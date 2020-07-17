На Урале люди вышли на два Крестных хода в честь царя без масок: первый возглавила Епархия, второй – опальный схимонах Сергий

В Екатеринбурге, несмотря на пандемию коронавируса, в ночь на 17 июля состоялись традиционные мероприятия в память о расстреле царской семьи Николая II в 1918 году.

ТРАДИЦИИ…

В 17 часов в Храме-на-Крови, который в 2003 году возведен на месте трагедии, началось вечернее Богослужение, которое посетили более тысячи прихожан. Здесь же в этот день побывал и полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, который вечером отправился в Среднеуральский женский монастырь.

Фото: Ирина Смирнова

В 2:30 ночи от храма традиционным путем к урочищу Ганина яма отправился Крестный ход во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Верующие прошли по маршруту: центр города – ВИЗ – Сортировка – Шувакиш – Ганина Яма. Длина пути – больше 20 километров.

По маршруту дежурили автобусу для паломников, а также бригады скорой медицинской помощи и экипажи ДПС. Как раз вчера в Екатеринбурге был побит температурный рекорд: в городе установилась жаркая безветренная погода, воздух прогрелся до +39 градусов. Поэтому организаторы Крестного хода соблюдали правила безопасности.

Однако требования защиты от коронавируса участники шествия практически не соблюдали – почти все шествующие были без масок и шли рядом друг с другом. Всего в Крестном ходе приняли участие около 10 тысяч верующих.

Фото: Ирина Смирнова

… И ДВОЕВЛАСТИЕ

Особенность этого года в «Царские дни» - проведение альтернативного Крестного хода в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов» в нескольких километрах от Екатернибурга. Здесь мероприятия в честь царской семьи возглавил тезка последнего императора – схиигумен Сергий (в миру – Николай Романов).

В начале июля из-за конфликта с митрополией отец Сергий был лишен сана церковным судом, однако не отказался от проведения проповедей и Богослужений в основанном им монастыре.

Схимонах Сергий возглавил Крестный ход в монастыреФото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 часов сюда стали подъезжать автобусы с паломниками, которых к вечеру здесь набралось около 15 тысяч человек. Схимонах Сергий отрицает коронавирус, поэтому о масках и перчатках на территории обители речи не шло.

Вечером в Троицком храме монастыря началось торжественное Богослужение, а перед ним в верующим на улицу вышел опальный бывший священник.

- Отец пришел! Слава Сергию! – закричали на улице сотни паломников, бросившись к схимонаху, кланяясь ему и целуя руки.

Службу (в обход запрета) Сергий (Романов) возглавил в 23 часа. И випов тут было больше, чем на традиционной службе в Храме-на-Крови: приехал уже упомянутый Квачков, который потом больше часа раздавал интервью журналистами, а также участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов с семьей.

В обитель приехали тысячи сторонников опального священникаФото: Алексей БУЛАТОВ

«Я ЗА ВАС ЖИЗНЬ ОТДАМ»

Люди приехали со всей России, включая Сибирь и Крым. Многие рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что до скандала схимонаха Сергия с Епархией не знали о существовании Сергия Романов. Но разговоры о насильственной цифровизации, против которой выступает Сергий, и его позиция по другим вопросам, из-за чего и начались гонения, сделали схимонаха популярным по всей стране. И он получил множество новых сторонников.

В 2:30 в монастыре провели свой Крестный ход, где воспевали славу не только императорской семье, но и Николаю Романову 21 столетия (опальному бывшему священнику). Завершились торжественные мероприятия ближе к 4 часам утра длинной проповедью схимонаха, в которой он в очередной раз «сыпал» громкими лозунгами.

Люди отстояли многочасовую службуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я никуда не ухожу. Если понадобится, я за вас всех жизнь отдам, - заключил основатель Среднеуральского женского монастыря.

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