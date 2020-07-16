Царский крестный ход в Екатеринбурге 2020: схема перекрытия улиц

В Екатеринбурге 16 июля пройдут самые главные события фестиваля православной культуры «Царские дни-2020». Вечером начнется ночное богослужение у Храма на Крови и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Десятки тысяч верующих-паломников пойдут по пути, по которому большевики 1918 вывозили из Дома Ипатьева тела убитой Царской семьи, а позже скинули их в шахты под Екатеринбургом. Сейчас на этом месте находится монастырь.

В администрации Екатеринбурга сообщили, по пути следования пешей колонны будут перекрыты дороги для автомобилей. Проезд закрыт с 1:00 до 10:00 17 июля.

Перекроют улицы, по котором пойдут участники Крестного хода.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Улицы, по которым пойдут участники Царского Крестного хода 2020 в Екатеринбурге:

- от улицы Царской от Храма на Крови до Толмачева;

- по проспекту Ленина;

- по улице Татищева;

- по улице Токарей;

- по улице Халтурина;

- по улице Технической;

- по улице Решётской;

- через поселок Шувакиш до мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев.

Помимо этих улиц, весь день 16 июля будет перекрыт квадрат возле Храма-на-Крови. Там проходят мероприятия «Царских дней».

Улицы у Храма-на-Крови также перекрыты. Фото: 2Гис

- по улице Царской — от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской;

- по улице Дзержинского — от улицы Царской до улицы Горького;

- по улице Горького — от улицы Первомайской до улицы Дзержинского;

- по улице Пролетарской.

Полную программу мероприятий «царских дней» читайте по ссылке.