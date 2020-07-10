«Царские дни» 2020 в Екатеринбурге: полная программа мероприятий

12 июля в Екатеринбург съедутся тысячи православных, чтобы почтить память семьи последнего российского императора - Николая Романова. Именно здесь на Урале царская чета провела последние дни своей жизни. Каждый год в уральской столице в середине лета проходит фестиваль. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Екатеринбурге в «Царские дни» 2020.

«ЦАРСКИЕ ДНИ» УХОДЯТ В ОНЛАЙН

Как правило, в программу фестиваля ходят специально организованные в эти дни выставки, лекции, концерты. Из-за запрета массовых мероприятий, в этом году «Царские дни» пройдут в онлайн-режиме. Как заявили в Екатеринбургской епархии, богослужения пройдут стандартно и в храмы пустят всех желающих.

- Программу мы подготовили аналогичную, как в прошлом году. Безусловно присутствуют культурные мероприятия: есть выставки, научные конференции. Особенностью культурной программы являются то, что многие мероприятия пройдут в онлайне. Безусловно, это все важно, но центром «Царских дней» являются богослужения. Для участия в этих службах приезжают паломники со всей страны и даже мира. Тут мы ничего не меняем, - сказал Максим Меняйло, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты.

Паломники отправятся на Ганину яму.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Культурная программа:

12 июля

13.00 - на набережной городского пруда со стороны Храма-на-Крови начнется II-й открытый турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». Именно Николай II основал этот олимпийский вид спорта в России.

15:30 – фестиваль откроют концертом «Дети Императора Николая II» в конференц-зале центра «Царский». Для паломников вход свободный, но также будет идти трансляция в группе Екатеринбургской епархии в соцсети «Вконтакте».

18:00 - концерт колокольных звонов на площади перед Храмом-колокольней «Большой Златоуст» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17).

13 июля

15:30 - Хранитель Музея Святой Царской Семьи Виктория Михайловна Калмыков прочтет лекцию на тему «Русское чудо: Императорский фарфор» в конференц-зале центра «Царский». Вход свободный, есть онлайн-трансляция.

19:00 - Вечером состоится концерт «Боже, Царя храни!». Место: конференц-зал центра «Царский».

14 июля

10:00 - начало конференции «Просветительские Свято-Елисаветинские чтения» от Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Встреча состоится в конференц-зале центра «Царский».

16:00 – откроется выставка гравюр Калужского музея изобразительных искусств. Тут вы узнаете всю 300-летнюю историю Дома Романовых от царя Михаила Феодоровича (1613 – 1645) до Императора Николая II (1894 – 1917). Посетить экспозицию можно в выставочном зале центра «Царский».

19:00 В конференц-зале центра «Царский» выступит ансамбль домр RONDO.

15 июля

15:30 – лекция от Владимира Большакова, доктора философских наук и автора книги «Преступление и покаяние: судьба русской цивилизации». Писатель презентует новые книги. Конференц-зал Храма-Памятника на Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10).

19:00 - концерт «Живут на клавишах рояля и торжество, и волшебство». Конференц-зал центра «Царский». Вход по билетам, которые приобретаются на месте.

17 июля

15:30 – Лекция на тему «История Русской Императорской армии: гвардейские уланы». Послушать можно в конференц-зале центра «Царский».

19:00 - концертная программа «Кодекс чести: Императорской династии посвящается». Театр Слова народной артистки России Тамары Ворониной выступит в конференц-зале центра «Царский». Вход по билетам. Купить их можно на месте.

Люди должны будут идти в маске.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого гости могут лично посетить музеи:

В Храме-на-Крови открыта фотовыставка «С любовью к России». Экспозиция посвящается святым Царственным страстотерпцам и истории России. Выставка бесплатная, внутри работает гид. Двери музея открыты каждый день (кроме 17 и 18 июля) с 08:00 до 22:00 часов.

В центре «Царский» выставка посвященная жизни императорской семьи Романовых. Здесь собраны уникальные документы, книги, фотографии, предметы интерьера и быта. Музей открыт ежедневно с 10:00 до 19:00, 16 июля с 10:00 до 23:00.

- Мы обновили основную экспозиция, в коллекции появились личные вещи, принадлежавшие Елизавете Феродовне, наградные медали и другие знаки отличия семьи Романовы, - отметила руководитель культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева.

В парке «Россия – Моя история» пройдут три экскурсии: «Как учились Царевичи. Образование детей династии Романовых», «Российская империя в эпоху правления императора Николая II (1894-1917 гг.). Реформы, преобразования, достижения», «Спорт в эпоху Николая II. «Быстрее, выше, сильнее». Музей работает вторник-воскресенье с 11:00 до 20:00. Билеты покупаются на кассе.

КРЕСТНЫЙ ХОД В МАСКАХ

Главные мероприятия начнутся 16 июля. Туда входят вечерние и ночные литургии и, конечно же, Крестный ход до Ганиной ямы. Но это все приведет к массовому скоплению людей в Епархии и правительстве Свердловской области объяснили, как будут сохранять безопасность паломников.

- У нас задача одна – обеспечить безопасность граждан. Здесь, конечно, есть риски, мы сейчас проводим переговоры с Епархией для того, чтобы их минимизировать. Уже сейчас, конечно, договоренности, связанные с максимальным дистанцированием и масочным режимом, есть, - рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

- Придут люди, мы им маски дадим. На входе сестры милосердия обрабатывают всем руки антисептиком. На службе будем мерить температуру бесконтактным термометром. Хотя, мы это и так делаем на всех службах, общаемся на счет самочувствия с прихожанами, - добавляет Максим Меняйло. - На крестный ход ожидается меньше людей, чем обычно. Потому что транспорт работает не так как в прошлые годы. Мы готовы, обеспечим масками и питьевой водой. Как всегда на Ганиной яме будем кормить и оказывать медицинскую помощь.

16 июля

13:00 - верующие пройдут крестным ходом по Екатеринбургскому Пути скорби: от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149 а) до Храма-на-Крови. Этим путем царская семья прибыла в дом Ипатьева.

В 15:00 в нижнем храме Храма-на-Крови состоится малая вечерня с акафистом святым Царственным страстотерпцам.

16:30 - на площадке перед Храмом на Крови пройдет Всенощное бдение.

17:00 - состоится Всенощное бдение в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

23:30 - главное богослужение на площади у Храма-на-Крови стартует Божественная литургия и завершится она поздно ночью.

02:30 - верующие отправятся Крестным ходом до места кончины императорской семьи Романовых, там, где сейчас стоит монастырь Ганина Яма.