2020-07-20T14:30:39+03:00
Общество

«Это заказ»: помощник схимонаха Сергия оценил фильм Ксении Собчак

Всеволод Могучев считает, что цель работы телеведущей – подвести опального священника под уголовную статью
Лев ИСТОМИН
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Обитель в Свердловской области оказалась известна всей странеОбитель в Свердловской области оказалась известна всей странеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известная телеведущая Ксения Собчак по итогам поездки в Среднеуральский женский монастырь выпустила фильм «Монастырь особого назначения: насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым», в котором подробно рассказывает о том, что творится в уральской обители.

Этот фильм оценил помощник схимонаха Всеволод Могучев, который выполняет роль пресс-секретаря Сергия (в миру – Николая Романова). По его словам, документальная лента является заказом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Также Могучев заявил, что фильм создан для того, чтобы «подвести отца Сергия к уголовной статье».

Всеволод Могучев с супругой. Фото: кадр из фильма с Ксенией Собчак

Всеволод Могучев с супругой. Фото: кадр из фильма с Ксенией Собчак

- Этот фильм также нужен, чтобы пролоббировать на базе для расправы над монастырем с использованием клеветнических обвинений в насилии над детьми ювенальную юстицию в России, - говорит Могучев.

По словам представителя схимонаха Сергия, по его данным к травле монастыря уже подключился генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

- Работа ведется в связке с британским каналом ВВС, над отцом Сергием и прихожанами будут проводиться показательные суды (церковные и светские), а сам монастырь планируют разогнать, - заключает Всеволод Могучев.

Напомним, что Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург вместе со своей съемочной группой в конце июня. На территорию Среднеуральского женского монастыря ей удалось попасть не сразу. Когда же телеведущая все-таки попала в обитель, ее оператору нанесли травму, а саму Ксению толкнули на газон.

Схимонах не стал общаться с Ксенией Собчак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схимонах не стал общаться с Ксенией СобчакФото: Алексей БУЛАТОВ

Позже на вертолете она вылетела в сторону севера Свердловской области, и с воздуха показала тайные скиты отца Сергия, а также пообщалась с бывшими послушниками монастыря, которые рассказали об издевательствах над детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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