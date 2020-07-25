«Лично буду защищать отца Сергия»: известная телеведущая Екатерина Гордон поддержала опального схимонаха

25 Июль 2020 2020-07-25T08:46:30+03:00

Также Екатерина Гордон обвинили Ксению Собчак в провокации и жестко высказалась о ее фильме про Среднеуральский женский монастырь

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Похоже, у опального отца Сергия стало на одного известного сторонника больше. В поддержку схимонаха высказалась известная журналистка, телеведущая и общественный деятель Екатерина Гордон.

- Я лично и моя компания будет защищать Сергия от провокации , устроенных оккупантами России, клеветы и откровенной пакости, - написала Екатерина Гордон у себя в Instagram.

Телеведущая уточнила, что посмотрела фильм Ксении Собчак, в котором рассказывается о насилии над детьми в стенах Среднеуральского женского монастыря.

- Еще пару дней назад я не испытывала к вам негативных эмоции и с симпатией при встрече говорила с вами. Сегодня мне очевидно, что вы провокатор и подлец, исполняющий заказ, - написала телеведущая, обращаясь к Собчак.

Екатерина Гордон считает, что Ксения Собчак сама спровоцировала конфликт когда пробралась на территорию Среднеуральского женского монастыря. Сама Собчак же утверждала, что на ее съемочную группу напали на территории монастыря и сломали руку режиссеру фильма Сергею Ерженкову.

- Когда вас просят уйти и требуют не снимать, прекрасно понимая, что это провокация и мерзость, орете, как резаная, что вас избили. Ваш фильм - говно, как и стиль вашей жизни, - резко высказалась Екатерина Гордон.

Напомним, бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря впал в опалу из-за своих неоднозначных проповедей. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ. В начале июля бывшего схиигумена лишили церковного сана, а 24 июля решение церковного суда утвердил патриарх Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU