно. Примечательно, что духовник явился лишь на первое заседание, но пробыл на нем всего пять минут.

После его пламенной речи представители епархии призвали «молиться за вразумление схиигумена».

В своем новом обращении он заявил, что не уйдет из святыни и попросил сторонников защитить его. Как объяснили в епархии, решение церковного суда вступит в законную силу лишь после утверждения патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

- Обращаюсь к душе каждого человека, через откровения старца оптинского преподобного Анатолия чудотворца, раскрывающего ход событий сегодняшней действительности: «Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочес, - заявил Сергий.

Ситуация накалилась до предела после избиения съемочной группы Ксении Собчак. Оператору Сергею Ерженкову сломали кисть, а также послушники стерли 20% отснятого материала.

- Меня толкнули, а Сереже сломали руку и отобрали камеру. Самым агрессивным оказался спортсмен Сергей Колесов. У него черный пояс по тхэквондо, он физрук в православной гимназии. Ранее его замечали во время событий в сквере у Драмтеатра, - подытожила свой визит на Урал Ксения Собчак.

Оператор Сергей Ерженков, на которого напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря, рассказал о случившемся.Олег ГАЛИМОВ

В эти минуты въезд в монастырь заблокирован. На вопрос о том, когда его вновь откроют для посетителей помощник Сергия Всеволод Могучев объяснял так:

- Проход на территорию станет возможным после окончания травли и провокаций.

Сегодня въезд в монастырь перегородили автобусом. Его убрали лишь после вмешательства полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня въезд в монастырь перегородили автобусом. Его убрали лишь после вмешательства полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО

Николай МАЛЕТА, председатель Епархиального суда, митрофорный протоиерей, настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора:

- Завершилось очередное заседание церковного епархиального суда о поведении заштатного клирика Екатеринбургской епархии, схиигумена Сергия Романова. Не располагая возможностями для всестороннего исследования и сбора доказательств епархиальный церковный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему Екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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