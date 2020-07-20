Ксения Собчак рассказала, где находятся тайные скиты схимонаха Сергия

Телеведущая Ксения Собчак выпустила документальный фильм об отце Сергие (в миру Николае Романове), который телеведущая сняла по итогам визита в Свердловскую область.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Работа команды Ксении Собчак называется «Монастырь особого назначения: насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым». Лента длится больше двух часов.

Помимо многочисленных комментариев от бывших послушников, в фильме Ксения Собчак указала точные координаты так называемых дальних скитов, затерянных в уральской тайге. В этих небольших поселениях живут около сотни молодых женщин, но где именно находится это место, ранее доподлинно известно не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785474" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Соколов и Ксения Соколова вступились за Отца / Cхиигумен Сергий Романов.Видео: Youtube

В начале фильма зрителю показывают кадры с Крестного хода, который проводил схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в ночь на 17 июля в честь семьи последнего российского императора Николая II. Схиигумена лишили церковного сана, но его многочисленных сторонников это не отталкивает.

Затем Ксения Собчак побеседовала с мужчиной, представившимся бывшим начальником разведки Приволжско-Уральского военного округа Сергеем Ивановым. Он рассказал, что схимонаха поддерживают множество силовиков и других влиятельных людей.

В монастырь к схимонаху Сергию постоянно приезжают его сторонникиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Очень много ушедших в запас офицеров здесь бывает. И из службы разведки и из федеральной службы безопасности, - рассказал разведчик. – Поэтому вопрос о том, что батюшка чуть ли не пытается устроить государственный переворот, как я читаю в некоторых СМИ, спорный.

Также разведчик уточнил, что многие высокопоставленные люди спрашивали его о том, что происходит в монастыре. Сергей Иванов ответил, что монастырь просто является «лакомым куском» для епархии.

ИХ СТЕРЕГУТ КАЗАКИ С ДОНБАССА

Ксения Собчак отмечает, что вместе с настоятельницей монастыря Варварой (Крыгиной) из монастыря ушли только четыре насельницы, прочие – остались, а это более 500 человек. Их зорко стерегут казаки и ополченцы, прошедшие Донбасс.

Видимо, перед тем, как телеведущую с боем выгнали из стен Среднеуральской обители, Ксения Собчак все-таки успела поговорить с некоторыми монахинями. Они показали ей хозяйство.

Сергей Иванов называет себя бывшим разведчиком. Фото: кадр из фильма Ксении Собчак

- У меня пришел помысел: будь с отцом, он в истине. У меня такое спокойствие внутреннее. Я до смерти должна быть с ним. Мы ко всему готовы, потому что Господа распинали, а мы то что? Если мы с ним [с отцом Сергием], значит, мы должны все претерпеть, - говорит одна из монахинь.

Телеведущая в ходе фильма обратила внимание на многие противоречия в мировоззрении отца Сергия.

- Противник электронного лагеря сатаны, но при этом выкладывает ролики на YouTube, критик экуменизма и всемирного совета церквей, и вместе с тем обожатель Алексия II, подписавшего указ о вступлении в этот самый совет, поклонник последнего русского царя и Сталина одновременно. Этот идеологический винегрет способен вызвать острейшую изжогу и несварение, но его зачем-то едят, причем едят с аппетитом, - отметила телеведущая.

«ДОМ-2» СНИМАЕТЕ?

Около трети фильма посвящено пребыванию съемочной группы в село Новоселова, расположенном в трехстах километрах от Екатеринбурга. Туда съемочная группа Ксении Собчак долетела на вертолете. Это связано с тем, что на протяжении последних 60 километров, ведущих к деревни, дорога, можно сказать, отсутствует и ехать приходится по «убитой» грунтовке.

Новоселова активно застраивается монахами и духовными чадами отца Сергия. Это место является отправной точной к так называемым дальним скитам. Кстати, мы делали об этой деревне репортаж. Нам удалось найти местного жителя, который на протяжении 15 лет возил в дальние скиты девушек, которые живут в лесу в полной изоляции от мира.

Так выглядит скит с вертолета. Фото: кадр из фильма Ксении Собчак

В этой деревне Ксения Собчак общалась с местными жителями и строителями новых домов. С одним из гастарбайтеров у телеведущей состоялся интересный диалог.

- Что снимаете? – спросил строитель.

- Фильм о жизни деревни, - ответила Собчак.

- А я подумал «Дом-2», - вспомнил строитель о прошлом телеведущей.

«ЭТО ПРАВОСЛАВНЫЕ ТАДЖИКИ»

Монахи из села Новоселова не стали пускать телеведущую на территорию Иоанно-Богословского мужского скита. Настоятель этого монастыря отец Гавриил даже позвонил по этому поводу схимонаху, но благословение от него на то чтобы пропустить Собчак в храм, не получил.

- Нет такого понятия в законе, как благословение, батюшка, он просто промывает вам мозги, - возмутилась бывшая послушница Христина Самушкина.

Но отец Гавриил был непреклонен. На вопрос о том, нормально ли то, что храм строят выходцы из Средней Азии, которые, как правило, исповедуют ислам, настоятель ответил так:

- Это православные таджики.

Точные координаты скитов. Фото: кадр из фильма Ксении Собчак

Ксения Собчак отметила, что члены ее съемочной группы стали первыми журналистами, которым удалось установить точные координаты расположения тайных скитов отца Сергия. Они даже пролетели над ними на вертолете.

- Рассмотреть их на спутниковых картах нельзя, как и приземлиться на вертолете. Скиты надежно спрятаны в лесных чащобах. Пилот нашего вертолета вспомнил, как несколько лет назад к нему обращались родители, которые разыскивали своих детей. Специально для них на карте мы указали точное расположение этих скитов. Надеемся, правоохранительные органы тоже ими заинтересуются, - отметила телеведущая.

«БИЛИ РЕМНЕМ, КАБЕЛЕМ, ШЛАНГОМ»

Большая часть фильма Ксении Собчак посвящена теме насилия над детьми и свидетельствам бывших послушников, которые об этом говорят.

- Изначально били ремнем. Затем начали применять кабель, как мы его называли. Это был какой-то шланг, вот им и били. Кабелем больнее, - рассказывает бывшая послушница монастыря Христина Самушкина. - Мне внушили, что мой отец знает об их методах. Но на самом деле он не знал. Мне это настолько внушили, что я даже ему не жаловалась.

По словам Христины, ее били, в том числе, прилюдно. Причем делали это взрослые люди.

- Послушник бил меня кабелем. Матушка Варвара тогда сказала ему: «Давай, «потише», это же все-таки ребенок». Мне было тогда, наверное, лет 11, - вспоминает Христина Самушкина.

Она уточнила, что решила затронуть тему телесных наказаний в монастыре, потому, что отец Сергий «благословляет амбалов на то, чтобы они избивали детей».

Отец Сергий Романов - Обращение к митрополиту Кириллу.Видео: Всеволод Могучев youtube.com

Христина Самушкина уверяет , что отец Сергий полностью управляет разумом монахов и монахинь и если он прикажет им взять вилы и проткнуть ими человека, то они сделают это не задумываясь.

Помимо Христины Ксения Собчак довольно подробно поговорила с другими послушниками. Например, с Антоном Крыжановским. Он был рожден с интерсекс-вариацией. Так называют людей, имеющих нарушения полового развития.

ОДЕВАЛИ В ПЛАТЬЕ, НО СЧИТАЛИ МАЛЬЧИКОМ

Антон был рожден девочкой, но в период полового созревания стал превращаться в мужчину. В итоге родители отвезли парня к отцу Сергию, который сказал, что в нем сидят бесы. Несмотря на то, что Антон выглядел, как мужчина, отец Сергий надел его в женское платье. Его ругали, если он пытался снять платье и платок.

- Но при этом относились они ко мне, как к мальчику, - отмечает Антон.

Однажды отец Сергий сильно вспылил и сказал Антону, что таких, как он, «нужно сжигать». Также он подвергал его и другим оскорблениям. Антон рассказал, что лично его не били ни розгами, ни ремнем, но постоянно унижали и раздавали пощечины.

Сергия Романова отстранили от служения, но монастырь он не покидаетФото: Алексей БУЛАТОВ

Другие бывшие послушники рассказывали, что в монастыре детей часто «сажали на хлеб и воду». При этом их запирали в строительном вагончике. Филипп Малюткин, который жил в монастыре в 14-летнем возрасте, рассказал, что однажды его поймали с другим подростком за курением. После этого их заперли в вагончике, дав блок «Балканской звезды», спички и пятилитровую бутылку воды.

- Сам Сергий (Романов) сказал: «Курите до тех пор, пока вас не начнет тошнить. Мы провели там трое суток, - вспоминает Сергей Малюткин. – Без крыс там не обошлось, к тому же он [Сергий] знал, что они там водятся. Потому что рядом был скотный двор, и они забегали в этот вагон.

Также в фильме Ксения Собчак прошлась и по Всеволоду Могучеву, который в последнее время выполняет функции пресс-секретаря отца Сергия.

- В 2011 году его осудили за мошенничество. У схиигумена с криминальным прошлым должен быть и секретарь под стать. Его путь к отцу Сергию был нелегок. Начинал он скинхедом, возглавлял уральское отделение «баркашовской» партии, затем движение ДПНИ (Движение против нелегальной эмиграции. – Прим.ред.), а потом внезапно оказался в прокремлевском движении «Наши».

Всеволод Могучев с супругой. Фото: кадр из фильма Ксении Собчак

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